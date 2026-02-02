Sociedad

Viajaron a Florianópolis y su hijo de 2 años presentó un malestar: le diagnosticaron un cáncer en estado avanzado

Felipe, de dos años, fue diagnosticado con neuroblastoma y el padre inició una campaña para que continue su tratamiento en el Hospital Garrahan

Guardar
Felipe (a la izquierda) fue
Felipe (a la izquierda) fue diagnosticado con neuroblastoma

El reciente viaje familiar de Iván Nicolás Adamczuk a Brasil se transformó en una prueba imprevista y desgarradora para su familia. Lo que inicialmente fueron proyectos de descanso y playa en Florianópolis terminó abruptamente en inquietud y alarma, tras la aparición de los primeros síntomas graves en la salud de su hijo menor, Felipe. El niño argentino, de dos años de edad, fue diagnosticado con neuroblastoma mientras vacacionaba en Brasil.

La historia comenzó el 24 de enero, cuando Iván viajó junto a sus dos hijos desde Resistencia hasta Florianópolis para pasar unos días de descanso en la costa brasileña. De camino, Felipe mostró rechazo a la comida, a excepción de helado, y falta de energía. Al llegar, los síntomas empeoraron: irritabilidad, inapetencia y estreñimiento persistente. Fue atendido primero en la Unidad de Pronto Atendimento, donde atribuyeron el cuadro a un problema gastrointestinal, pero ante la falta de mejoría, una radiografía evidenció una “mancha negra” en el abdomen atribuida inicialmente a materia fecal retenida.

El médico de guardia, al no quedar conforme con ese diagnóstico, recomendó estudios de mayor complejidad en el hospital pediátrico. Allí, los análisis revelaron la presencia de una “mancha” en el tórax; sospecharon neumonía y decidieron internar a Felipe junto a su padre. Esa misma noche, ambos pasaron a terapia intensiva por la sospecha de un tumor torácico.

Iván con Felipe en brazos
Iván con Felipe en brazos

La confirmación llegó tras exámenes complementarios: Felipe padece varios tumores en el tórax, en la médula espinal y en los huesos orbitales. Uno de ellos, en la médula, fue identificado como neuroblastoma, una patología que afecta principalmente a menores de cinco años.

Tras varias jornadas de tensión e incertidumbre, la familia aguarda la evolución clínica de Felipe para poder trasladarlo en un avión sanitario hasta el Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde recibirá atención oncológica integral. El traslado depende del estado de salud del niño y del resultado de los próximos tratamientos para que tolere el viaje.

Actualmente, el padre permanece en Canasvieiras, Florianópolis, junto con su hijo mayor, mientras la madre, María de los Ángeles Solís, acompaña a Felipe en el Hospital Infantil Joana de Gusmão, situado en el barrio Agronómica, a 24 kilómetros de la playa donde la familia esperaba disfrutar de unas vacaciones.

El tratamiento y el próximo destino

Desde el momento del diagnóstico se inició el tratamiento con transfusiones de sangre y plaquetas, lo que permitió una leve mejoría y el traslado del niño desde terapia intensiva a una sala de oncología. Sin embargo, Felipe requiere estabilización para afrontar el viaje a Buenos Aires, donde continuaría su atención médica.

La madre, que viajó de urgencia a Florianópolis tras conocer el estado de salud del niño, permanece junto a él en el hospital, mientras que el padre y el hermano permanecen en una localidad cercana.

El neuroblastoma es un tumor maligno y de rápido desarrollo, que es conocido como uno de los tumores sólidos más frecuentes en la infancia. El neuroblastoma se origina en las células nerviosas inmaduras del sistema nervioso simpático, con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales, aunque puede desarrollarse también en el abdomen, el cuello, el tórax o la pelvis.

Felipe se había sometido a
Felipe se había sometido a un chequeo de rutina indicado por su pediatra en Resistencia, con análisis de sangre que evidenciaron valores bajos de glóbulos rojos y un leve cuadro de anemia

En diciembre, Felipe se había sometido a un chequeo de rutina indicado por su pediatra en Resistencia, con análisis de sangre que evidenciaron valores bajos de glóbulos rojos y un leve cuadro de anemia. A partir de ese resultado, el médico prescribió hierro y un desparasitante para toda la familia. La muestra de la biopsia de Felipe, clave para definir el abordaje terapéutico, estará lista en 10 a 15 días.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Iván, empleado público en el Instituto del Deporte de Resistencia, recibió el respaldo de funcionarios provinciales y autoridades sanitarias, así como de la dirección del Hospital Garrahan. Y confirmó que la goberación está gestionando el traslado directo de Felipe a través de un avión sanitario y hacia el Garrahan.

Las muestras de apoyo también llegaron especialmente desde Chaco y Corrientes, de donde es originaria María de los Ángeles Solís, la madre de Felipe. El padre del niño impulsó una campaña para financiar los gastos diarios y los traslados hacia el hospital en Florianópolis. Mientras, quienes deseen colaborar lo pueden hacer a través del alias angelessolis.nx, cuenta a nombre de la madre de Felipe.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCáncerFlorianópolisBrasilHospital Garrahan

Últimas Noticias

Choque múltiple en la avenida Cantilo: tres camiones y un auto, con heridos y tránsito reducido

El accidente involucró a cuatro rodados, activó un fuerte despliegue de seguridad y demandó la intervención de bomberos por la presencia de tambores con alcohol en uno de los camiones

Choque múltiple en la avenida

Incendios en Chubut: brigadistas retoman el combate y esperan con optimismo dos jornadas de lluvia leve

Los pronósticos anuncian precipitaciones leves y descenso de la temperatura. El fuego arrasó con 50 mil hectáreas, entre los dos siniestros

Incendios en Chubut: brigadistas retoman

Fuerte despliegue de seguridad en los estadios de Boca, San Lorenzo y Barracas: 73 trapitos demorados y casi 300 infracciones

Además, dos simpatizante fueron rechazados en los controles por figurar como deudores alimentarios, y otro fue detenido por resistencia a la autoridad

Fuerte despliegue de seguridad en

Detuvieron a una empleada judicial por el femicidio de Antonella Álvarez en Tucumán: se ocultaba en un country

Se trata de la pareja del principal acusado del asesinato de la joven de 25 años hallada en un basural

Detuvieron a una empleada judicial

Incendios en la Patagonia: llegan las lluvias a Chubut y Neuquén, pero el viento genera preocupación

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció precipitaciones, descenso de temperaturas y vientos fuertes esta semana en Cholila, Epuyén, Lago Puelo y Nahuel Huapi, las zonas más afectadas por el fuego

Incendios en la Patagonia: llegan
DEPORTES
La filosa respuesta de Mercedes

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

China inicia año con masivas derrotas en Latinoamérica

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas