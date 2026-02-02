Incendios en Chubut: brigadistas retoman el combate y esperan con optimismo dos jornadas de lluvia leve

Epuyen, una de las zonas más afectadas

El esfuerzo de los brigadistas, medios aéreos y distintos organismos de combate en tierra parece insignificante ante la voracidad del fuego que durante el fin de semana avanzó sin freno, alimentado por fuertes ráfagas de viento que incluso obligaron a suspender la lucha. Este lunes retomaron el combate, tras suspenderlo por el avance sin control de las llamas, que incluso obligó a cortar dos rutas. El fuego arrasó con 50 mil hectáreas, entre los dos siniestros.

En varios sitios los combatientes debieron replegarse para estar a salvo de la voracidad del incendio, que se acercó a las rutas provinciales 71 – cerca del cruce con la 40- y la 15, y obligó a su cierre preventivo. Este lunes el tránsito en ambas fue reestablecido.

El optimismo de quienes están en el frente de combate es la ventana climática que anticipan los pronósticos, con dos días en los que la temperatura descenderá y se registrarán algunas lluvias aisladas.

“Menos de 4 milímetros de agua no ayuda, pero sí que baje la temperatura y que el viento esté en calma. Si llueve pero hay viento, es lo mismo que nada porque el fuego va a avanzar como hasta ahora”, explicó uno de los brigadistas que el gobierno de Río Negro envió a Chubut para colaborar con el combate.

El SMN indicó la vuelta de las lluvias para la cordllera (REUTERS/Nicolas Palacios)

El fuego arrasó con 50 mil hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en Puerto Patriada hace casi un mes y el del Parque Nacional Los Alerces, que tuvo su origen en diciembre pasado.

De acuerdo a la información que aportó la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el fuego en el incendio que está en jurisdicción provincial está contenido, aunque el avance se registra en el siniestro que afecta el Parque Nacional, donde ya arrasó con 24 mil hectáreas de vegetación autóctona, pinares y pastizales bajos.

Hay poblaciones que siguen bajo riesgo por la presencia de focos de grandes dimensiones en los alrededores. Los pobladores de Cholila están rodeados por las llamas, pero el comportamiento de los distintos focos les permite permanecer en el lugar, sin ser evacuados.

La diversificación de los focos obliga a los equipos a implementar estrategias de distribución de recursos en los distintos frentes, para tratar de circunscribir el fuego en una zona limitada y evitar su expansión.

Sin embargo durante el fin de semana esa planificación quedó obsoleta por la voracidad del fuego, alimentado por las fuertes ráfagas de viento que incluso complicaron la tarea de los medios aéreos.

Las alertas por lluvias en Chubut

Las provincias de la Patagonia se mantienen bajo emergencia ígnea y por ello fortalecieron los controles y la fiscalización en sitios sensibles. Dicha labor no sólo provocó una disminución en los focos registrados, sino que además el ataque rápido permitió desactivarlos antes de su propagación.

A fin de la semana pasada, luego de jornadas de calor extremo – con temperaturas superiores a los 32 grados- se registraron tormentas eléctricas que provocaron incendios forestales.

Uno de esos episodios ocurrió en inmediaciones de la ruta 40, entre Bariloche y Villa la Angostura, aunque los brigadistas lograron neutralizar el fuego en minutos y evitaron su propagación.

“Hubo varios focos provocados por descargas durante la tormenta eléctrica, aunque todos fueron neutralizados”, informó el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El ataque rápido, en esos casos, es esencial. El incendio del Parque Nacional Los Alerces comenzó durante una tormenta eléctrica y los voluntarios actuaron durante varios días hasta que lograron contener el fuego.

Sin embargo, por motivos que la Justicia Federal investiga, la zona afectada quedó sin control y por el viento volvió a reactivarse. El caso dio origen a una causa penal que tramita el fuero federal en la localidad de Esquel.