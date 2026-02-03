Sociedad

Video: una avioneta se accidentó cuando aterrizaba durante un evento aeronáutico en Chubut

Personal policial acudió al lugar para constatar que no haya lesionados e investigar la mecánica del accidente. La actividad se siguió desarrollando sin inconvenientes

Guardar
Las autoridades policiales y de bomberos verificaron que no hubo heridos tras el accidente de la aeronave en Chubut

El valle 16 de Octubre se vio alterado durante el domingo al mediodía con un incidente que ocurrió en pleno aterrizaje de una avioneta privada en el aeródromo de Trevelin. El episodio se produjo en el contexto de la segunda edición del Fly-In X-STOL 2026, evento que reunió a entusiastas de la aviación de montaña y bush flight en la localidad patagónica.

De acuerdo con la segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, la aeronave ya había iniciado la fase de frenado cuando experimentó un desperfecto. Según explicó la oficial a EQSnotas: “Una avioneta privada estaba realizando el aterrizaje y, en el momento en que estaba frenando, se le hizo un movimiento de cúpula; se le levantó la parte posterior”.

Personal policial acudió preventivamente para constatar la situación: “Fuimos más que nada para constatar si había presencia de lesiones o alguna persona lesionada, o cómo había sido la mecánica del accidente”.

Una avioneta sufrió un incidente
Una avioneta sufrió un incidente durante el aterrizaje en el aeródromo de Trevelin en pleno evento aeronáutico Fly-In X-STOL 2026

Las verificaciones descartaron la presencia de heridos y confirmaron que el único ocupante era el piloto, quien resultó ileso. Pauli precisó: “No se sufrieron lesiones; era solo el piloto y no había ninguna otra persona, así que fue un susto más que un accidente”. El hecho se limitó a daños materiales, sin que hubiera terceros involucrados.

El Fly-In X-STOL 2026 se desarrolló tal como estaba programado, sin alteraciones tras el incidente. El encuentro convocó a pilotos y aeronaves de Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Alaska y de diferentes provincias argentinas. Las condiciones geográficas y climáticas del valle ofrecieron el escenario ideal para competencias de aterrizaje de precisión, bombardeo de harina y despegue y aterrizaje corto (STOL), indicó EQSnotas.

A lo largo de varias jornadas, el público pudo recorrer propuestas gastronómicas, ferias de productores y espectáculos musicales. La seguridad del evento contó con la presencia permanente de los Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Competencias de aterrizaje de precisión,
Competencias de aterrizaje de precisión, bombardeo de harina y STOL fueron protagonistas del encuentro aeronáutico en el valle 16 de Octubre

En el marco del evento, se presentó un proyecto para la construcción de un lodge y otras instalaciones destinadas a aviadores, con el objetivo de impulsar el turismo aeronáutico en la región. La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, sostuvo que “es un evento que también viene a consolidarse y que quedará en el calendario de cada verano en Trevelin”.

El intendente Héctor Ingram destacó la organización a cargo de Ezequiel “Queque” Parodi y definió al evento como “un éxito rotundo”, agregando: “Esto marca que este encuentro llegó para quedarse, consolidándose como una propuesta de alto impacto para el turismo local y regional”.

Se presentó un proyecto de
Se presentó un proyecto de lodge para aviadores durante el evento, buscando fortalecer el turismo aeronáutico en Trevelin

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta camino a Pinamar

En un tramo de la Ruta 56, específicamente entre los kilómetros 33 y 36, entre General Conesa y General Madariaga, una avioneta Mooney M20 tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia debido a un fallo mecánico. El hecho sorprendió a quienes circulaban por la zona de Pinamar, en un sector frecuentado para el acceso a la costa atlántica bonaerense.

Según informó la empresa AUBASA, encargada de la gestión de esa vía, el incidente no provocó heridos, de acuerdo con el portal 0221. Aunque el tránsito resultó parcialmente interrumpido, el personal de Seguridad Vial logró encauzar la circulación pese a las dificultades que generó la ausencia de señal telefónica en el área.

El piloto, de 51 años, contaba con la documentación y autorizaciones necesarias y cumplía un itinerario que iba de Cañuelas al Aeródromo de Villa Gesell.

Una avioneta Mooney M20 realizó
Una avioneta Mooney M20 realizó un aterrizaje de emergencia en la Ruta 56, camino a Pinamar, sin causar heridos

De acuerdo con la señal TN, el hombre, identificado como L.D., notó una falla en el motor MOSBER de la aeronave y decidió aterrizar de emergencia, lo que lo llevó a descender sobre la Ruta Provincial 56 camino a Pinamar.

Según la información de 0221, la aeronave corresponde al modelo Mooney Ranger, un monomotor de ala baja impulsado por pistón, reconocido en la aviación general por su velocidad y eficiencia. Hay constancia de que este avión está o estuvo registrado en la provincia de Misiones.

En un primer momento, el corte de la ruta fue total, pero luego la avioneta se desplazó hacia la banquina para restablecer parcialmente el tránsito. La labor de los servicios de emergencia permitió liberar el paso y, minutos después, la circulación quedó completamente normalizada. Las autoridades confirmaron que la situación se controló y que no hubo heridos.

Temas Relacionados

ChubutTrevelinValle 16 de OctubreFly-In X-STOLAvionetaAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Subastaron una Ferrari decomisada a una conocida banda de narcotraficantes: la cifra que recaudó el Estado

Se trata de un lujoso vehículo incautado al clan Loza, una organización operaba en el norte argentino, señalada por traficar cocaína hacia Europa. Se vendió en 310 mil dólares

Subastaron una Ferrari decomisada a

Tragedia en Mendoza: una nena bonaerense de dos años que vacacionaba con su familia murió ahogada en una pileta

Ocurrió en Luján de Cuyo. Otros niños alertaron a los padres de la caída de la víctima al agua

Tragedia en Mendoza: una nena

Córdoba: dos policías le salvaron la vida a una niña de cuatro años que se había ahogado con comida

El episodio ocurrido en calle Domingo de Irala al 1100 en el barrio Ferrer. La menor fue trasladada a la Clínica Vélez Sarsfield luego de que los agentes le realizaran las maniobras de primeros auxilios

Córdoba: dos policías le salvaron

Tragedia en Santa Fe: un niño de cinco años que se cayó de un tractor, fue arrollado y murió

El menor iba en el vehículo junto a su padre cuando resbaló. Fue trasladado a un hospital, pero ingresó sin signos vitales

Tragedia en Santa Fe: un

La muerte de Rocío Alvarito: el padre de la víctima declaró que el detenido lo llamó porque su hija “rompía todo”

M.A.G. quedó imputado por privación ilegal de la libertad agravada luego de negar el hecho y pedir una ampliación de la indagatoria porque no podía seguir con la audiencia

La muerte de Rocío Alvarito:
DEPORTES
Se desmayó, chocó, tumbó un

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

TELESHOW
El romántico viaje de Ailén

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi en plena batalla judicial: “Vamos por el remate de la casa de los sueños”

Fátima Florez celebró su cumpleaños en una noche íntima con amigos y figuras en Mar del Plata

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff se reunió con

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas