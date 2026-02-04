Sociedad

Infobae En Vivo refuerza su apuesta informativa con una grilla extendida

La nueva programación comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 21 sin cortes

El equipo de periodistas y presentadores de Infobae En Vivo se reúne para la presentación de su programación extendida, destacando su compromiso con la información y el análisis en vivo (Infobae)

A partir del 9 de febrero, Infobae En Vivo dará un paso clave en la consolidación de su señal informativa al extender su programación de lunes a viernes, entre las 7 y 21 horas. Los contenidos estarán disponibles en la home de Infobae, así como en su canal de YouTube y en la emisora FM 97.1.

Esta expansión permitirá combinar información en tiempo real, análisis, entrevistas y segmentos especiales sobre los principales temas de la agenda nacional e internacional, con el objetivo declarado de ofrecer periodismo independiente y plural para una audiencia cada vez más digital.

Durante el horario vespertino, entre las 18 y 21 horas, la programación alcanza su máxima intensidad informativa con el bloque “Infobae al Regreso”. Este segmento, encabezado por Gonzalo Aziz junto a Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, se centrará en el análisis político diario y en anticipar las claves que marcarán la agenda del día siguiente. Este horario busca ofrecer un espacio con “contexto y debate”.

Los periodistas Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería harán "Infobae AL REGRESO", de lunes a viernes a las 18 por YouTube y FM 97.1

Desde las primeras horas del día, la programación presentará una estructura diseñada para acompañar y anticipar las necesidades informativas del público. La programación se inicia con “Infobae al Amanecer”, de 7 a 9 horas, con la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar. Este espacio está pensado para informar y anticipar los hechos del día.

Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el trío de conductores del programa matutino 'Infobae al Amanecer' que se transmite por YouTube y FM 97.1 de lunes a viernes a las 7 AM

En el siguiente bloque, de 9 a 12 horas, “Infobae a las Nueve”, liderado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, se propondrá analizar de manera ágil la información que definirá la jornada, con alta participación de la audiencia.

Los reconocidos periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro forman parte del equipo de Infobae a las Nueve, transmitido en vivo por YouTube y FM 97.1 (Infobae)

El mediodía aporta una perspectiva integral a través de “Infobae al Mediodía”, que, de 12 a 15 horas, enfoca la actualidad global y cuenta con el apoyo de las redacciones internacionales de Infobae. Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Federico Mayol y Facundo Kablan se encargarán de conducir esta franja.

Por la tarde, estarán Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Maia Jastreblansky, acompañados por Lara López Calvo, Rosendo Grobo, Tomás Trape y Marcos Shaw

Por la tarde, de 15 a 18 horas, será el turno de “Infobae a la Tarde”, que centrará sus contenidos en el análisis y el debate, bajo la conducción de Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Maia Jastreblansky, acompañados por Lara López Calvo, Rosendo Grobo, Tomás Trape y Marcos Shaw.

A lo largo de toda la grilla, habrá participación de columnistas y especialistas reconocidos como Paulo Kablan, Gustavo Grabia, Lucía Crivelli, María Migliore, Federico Fahsbender, Flavia Pittella, Daniel López Rosetti, Conrado Estol y Tomás Balmaceda, quienes sumarán contexto y diversidad de enfoques.

El equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Federico Mayol y Facundo Kablan, presenta su programa diario en vivo por YouTube y FM 97.1 de lunes a viernes a las 12

Entre los objetivos, la propuesta enfatizará en “profundizar el análisis, fomentar los debates enriquecedores y generar contenidos relevantes para el consumo diario en las plataformas digitales”.

Infobae en Vivo apuesta a una explicación clara de los temas más complejos y la promoción del diálogo respetuoso, con el objetivo que “cada espectador se lleve algo más que información: una mejor comprensión de la actualidad y el deseo de volver a un espacio confiable, dinámico y cercano”.

