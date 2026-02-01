Incendios en la Patagonia: se intensifica el fuego en Los Alerces y hay focos en otros tres parques nacionales

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces ya afectó a más de 15 mil hectáreas (Foto: Parque Nacional Los Alerces)

El avance de incendios forestales simultáneos en la Patagonia obligó a desplegar un operativo de emergencia en el Parque Nacional Los Alerces, donde las cuadrillas de combate se enfrentan a focos activos en las zonas Norte y Centro. Según el reporte diario difundido este domingo, la situación también afecta a los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales (APN), el operativo en Los Alerces, que ya cuenta con más de 45 mil hectáreas afectadas en total, movilizó a 247 personas, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la provincia del Chubut, que cuenta con 265 efectivos bajo su jurisdicción. Además, la APN mantiene en apresto a más de 300 brigadistas y guardaparques de diferentes regiones del país para reforzar las operaciones o cubrir recambios en la línea de fuego.

La emergencia se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas, con baja humedad, temperaturas elevadas y vientos fuertes, sin previsión de precipitaciones para la jornada. Estas variables complican el trabajo de los equipos y aumentan el riesgo de propagación. Fuentes oficiales destacaron el apoyo de medios aéreos para tareas de control y monitoreo.

Según el reporte diario difundido esta mañana, la situación también afecta a los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín (Foto: Parque Nacional Los Alerces)

El reporte señala que la simultaneidad de los focos y la extensión de las áreas afectadas exigen una articulación permanente entre las distintas jurisdicciones y la reserva nacional de brigadistas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la evolución de los incendios, priorizando la seguridad del personal, la protección de los visitantes y la conservación de los ecosistemas.

“Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales”, remarcaron en el comunicado oficial.

El operativo movilizó a 247 personas, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la provincia del Chubut (Foto: Parque Nacional Los Alerces)

Además, se informó que la Portada Norte permanece cerrada para el ingreso y egreso de vehículos. En tanto, la Ruta 71 desde dicha portada hasta el Arroyo Centinela se mantiene con tránsito restringido, mientras que por operación de medios aéreos, está limitado el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18.

El parte diario distribuido por la Administración de Parques Nacionales remarcó que las tareas continuarán durante las próximas horas, adaptándose a los cambios en las condiciones climáticas y a la evolución de los distintos focos en la región.

La emergencia se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas, con baja humedad, temperaturas elevadas y vientos fuertes, sin previsión de precipitaciones para la jornada (Foto: Parque Nacional Los Alerces)

El Gobierno sumará a Santa Cruz a las provincias bajo Emergencia Ígnea

Tal como ocurrió días atrás con Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Gobierno nacional declarará la Emergencia Ígnea en la provincia de Santa Cruz, también afectada por los incendios. La medida se oficializará en las próximas horas con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Santa Cruz había quedado afuera de la declaración de la emergencia dictada por el Ejecutivo nacional el jueves, pese a que el gobernador Claudio Vidal había participado del pedido de los mandatarios patagónicos en medio de los incendios que afectan a esa región desde hace varias semanas.

Ya son cinco las provincias bajo emergencia por el fuego (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Si bien los principales focos de incendio se encuentran en Chubut, más precisamente dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Santa Cruz también se registraron siniestros en los últimos días. La emergencia comenzó el martes con al menos tres frentes de incendio identificados al sur de Puerto San Julián, en sectores críticos como El Rincón, con alcance hacia la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, consideradas áreas claves del ecosistema santacruceño. El foco principal se generalizó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad, próximo a zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

El fuego llegó a ubicarse a solo 4.000 metros lineales de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo inmediato para esas estructuras. En el área afectada, se detectaron dos frentes activos: uno a aproximadamente 200 metros del camino y otro, de mayor extensión, a más de 700 metros, atravesando pastizales. Se identificó además un posible tercer foco más alejado, aunque el ingreso a ese sector no fue autorizado por razones de seguridad.

En ese marco, el Gobierno nacional informó que ya desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y asistencia logística para combatir los incendios forestales que afectan a regiones de la Patagonia.