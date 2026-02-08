Ya se puede visitar gratis el sable corvo de San Martín: lugar, días y horarios

El sable corvo de San Martín puede apreciarse en el Regimiento de Granaderos a Caballo

La exhibición gratuita del sable corvo de San Martín convoca una gran expectativa desde su retorno a la custodia militar. La pieza, que perteneció a José de San Martín y que acompañó su gesta independentista, se encuentra disponible para ser visitada sin costo en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El acceso está habilitado de miércoles a domingo y también los feriados, entre las 11 y las 19 horas.

La reliquia llegó a la Ciudad de Buenos Aires luego de los homenajes desarrollados en la localidad santafesina de San Lorenzo, donde el presidente Javier Milei encabezó un acto e hizo entrega formal de la reliquia al cuerpo de Granaderos. Desde este domingo 8 de febrero, cualquier persona puede acercarse a contemplar el arma que acompañó al General José de San Martín en la emancipación sudamericana. El ingreso es libre y no requiere inscripción previa.

El recorrido para visitar el sable comienza en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Avenida Luis María Campos 554, Palermo, donde se encuentra el histórico cuartel.

El horario establecido, de 11 a 19, abarca días hábiles y feriados, facilitando el acceso de público local y turistas. La entrada es gratuita, como especificó la fuerza en sus canales oficiales.

La pieza histórica fue expuesta tras un acto oficial y un operativo de seguridad reforzado

La decisión de restituir la custodia del sable al regimiento, fundado por el propio San Martín en 1812, responde a una medida dispuesta por el Ejecutivo nacional. El objetivo, según el decreto que formalizó el traspaso, es que la pieza permanezca bajo resguardo de la unidad de elite que creó el Libertador.

Esta determinación, motivada en la búsqueda de “fortalecer la seguridad y protección” del símbolo, generó reacciones contrapuestas en distintos sectores, pero no alteró la posibilidad de que el público en general acceda a la reliquia.

La entrega formal del sable al regimiento se realizó durante un acto encabezado por el presidente Javier Milei en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el 3 de febrero de 1813 se libró la batalla que inauguró la carrera militar de San Martín en el territorio rioplatense. Tras la ceremonia, el arma fue trasladada a la sede militar en la Ciudad de Buenos Aires, donde se la expone en una sala especialmente acondicionada.

El mandatario nacional destacó que “el sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”. La jornada incluyó una recreación del combate de San Lorenzo, formaciones militares y la presencia de funcionarios y autoridades de distintos niveles del Estado.

La reliquia nacional fue trasladada desde el Museo Histórico Nacional al cuartel de Palermo

La historia del sable corvo atraviesa décadas de custodia y traslados. La pieza fue adquirida por San Martín en Londres y lo acompañó en las campañas emancipadoras de Chile y Perú.

Tras su muerte, el sable fue legado a Juan Manuel de Rosas y, luego de pasar por sus descendientes, donado a la Nación Argentina en 1897. Desde entonces, alternó períodos de exposición en el Museo Histórico Nacional y de custodia en el Regimiento de Granaderos, interrumpidos por episodios de robo y restitución.

El reciente traslado se formalizó a través del decreto 81/2026, firmado por Milei, que revocó el decreto de 2015 por el cual la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había restituido el sable al museo. La medida del Ejecutivo se fundamenta en la conveniencia de devolver la pieza al ámbito militar, con especial atención a la seguridad y el contexto simbólico.

La pieza, que pesa cerca de un kilo y medio y mide 95 centímetros, puede ser apreciada en el predio militar junto a otros objetos históricos vinculados a la figura de San Martín y al Regimiento.