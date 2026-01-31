Santiago del Estero: un adolescente jugaba con un revólver, se disparó en la cabeza y ahora está grave

El chico de 17 años se encuentra en estado crítico en el Hospital Regional Ramón Carillo.

Un adolescente de 17 años se encuentra internado en estado crítico luego de haberse herido de manera accidental con un arma de fuego en Santiago del Estero. El dramático episodio ocurrió mientras el joven “jugaba” con un revólver en compañía de una amiga.

Según informaron medios locales, el hecho se registró este viernes por la tarde en el barrio Jorge Newbery, ubicado en la capital provincial. El menor se encontraba dentro de una vivienda junto a otra adolescente de su misma edad, manipulando un revólver calibre 22.

De acuerdo con el testimonio de la joven, el adolescente se había negado reiteradamente a soltar el arma, pese a los insistentes pedidos de ella para que dejara de manipularla. En un momento determinado, y por causas que aún se investigan, el arma se disparó de manera accidental y el proyectil impactó en la sien del joven. Como consecuencia, el adolescente cayó gravemente herido al suelo.

El Nuevo Diario Web detalló que, tras un desesperado pedido de auxilio, personal médico del SEASE se hizo presente en el lugar y procedió a trasladar de urgencia al herido al Hospital Regional Ramón Carrillo. Actualmente, el joven permanece internado en dicho nosocomio en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras los profesionales de la salud evalúan su evolución.

En tanto, efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes en la habitación donde ocurrió el hecho. Durante el procedimiento, secuestraron el revólver involucrado, que contenía una vaina servida y un cartucho en la recámara, además de un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y un teléfono celular, el cual será sometido a análisis.

El Ministerio Público Fiscal dispuso diversas diligencias investigativas, entre ellas la realización de pruebas de residuos de disparo -dermotest- a la testigo, el levantamiento de planos y la toma de fotografías en el lugar.

Hasta el momento no se adoptaron medidas contra la joven. La investigación sigue en curso para determinar el origen de las armas incautadas y establecer las circunstancias precisas del episodio.

La menor fue trasladada al Hospital de Niños en Córdoba

Un antecedente en Córdoba

En octubre del año pasado, una nena de 13 años quedó internada en el Hospital de Niños de Córdoba, luego de dispararse accidentalmente en la cabeza con un rifle.

El episodio, que ocurrió en pleno Día de la Madre, generó conmoción entre los vecinos y abrió una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Todo sucedió en una vivienda del barrio Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba. La adolescente se encontraba en la casa de su abuelo, en una habitación donde, según los testimonios, estaba acompañada por otro menor. De repente, se escucharon dos detonaciones. La escena que siguió fue de desesperación: la nena fue hallada con una herida de bala en la región craneal, cubierta de sangre.

Según los primeros reportes médicos, fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde lograron estabilizarla. Desde allí fue derivada al Hospital de Niños, donde fue intubada en terapia intensiva tras haber sido intervenida quirúrgicamente para descomprimir el cerebro.

En paralelo, la Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico y comenzó a trabajar en la investigación. En ese contexto, un familiar se presentó espontáneamente en una seccional y entregó el arma que habría sido utilizada: un rifle calibre .22, un tipo de carabina habitualmente empleada para prácticas de tiro o caza. El arma quedó secuestrada para ser sometida a peritajes balísticos.

En declaraciones al canal El Doce, el abuelo de la víctima, Raúl, ofreció un desgarrador testimonio sobre el momento del hecho. “Estaba al fondo asando, sentí los gritos y salí afuera. Fue un descontrol total, no podés hacer nada”, dijo. Visiblemente afectado, relató que los menores encontraron el arma en la habitación: “Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron, y se produjo el accidente”.