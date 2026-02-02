Viajaron a Florianópolis y su hijo de 2 años presentó un malestar: le diagnosticaron un cáncer en estado avanzado

Felipe (a la izquierda) fue diagnosticado con neuroblastoma

El reciente viaje familiar de Iván Nicolás Adamczuk a Brasil se transformó en una prueba imprevista y desgarradora para su familia. Lo que inicialmente fueron proyectos de descanso y playa en Florianópolis terminó abruptamente en inquietud y alarma, tras la aparición de los primeros síntomas graves en la salud de su hijo menor, Felipe. El niño argentino, de dos años de edad, fue diagnosticado con neuroblastoma mientras vacacionaba en Brasil.

La historia comenzó el 24 de enero, cuando Iván viajó junto a sus dos hijos desde Resistencia hasta Florianópolis para pasar unos días de descanso en la costa brasileña. De camino, Felipe mostró rechazo a la comida, a excepción de helado, y falta de energía. Al llegar, los síntomas empeoraron: irritabilidad, inapetencia y estreñimiento persistente. Fue atendido primero en la Unidad de Pronto Atendimento, donde atribuyeron el cuadro a un problema gastrointestinal, pero ante la falta de mejoría, una radiografía evidenció una “mancha negra” en el abdomen atribuida inicialmente a materia fecal retenida.

El médico de guardia, al no quedar conforme con ese diagnóstico, recomendó estudios de mayor complejidad en el hospital pediátrico. Allí, los análisis revelaron la presencia de una “mancha” en el tórax; sospecharon neumonía y decidieron internar a Felipe junto a su padre. Esa misma noche, ambos pasaron a terapia intensiva por la sospecha de un tumor torácico.

Iván con Felipe en brazos

La confirmación llegó tras exámenes complementarios: Felipe padece varios tumores en el tórax, en la médula espinal y en los huesos orbitales. Uno de ellos, en la médula, fue identificado como neuroblastoma, una patología que afecta principalmente a menores de cinco años.

Tras varias jornadas de tensión e incertidumbre, la familia aguarda la evolución clínica de Felipe para poder trasladarlo en un avión sanitario hasta el Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde recibirá atención oncológica integral. El traslado depende del estado de salud del niño y del resultado de los próximos tratamientos para que tolere el viaje.

Actualmente, el padre permanece en Canasvieiras, Florianópolis, junto con su hijo mayor, mientras la madre, María de los Ángeles Solís, acompaña a Felipe en el Hospital Infantil Joana de Gusmão, situado en el barrio Agronómica, a 24 kilómetros de la playa donde la familia esperaba disfrutar de unas vacaciones.

El tratamiento y el próximo destino

Desde el momento del diagnóstico se inició el tratamiento con transfusiones de sangre y plaquetas, lo que permitió una leve mejoría y el traslado del niño desde terapia intensiva a una sala de oncología. Sin embargo, Felipe requiere estabilización para afrontar el viaje a Buenos Aires, donde continuaría su atención médica.

La madre, que viajó de urgencia a Florianópolis tras conocer el estado de salud del niño, permanece junto a él en el hospital, mientras que el padre y el hermano permanecen en una localidad cercana.

El neuroblastoma es un tumor maligno y de rápido desarrollo, que es conocido como uno de los tumores sólidos más frecuentes en la infancia. El neuroblastoma se origina en las células nerviosas inmaduras del sistema nervioso simpático, con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales, aunque puede desarrollarse también en el abdomen, el cuello, el tórax o la pelvis.

Felipe se había sometido a un chequeo de rutina indicado por su pediatra en Resistencia, con análisis de sangre que evidenciaron valores bajos de glóbulos rojos y un leve cuadro de anemia

En diciembre, Felipe se había sometido a un chequeo de rutina indicado por su pediatra en Resistencia, con análisis de sangre que evidenciaron valores bajos de glóbulos rojos y un leve cuadro de anemia. A partir de ese resultado, el médico prescribió hierro y un desparasitante para toda la familia. La muestra de la biopsia de Felipe, clave para definir el abordaje terapéutico, estará lista en 10 a 15 días.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Iván, empleado público en el Instituto del Deporte de Resistencia, recibió el respaldo de funcionarios provinciales y autoridades sanitarias, así como de la dirección del Hospital Garrahan. Y confirmó que la goberación está gestionando el traslado directo de Felipe a través de un avión sanitario y hacia el Garrahan.

Las muestras de apoyo también llegaron especialmente desde Chaco y Corrientes, de donde es originaria María de los Ángeles Solís, la madre de Felipe. El padre del niño impulsó una campaña para financiar los gastos diarios y los traslados hacia el hospital en Florianópolis. Mientras, quienes deseen colaborar lo pueden hacer a través del alias angelessolis.nx, cuenta a nombre de la madre de Felipe.