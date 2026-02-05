“Me quedé sin casa y sin trabajo”: una explosión destruyó el taller mecánico de una familia en Tres de Febrero

Los vecinos intentaron apagar el incendio con baldes

Un incendio seguido de una explosión alteró la vida cotidiana del barrio Libertador en la zona de Loma Hermosa, localidad bonaerense del partido de Tres de Febrero, después de que un taller familiar ubicado sobre la calle Las Flores al 10400 se viera envuelto en llamas y quedara destruido en cuestión de segundos.

El hecho, que ocurrió durante la tarde del miércoles en la propiedad donde vivía y trabajaba la familia Tapia, también provocó graves daños en casas linderas y dejó a la familia sin hogar ni fuente de ingresos.

El dueño del taller, Alejandro Tapia, expresó tras el incidente: “Por el incendio me quedé sin casa y sin trabajo”, según relató en diálogo con El Trece. Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo un estallido repentino envolvió el galpón en fuego, que en pocos segundos avanzó hasta la vivienda principal.

El incendio originado en la calle Las Flores al 10400 consumió la propiedad de los Tapia y provocó severos daños en las casas vecinas

En el taller había herramientas, un compresor y garrafas. Aún se desconoce cómo se inició el fuego, aunque la presencia de estos elementos habría facilitado la explosión inicial. “La verdad que no sé qué pasó. Cuando ingreso al taller ya había un foco de incendio”, aseguró en diálogo con A24.

Los momentos posteriores al estallido estuvieron marcados por la desesperación. “Primero traté de llenar tachos, corté la luz de toda la casa y volví a donde estaba iniciándose el incendio. Pero cuando regresé con agua, ya no me dejó entrar, se había propagado en cuestión de segundos”, amplió.

Los vecinos fueron los primeros en intentar frenar el avance de las llamas. Usaron baldes de agua y todo lo que estaba a su alcance, en una escena que varios describieron como caótica y llena de angustia.

“Era imposible detenerlo, pero tanta gente tirando agua ayudó a retrasar un poco el avance”, relató Fernando, vecino y ex bombero, quien también resultó damnificado. Según detalló, “el fuego empezó en el taller y en menos de un minuto se generalizó y después hubo una primera explosión”. El viento favoreció la propagación y poco después se produjo una segunda explosión.

La rápida propagación del fuego, facilitada por herramientas, un compresor y garrafas en el taller, generó dos explosiones consecutivas

La violencia del incendio no solo afectó a la vivienda de la familia Tapia, sino también a dos propiedades vecinas. Según informó Zona Norte Diario, una casa con ingreso por calle Cuba sufrió destrozos estructurales y otra quedó con paredes rajadas y un boquete producido por la onda expansiva y el calor.

Al menos seis dotaciones de los cuarteles de Loma Hermosa, Caseros, Palomar y Ciudadela trabajaron para controlar el fuego, asistidas por camiones cisterna y personal de Tránsito Municipal, que valló la zona para facilitar las tareas.

Ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendieron a tres personas -dos mujeres y un hombre- por inhalación de humo, quienes fueron dadas de alta en el lugar tras recibir asistencia. Pasadas las 15:45, los bomberos lograron dominar las llamas, aunque el taller quedó completamente destruido y la vivienda colapsó bajo el fuego.

Los vecinos de Loma Hermosa intentaron contener el incendio con baldes de agua antes de la llegada de los bomberos, viviendo momentos de desesperación

La investigación sobre las causas del siniestro sigue en curso. Peritos trabajan para determinar el origen exacto de la explosión, mientras la familia Tapia, aunque ilesa, enfrenta la pérdida total de sus bienes y su sustento.

En el barrio, la figura de Alejandro Tapia es reconocida. “Es el vecino del barrio que les arregla las cositas a los vecinos. Le hacía changas a todo el mundo. Tu ventilador. La plancha. Él se la rebuscaba y vivía de eso”, compartió Fernando.

La conmoción entre los habitantes de la zona se tradujo rápidamente en una campaña solidaria para asistir a la familia afectada. Las donaciones, según informó Zona Norte Diario, se reciben en la sede de la Cruz Roja de San Andrés, además de habilitarse un alias bancario para colaboraciones: andy-tapia. “He superado inundaciones, robos… pero ahora no tengo con qué pelear. Es como luchar sin armas”, dijo con tristeza Alejandro a A24.