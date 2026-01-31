“Es imposible frenarlo”: los incendios en Chubut no dan tregua y ya consumieron más de 40 mil hectáreas

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut explicó cómo es la situación actual de los incendios que azotan el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut

El avance del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas de Chubut mantiene en vilo a autoridades y brigadistas, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y pronósticos de vientos crecientes que elevan el riesgo de propagación. Pero la semana próxima llegaría el alivio, ya que se pronostican varios días de lluvia.

Mientras los focos principales permanecen activos, la superficie afectada en la provincia del Chubut supera las 40 mil hectáreas, según imágenes satelitales recientes, aunque continúa bajo monitoreo y ataque intensivo frente a la persistencia de condiciones adversas.

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, reflejó la crudeza del incendio que azota tanto la zona de Puerto Patriada como Villa Lago Rivadavia, los principales focos de fuego. “Es imposible frenarlo”, dijo esta mañana en Radio Mitre, y aseguró que, a pesar de los esfuerzos de los brigadistas, no se logra contener su avance.

El trabajo de los brigadistas en Chubut mientras las llamas no dan tregua en el Parque Nacional Los Alerces (Servicio Provincial de Manejo del Fuego)

“Tenemos un frente, una cabeza de fuego que sigue muy activa. Se siguen haciendo muchísimos cortafuegos, anclajes, trabajando con línea directa de agua. Ayer tuvimos reactivaciones en distintos puntos por donde el fuego ya pasó, lo que sería la cola de este incendio. Pero se han reactivado muchos puntos por las temperaturas que llegó a los 36 grados”, explicó el directivo.

La anomalía climática es uno de los factores que más complica la tarea de los brigadistas. Oliva remarcó que “algo anormal es que durante tanto tiempo tengamos en la Patagonia tantas semanas de temperaturas tan altas”.

Vecinos cargan baldes con agua mientras avanzan los incendios cerca de Cholila, en la provincia de Chubut (REUTERS/Gonzalo Keogan)

Además, el dirigente mencionó ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y la falta de lluvias sostenidas. La esperanza está puesta en pronósticos que anuncian algunas precipitaciones: “Para mañana y pasado hay probabilidades de lluvia, pero en algunos casos no supera el 40 % y con algo de viento que podría empezar a incrementarse”, dijo.

La preocupación se extiende a las localidades cercanas, especialmente Cholila y Villa Lago Rivadavia. Oliva detalló que bomberos hacen guardia todas las noches en esos sectores para dar tranquilidad a la población.

Cómo avanza el fuego en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia

En el sector de Puerto Patriada, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, informó que el frente ha sido contenido en un 85 %, aunque el foco persiste activo en el área de Arroyo El Blanco, donde hay actividad en todo su perímetro.

Los medios aéreos, como este helicóptero con helibalde, protagonizan una de las defensas más efectivas contra las llamas en el Chubut

El último relevamiento estima que las llamas dañaron más de 21.720 hectáreas en total. Allí, 141 personas trabajan en la construcción de fajas con maquinaria, el refuerzo del enfriamiento con autobomba y el avance de cortafuegos mediante topadoras y equipos manuales.

Los medios aéreos, incluidos aviones y helicópteros, operan bajo requerimiento según el avance de las tareas. Hoy continuarán los mismos trabajos con apoyo de maquinaria pesada y se sumará personal de Protección Ciudadana, que hasta hoy estaba trabajando en el operativo en Villa Lago Rivadavia.

En tanto, el incendio en esta última zona, permanece activo y bajo atención especial. Ayer hubo reactivación de varios focos durante la tarde y al final del día en sectores como Marchand, Simón y Piedras Bayas, donde el despliegue de maquinaria pesada y brigadas de personal buscó contener estos incendios secundarios.

Los trabajos de quienes combaten el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

En Los Murmullos, las cuadrillas consolidaron líneas manuales mientras combatían focos menores. La Protección Ciudadana reforzó cortafuegos y destinó recursos al pinar de Geréz para tareas de enfriamiento. En La Momia se concluyeron los trabajos de anclaje en las líneas cortafuegos, y en La Villarino participaron bomberos voluntarios, brigadistas y vecinos en intervenciones de enfriamiento apoyadas por dos helicópteros con helibalde y aviones hidrantes, que operaron hasta el cierre de la jornada.

El despliegue terrestre reunió a 200 combatientes y bomberos voluntarios, sumando en total 281 personas entre todos los cuerpos intervinientes. Se utilizaron 36 camionetas, ocho autobombas, cinco cisternas, varios camiones y autos de apoyo, además de cuatro aviones hidrantes, un avión anfibio y dos helicópteros operativos, todos bajo la coordinación de agencias municipales, provinciales y nacionales.

Un alivio: pronóstico de lluvias

Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones aisladas que comenzarían por la tarde, en la zona de la catástrofe ígnea, en donde las temperaturas llegarían a los 30°C, y vientos no mayores a los 22 km/h. Por la noche, las ráfagas llegarían a los 50 km/h.

El pronóstico del tiempo extendido para la zona de El Hoyo (Puerto Patriada) que sería similar en Villa Lago Rivadavia (SMN)

Mañana estaría nublado pero para el lunes llegaría la tan ansiada lluvia a los bosques de Los Alerces, en donde se registra un 40% de probabilidad de precipitaciones que se extendería hasta el viernes por la tarde, con distintas intensidades. El miércoles sería el día más lluvioso: la temperatura máxima no superará los 15°C, en casi toda la semana. Por otro lado, el lunes y martes por la noche, se registrarán ráfagas de viento de hasta 70 km/h, que podrían complicar el trabajo de los brigadistas.