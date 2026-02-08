Murió un reconocido árbitro de Santiago del Estero tras un choque con un motociclista alcoholizado

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. Foto: redes sociales

La alarma sobre la conducción temeraria y el consumo de alcohol al volante volvió a instalarse en Santiago del Estero después de que Mario Orlando Argañaraz, árbitro y empleado del frigorífico Forres Beltrán, falleciera en un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado. El motociclista, de 25 años, fue detenido tras intentar huir del lugar, y al practicársele el test de alcoholemia se determinó que tenía 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, valor superior al permitido y considerado decisivo para el avance de la causa judicial, según confirmó la policía al medio El Liberal.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en la Ruta Provincial Nº 34, a la altura de la ciudad de Fernández. Dos motocicletas colisionaron de frente bajo una tenue llovizna. La brutalidad del impacto provocó el fallecimiento inmediato de Argañaraz, cuyo deceso fue certificado por el personal médico que llegó al lugar tras una llamada de emergencia.

El otro conductor se dio a la fuga tras el choque, lo que intensificó la gravedad del incidente y motivó un operativo de búsqueda policial. Minutos más tarde, llegó un aviso desde el hospital local: Ayunta había ingresado con lesiones y manifestó a los profesionales de la salud que había estado acompañado de una mujer al momento del accidente. Tras ser atendido, fue puesto bajo custodia y trasladado a la Comisaría Nº 35, donde quedó a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes de la División Criminalística a El Liberal, el cuerpo de la víctima, de 49 años, fue llevado a la morgue para someterse a autopsia, mientras se continuaban las pericias en la escena del siniestro bajo instrucciones del fiscal Álvaro Yagüe. La investigación judicial avanza bajo la carátula de homicidio culposo en accidente de tránsito y el resultado positivo en el test de alcoholemia resultó clave para la acusación y el despliegue de medidas urgentes por parte del Ministerio Público Fiscal.

La despedida para el árbitro y exfutbolista

La comunidad deportiva de Fernández expresó su pesar tras la muerte de Mario Orlando “Opo” Argañaraz, exfutbolista y árbitro. Amigos, familiares y diversas instituciones publicaron mensajes de despedida en redes sociales.

La despedida del Club Sportivo Fernández lamenta a Mario Orlando "Opo" Argañaraz en redes sociales

El Club Sportivo Fernández lamentó la pérdida con un mensaje en el que acompañó a la familia del exjugador: “La familia Albiceles participa con profundo dolor la pérdida de Mario Orlando Opo´ Argañaraz, exjugador y papá de un jugador de las inferiores de nuestro Club Sportivo Fernández. Acompañamos a su familia y amigos en este duro momento”.

Desde la Asociación de Fútbol de Veteranos de Fernández Categoría C-40, se destacó el legado deportivo de Argañaraz. “La Asociación acompaña en este duro momento a familiares y amigos de nuestro compañero y amigo. Quien fuera árbitro de nuestra liga. Su alegría y espíritu deportivo quedarán grabados en todos nosotros. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”.

También hubo varios mensajes personales en redes de amigos y familiares que resaltaron el impacto y la conmoción entre sus allegados.