Locura en General Madariaga: una mujer le rompió con un martillo los vidrios a la camioneta de su ex pareja

Toda la secuencia quedó registrada por los vecinos en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El dueño del vehículo denunció a la agresora

Una violenta secuencia se registró en la tarde de este martes en la localidad bonaerense de General Madariaga cuando una mujer tomó un martillo y le rompió los vidrios a la camioneta que era de su ex pareja. Toda la escena quedó grabada por los vecinos de la zona que captaron el momento del hecho.

El episodio ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Martínez Guerrero y 9 de Julio, una zona transitada de la ciudad, donde varios testigos presenciaron cómo la agresora, identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana, rodeó una camioneta roja con un martillo en la mano y comenzó a golpear los vidrios.

La mujer fue identificada como la ex pareja del dueño de la camioneta

Los registros fílmicos, realizados desde distintos ángulos, muestran a la mujer descalza y visiblemente alterada mientras intenta causar destrozos en el vehículo. La situación generó sorpresa y preocupación entre los presentes, quienes observaron la secuencia sin poder intervenir de inmediato ante la rapidez de los hechos.

Según el parte policial, el dueño del rodado, Oscar Lucero, de 70 años, denunció que su ex pareja lo hostigaba frecuentemente en su comercio con el fin de molestarlo. Las imágenes captadas por los vecinos muestran cómo, tras varios intentos fallidos de dañar otras partes del auto, la mujer dirige los golpes directamente al parabrisas y a los espejos laterales, provocando la rotura total del vidrio delantero.

El comerciante relató a las autoridades que los episodios de hostigamiento no eran nuevos y que la agresora solía presentarse en su lugar de trabajo para intimidarlo. Tras el ataque, Lucero acudió a la comisaría local y solicitó una prohibición de acercamiento y la asignación de un botón antipánico para resguardar su seguridad. El incidente fue caratulado como Daño bajo el marco de la Ley 12.569 y la causa quedó a cargo de la UFID N° 8 de General Madariaga.

Las grabaciones realizadas por los testigos circularon rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, donde la secuencia generó un fuerte impacto. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el nivel de violencia exhibido y la exposición pública del conflicto. El hecho de que la agresora actuara con total impunidad en un espacio abierto y a la vista de todos, sumado a la viralización de los videos, multiplicó la repercusión del caso en la comunidad y en los medios locales.

Toda la secuencia quedó grabada y se difundió en redes sociales

Violencia en Chubut: rompió los vidrios de un auto y baleó la casa de su ex pareja

Un hombre del barrio Amaya, en la ciudad de Trelew, en Chubut, rompió los vidrios del auto de su ex suegra y luego baleó la casa de la familia tras un intento frustrado de reconciliación con su ex pareja. Los actos violentos alertaron a la familia y a vecinos de la localidad, mientras el sospechoso sigue libre.

Todo ocurrió a mediados de julio, cuando el hombre, identificado como B.Z., se presentó en una vivienda ubicada en la calle Río Negro al 3000.

Allí, con la intención de reencontrarse con la joven que había sido su pareja, insistió de forma reiterada para que le permitieran el acceso a la propiedad. Según se desprende de la denuncia, su único objetivo era “hablar” para intentar reanudar la relación sentimental, apuntaron medios locales.

Sin embargo, la madre de la joven, de 57 años, se interpuso con determinación. Consciente de la situación, la mujer se negó firmemente a que existiera cualquier contacto entre ambos.

rompió los vidrios del auto y después baleó la casa de su ex chubut

La negativa encendió la chispa. Tomado por la furia, el hombre pasó rápidamente de las palabras a los hechos. La tensión inicial derivó en actos vandálicos cuando el hombre se dirigió al patio interno de la casa.

Allí, estacionado, se encontraba un Volkswagen Bora. Con golpes sucesivos, destrozó casi la totalidad de los vidrios del auto, incluyendo la luneta trasera y el parabrisas delantero. Los daños fueron significativos y se convirtieron en la primera señal de una escalada que, con el correr de las horas, alcanzaría ribetes más complejos.

Consumado el ataque contra el vehículo, B.Z. abandonó el lugar a bordo de un vehículo negro, del que no trascendieron detalles precisos ni sobre su modelo ni sobre la patente, de acuerdo con la información de medios locales.

Lo cierto es que, tras el incidente, la madre de la joven radicó la denuncia ante personal de la Subcomisaría del barrio Inta, dependencia que comenzó a trabajar bajo la supervisión del comisario Brian Alarcón.

