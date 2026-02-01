Sociedad

Vuelco fatal en la Ruta 9: dos muertos y tres heridos tras el vuelco de un auto en Ramallo

Las víctimas son un hombre de 77 años y su hija de 38, ambos oriundos de Rosario, fallecieron en el siniestro vial registrado a la altura del kilómetro 221

Las víctimas eran oriundas de
Las víctimas eran oriundas de Rosario

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia de un vuelco ocurrido en la Ruta Nacional 9, en las inmediaciones de la localidad de Ramallo. El hecho movilizó a personal de emergencia y autoridades judiciales, mientras aún se investigan las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Fuentes del caso consultadas por Infobae detallaron que el siniestro tuvo lugar este sábado a la altura del kilómetro 221, en el tramo Buenos Aires–Rosario. El automóvil, un Renault Stepway color bordo, estaba al mando de Juan Eduardo Radice, de 77 años, con domicilio en la ciudad de Rosario. Junto a Radice viajaban un hombre de 49 años, una mujer de 73, un niño de 9 y Natalia Susana Radice (38). Por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando y deteniéndose en el cantero central.

El impacto resultó devastador para los ocupantes. El conductor del auto murió en el lugar, mientras que su hija Natalia Susana falleció tras salir despedida del habitáculo.

En tanto, la mujer de 73 quedó atrapada en el asiento trasero y debió ser rescatada por los bomberos voluntarios de Villa Ramallo. Los otros dos ocupantes, el hombre de 49 y su hijo, lograron salir del vehículo con la ayuda de civiles que se acercaron para asistirlos.

Además, hubo tres heridos, entre
Además, hubo tres heridos, entre ellos un niño de 9 años

Personal policial, bomberos y ambulancias del hospital local participaron en el operativo de rescate y atención médica. Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo con diferentes lesiones y en estado de shock. El parte médico no precisó la gravedad de las heridas. La circulación en la Ruta Nacional 9 se mantuvo sin interrupciones, aunque la presencia de vehículos de emergencia limitó el tránsito en la zona durante algunas horas.

Por disposición judicial, se dio intervención a peritos accidentológicos para determinar la mecánica del hecho y evaluar posibles responsabilidades. La causa quedó caratulada de manera provisoria como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se aguardan los resultados de las pericias y la recolección de pruebas. El caso quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás.

La investigación sigue su curso y las autoridades judiciales buscan esclarecer todos los aspectos relacionados con el siniestro.

Una mujer de 60 años murió tras ser embestida por una camioneta

Ocurrió en la intersección de
Ocurrió en la intersección de la Ruta 8 y Malabia donde una mujer de 60 años perdió la vida, quien iba al mando de una motocicleta cuando fue impactada por una camioneta conducida por un hombre de 53 años

En la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, una intersección que conecta la Ruta Nacional 8 con la calle Malavia se convirtió en escenario de una tragedia. La noche del pasado lunes, el tránsito habitual se vio alterado por un choque entre una camioneta y una motocicleta que dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, el accidente ocurrió en un tramo donde la visibilidad y el flujo de vehículos suelen exigir máxima precaución. La colisión involucró a una Ford EcoSport, conducida por un hombre de 53 años que iba acompañado de su hijo de 18, y una Honda modelo NF en la que se desplazaba la víctima.

Ambos circulaban por el cruce de la Ruta 8, cuando, por motivos que investiga la Justicia, se produjo el impacto que terminó con la vida de la motociclista.

El episodio se registró aproximadamente a las 22:30 y requirió la intervención de distintas dependencias policiales para ordenar el tránsito, además de la presencia de la Policía Caminera. “Ante la gravedad del episodio, se dispuso el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes”, indicaron las autoridades a ese medio.

Personal médico acudió al lugar apenas recibida la alerta, pero, los esfuerzos de asistencia no lograron modificar el desenlace: la mujer murió en el sitio del accidente.

Desde las primeras horas del martes, peritos judiciales comenzaron a trabajar sobre las pruebas recolectadas, en busca de determinar con exactitud cómo se desencadenaron los hechos.

Fuentes del caso indicaron que el conductor de la camioneta y su hijo resultaron ilesos y prestaron testimonio ante las autoridades.

