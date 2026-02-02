Incendios en Chubut: el avance del fuego obligó a pausar las tareas de combate y cortar la ruta 71

La cantidad de hectáreas consumidas superó las 50 mil(AP Foto/Víctor R. Caivano)

El panorama en la provincia de Chubut sigue siendo desvastador. En horas de la tarde de este domingo, los brigadistas, que actuaban en la zona de Cholila y Epuyén, debieron replegar los trabajos de combate ante el incesante avance del fuego, que desde hace semanas avanza sobre hectáreas de bosque nativo.

El tránsito en la intersección de la ruta provincial 71 y la traza nacional N° 40, quedó totalmente inhabilitado -luego de haber permanecido restringido durante el mediodía-, por tratarse de un área rodeada por distintos focos de incendio. La situación ya lleva casi un mes. El fuego que afecta hoy a Cholila es el que comenzó en Puerto Patriada. Al mismo tiempo, el valle también se vio afectado por las llamas que se extendieron desde Los Alerces.

A tan solo unos pocos kilómetros, la zona de Cushamen también es consumida por los incendios. Allí, un total de 158 personas estuvieron trabajando, junto a un equipo técnico de meteorólogos, Regional Patagonia, pilotos y personal de apoyo en tierra, según indicó la Agencia Federal de Emergencias (AFE). La cantidad de hectáreas afectadas asciende a 22.293, un número que se suma a las más de 50 mil hectáreas consumidas.

El área que rodea a la ruta procvincial 71 y la ruta nacional 40 s eencuentra rodeadad de focos de incendios (Google)

No solo la pronvica de Chubut se ve afectadas por el avance del fuego, puesto que la situación también afecta a los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces, que comprenden territorio de Neuquén y Río Negro. Allí, el operativo desplegado movilizó a 247 personas en coordinación con la AFE del Ministerio de Seguridad y con el Gobierno de la provincia del Chubut, sumando otros 265 efectivos bajo su propia jurisdicción.

La superficie afectada en este caso, específicamente en el sector Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, se estima en 16.765 hectáreas de bosque nativo, arbustal, matorral y pastizal. Durante la jornada del sábado, los trabajos involucraron la distribución de personal en distintos sectores clave, con el objetivo de contener el avance del fuego y enfriar los perímetros críticos.

En esta zona, los equipos de bomberos voluntarios realizaron patrullajes. Durante los recorridos, identificaron algunos puntos calientes, sobre los que se trabajó con kits forestales para enfriar y reducir la posibilidad de reactivación del fuego. Las acciones se centraron en controlar los focos activos y proteger los sectores de bosque y pastizal aún no alcanzados por el incendio.

Los brigadistas debieron suspender las tareas debido al avance del fuego

En el sector de Los Murmullos, participaron brigadistas voluntarios, integrantes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y equipos de San Juan y San Luis. Las tareas se focalizaron en la zona de Coronado, desde donde los equipos avanzaron hacia las áreas más elevadas.

Se instalaron 15 tramos de mangas para enfriar el perímetro adyacente al puesto de Coronado, intentando evitar la propagación de las llamas hacia áreas no afectadas, de acuerdo al reporte del medio local El Chubut.

El fuego se incrementó cerca de la medianoche

Según el parte que había distribuido la Administración de Parques Nacionales (APN), la extensión de las áreas impactadas y la multiplicidad de focos en curso exigieron una respuesta constante y coordinada, reforzada por la reserva nacional de brigadistas y con monitoreo permanente de la situación. Tal fue el caso de Puerto Café en Futaleufú que afectó a una superficie estimada de 23.994 hectáreas. El operativo contó con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Más de 284 agentes, entre brigadistas, equipos técnicos y personal de apoyo.

Entre los medios asignados por la AFE se encuentraban dos aviones hidrantes anfibios AT 802, siete aviones hidrantes, dos helicópteros Bell 407 y un avión de transporte de las Fuerzas Armadas, además de autobombas, camionetas 4x4, un camión equipado para el monitoreo meteorológico y satelital, y vehículos de apoyo logístico. Otras instituciones sumaron tres helicópteros del Ministerio de Defensa, un helicóptero y un avión observador de la APN, así como embarcaciones, topadoras, drones y cuatriciclos.

Las regiones de la Patagonia que se encuentra bajo alertas por temperaturas extremas

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas siguen siendo desalentadoras para gran parte de la Patagonia, puesto que el SMN emitió una alerta roja por temperaturas extremas para el este de Neuquén, el norte de Río Negro y el extremo oeste de La Pampa.

A su vez, el sur del territorio neuquino, toda la zona cordillerana de Chubut y gran parte del centro-oeste de Río Negro está bajo una advertencia de nivel naranja por los altos valores térmicos que pueden llegar a registrarse durante esta jornada.