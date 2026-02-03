Sociedad

Incendios en Chubut: más de 500 brigadistas siguen combatiendo el fuego y ya hay más de 45 mil hectáreas afectadas

El Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada son las principales zonas afectadas por el fuego. Las precipitaciones recientes brindaron alivio temporal, aunque todavía los focos siguen activos

Más de 500 brigadistas, bomberos y personal de apoyo combaten el incendio en Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada en Chubut

El avance del incendio en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada ya movilizó a más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal de apoyo, quienes llevan adelante un operativo de gran escala para contener el fuego que ya devastó más de 45 mil hectáreas.

Además, el despliegue incluye helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, camiones cisterna y unas 60 camionetas, con el foco puesto en la zona conocida como Primera Cantera.

Durante la jornada del lunes, se reportaron reactivaciones en Simón Marchand y Villa Lago Rivadavia. Los equipos trabajaron con herramientas manuales y equipos de agua para enfrentar el fuego directamente en Pinar de Geréz. Las ráfagas de viento intenso generaron focos secundarios en el cañadón de Eco Aldea, aunque dos viviendas en el área no resultaron dañadas.

Las llamas ya devastaron más de 45 mil hectáreas, incluyendo focos reactivados en Simón Marchand y Villa Lago Rivadavia durante el lunes

En Cholila y Neuquén, autobombas y un unimog permitieron enfriar de manera constante la zona baja del morro y áreas cercanas, donde las llamas afectaron unas 16.765 hectáreas, según informó el Comando Unificado. La Secretaría de Bosques de la provincia mantiene su liderazgo en el control del incendio iniciado el pasado 5 de enero, que arrasó con 28.577 hectáreas solo en Primera Cantera y Puerto Patriada.

De acuerdo con la información de la agencia de noticias NA, el trabajo de los bomberos se extendió a las bases de Epuyén y El Maitén, donde identificaron puntos calientes en el kilómetro 6 de El Colihue y La Burrada.

En la zona conocida como Tinelli, los focos activos avanzaron sobre el ñirantal. En El Retamal, la utilización de maquinaria pesada permitió abrir fajas y facilitar el acceso, mientras los camiones cisterna aseguraron el abastecimiento de agua para el combate de las llamas.

La Secretaría de Bosques de Chubut lidera el operativo que ya afectó 28.577 hectáreas en Primera Cantera y Puerto Patriada desde el 5 de enero

El martes la tarea se concentró en Villa Futalaufquen. Según el reporte diario del Parque Nacional Los Alerces, la estrategia se orientó hacia los sectores de mayor actividad: Lago Hito, Lago Menéndez, Punta Mattos, Bahía Rosales y Bahía Toro - Brazo Norte Lago Futalaufquen.

Las condiciones meteorológicas ofrecieron un respiro. La presencia de abundante nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, con una temperatura máxima de 20 °C y una humedad mínima del 65%, favorecieron la reducción de la intensidad del fuego.

Las lluvias registradas en las últimas 24 horas permitieron que el comportamiento del incendio sea menos agresivo, facilitando el trabajo de las cuadrillas que se distribuyeron en los distintos sectores. De acuerdo con el parte oficial del parque nacional, cayó alrededor de 5 milímetros de agua en 24 horas.

Más de 300 brigadistas y guardaparques de la Administración de Parques Nacionales (APN) de distintas regiones de Argentina permanecen en situación de reserva para responder ante eventuales necesidades operativas o reemplazos en las zonas afectadas. En las áreas Norte y Centro del Parque Nacional Los Alerces, el operativo cuenta con la participación de 221 personas, gracias a la colaboración entre la APN y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes coordinan acciones con el Gobierno de la Provincia del Chubut.

Más de 300 brigadistas y guardaparques de la APN de distintas regiones de Argentina permanecen en reserva para responder a nuevas emergencias en Los Alerces

En la jurisdicción provincial, el número de trabajadores asciende a 284. La estrategia implementada frente a las 15.000 hectáreas impactadas en el parque incluye la adaptación constante a las condiciones meteorológicas para priorizar la seguridad de todo el personal, mediante la labor conjunta de organismos nacionales y provinciales.

Perdí todo lo que tenía, los pocos animales que pastaban en el campo familiar de 2 hectáreas e incluso el vehículo con el que realizábamos trabajos en la zona”, relató Aníbal Huentecura, habitante de Cholila, quien optó por alojarse temporalmente en la casa de familiares en Esquel “hasta que la situación se normalice”.

“No tengo nada que hacer en el lugar, es todo desolación, tizne y carbón, restos de lo que hasta ahora era mi forma de vivir”, agregó.

Juan José Rivera, secretario de Medio Ambiente de la provincia, señaló que “la precipitación que se registró a última hora del lunes fue insuficiente, sobre todo porque se mantuvo el viento fuerte”. El funcionario precisó que “tenemos brigadistas de todo el país, coordinados con el sistema provincial de incendios y la Agencia Federal de Emergencias. Es un operativo descomunal, que tiene como objetivo detener el avance del fuego”.

