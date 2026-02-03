Video: una avioneta se accidentó cuando aterrizaba durante un evento aeronáutico en Chubut

Las autoridades policiales y de bomberos verificaron que no hubo heridos tras el accidente de la aeronave en Chubut

El valle 16 de Octubre se vio alterado durante el domingo al mediodía con un incidente que ocurrió en pleno aterrizaje de una avioneta privada en el aeródromo de Trevelin. El episodio se produjo en el contexto de la segunda edición del Fly-In X-STOL 2026, evento que reunió a entusiastas de la aviación de montaña y bush flight en la localidad patagónica.

De acuerdo con la segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, la aeronave ya había iniciado la fase de frenado cuando experimentó un desperfecto. Según explicó la oficial a EQSnotas: “Una avioneta privada estaba realizando el aterrizaje y, en el momento en que estaba frenando, se le hizo un movimiento de cúpula; se le levantó la parte posterior”.

Personal policial acudió preventivamente para constatar la situación: “Fuimos más que nada para constatar si había presencia de lesiones o alguna persona lesionada, o cómo había sido la mecánica del accidente”.

Una avioneta sufrió un incidente durante el aterrizaje en el aeródromo de Trevelin en pleno evento aeronáutico Fly-In X-STOL 2026

Las verificaciones descartaron la presencia de heridos y confirmaron que el único ocupante era el piloto, quien resultó ileso. Pauli precisó: “No se sufrieron lesiones; era solo el piloto y no había ninguna otra persona, así que fue un susto más que un accidente”. El hecho se limitó a daños materiales, sin que hubiera terceros involucrados.

El Fly-In X-STOL 2026 se desarrolló tal como estaba programado, sin alteraciones tras el incidente. El encuentro convocó a pilotos y aeronaves de Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Alaska y de diferentes provincias argentinas. Las condiciones geográficas y climáticas del valle ofrecieron el escenario ideal para competencias de aterrizaje de precisión, bombardeo de harina y despegue y aterrizaje corto (STOL), indicó EQSnotas.

A lo largo de varias jornadas, el público pudo recorrer propuestas gastronómicas, ferias de productores y espectáculos musicales. La seguridad del evento contó con la presencia permanente de los Bomberos Voluntarios de Trevelin.

Competencias de aterrizaje de precisión, bombardeo de harina y STOL fueron protagonistas del encuentro aeronáutico en el valle 16 de Octubre

En el marco del evento, se presentó un proyecto para la construcción de un lodge y otras instalaciones destinadas a aviadores, con el objetivo de impulsar el turismo aeronáutico en la región. La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, sostuvo que “es un evento que también viene a consolidarse y que quedará en el calendario de cada verano en Trevelin”.

El intendente Héctor Ingram destacó la organización a cargo de Ezequiel “Queque” Parodi y definió al evento como “un éxito rotundo”, agregando: “Esto marca que este encuentro llegó para quedarse, consolidándose como una propuesta de alto impacto para el turismo local y regional”.

Se presentó un proyecto de lodge para aviadores durante el evento, buscando fortalecer el turismo aeronáutico en Trevelin

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta camino a Pinamar

En un tramo de la Ruta 56, específicamente entre los kilómetros 33 y 36, entre General Conesa y General Madariaga, una avioneta Mooney M20 tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia debido a un fallo mecánico. El hecho sorprendió a quienes circulaban por la zona de Pinamar, en un sector frecuentado para el acceso a la costa atlántica bonaerense.

Según informó la empresa AUBASA, encargada de la gestión de esa vía, el incidente no provocó heridos, de acuerdo con el portal 0221. Aunque el tránsito resultó parcialmente interrumpido, el personal de Seguridad Vial logró encauzar la circulación pese a las dificultades que generó la ausencia de señal telefónica en el área.

El piloto, de 51 años, contaba con la documentación y autorizaciones necesarias y cumplía un itinerario que iba de Cañuelas al Aeródromo de Villa Gesell.

Una avioneta Mooney M20 realizó un aterrizaje de emergencia en la Ruta 56, camino a Pinamar, sin causar heridos

De acuerdo con la señal TN, el hombre, identificado como L.D., notó una falla en el motor MOSBER de la aeronave y decidió aterrizar de emergencia, lo que lo llevó a descender sobre la Ruta Provincial 56 camino a Pinamar.

Según la información de 0221, la aeronave corresponde al modelo Mooney Ranger, un monomotor de ala baja impulsado por pistón, reconocido en la aviación general por su velocidad y eficiencia. Hay constancia de que este avión está o estuvo registrado en la provincia de Misiones.

En un primer momento, el corte de la ruta fue total, pero luego la avioneta se desplazó hacia la banquina para restablecer parcialmente el tránsito. La labor de los servicios de emergencia permitió liberar el paso y, minutos después, la circulación quedó completamente normalizada. Las autoridades confirmaron que la situación se controló y que no hubo heridos.