Voladura de techos y postes caídos: un fuerte temporal de lluvia y viento generó destrozos en Misiones

El fenómeno afectó principalmente a Colonia Aurora. En las imágenes que circularon por redes sociales, se puede ver la velocidad de las ráfagas de viento. De igual forma, continúa activa una alerta amarilla para toda la región

Los destrozos que dejó un fuerte temporal en Colonia Aurora, Misiones (Video: canal12misiones)

Un intenso temporal de lluvia y viento afectó este miércoles por la tarde a la provincia de Misiones. Las ráfagas arrancaron árboles, techos y provocaron la caída de tendidos eléctricos, afectando el suministro eléctrico. Colonia Aurora fue una de las más afectadas y los daños provocados quedaron registrados en imágenes que se viralizaron por redes sociales.

El registro habla por sí solo. La pared de un galpón se desplomó sobre el pasto. En otros puntos, los postes de luz quedaron tendidos sobre la calle y hasta incluso una iglesia luterana se vio afectada. En el balance inicial sobre las consecuencias, no se reportaron personas heridas, pero los destrozos materiales fueron numerosos.

Según las autoridades, los vientos alcanzaron ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que provocó a su vez la caída de un tinglado en la zona céntrica, árboles arrancados y daños severos en viviendas.

La tormenta se vivió luego de varios días de altas temperaturas, en los que la máxima superó los 37 °C y la sensación térmica alcanzó los 42 °C. Mientras continuaban las tareas de reparación y evaluación de daños, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a reiterar las advertencias para la región, al alertar sobre la posibilidad de que vuelvan a registrarse lluvias intensas, ráfagas poderosas y la eventual caída de granizo.

Árboles y postes de luz
Árboles y postes de luz caídos (Foto: @Limiteinforma)
La pared de un galpón
La pared de un galpón quedó destrozada (Foto: @Limiteinforma)

Ante la magnitud de los daños, la Policía de Misiones y organismos municipales activaron operativos articulados para restablecer servicios y asistir a las familias damnificadas. Paralelamente, recomendaron a la población extremar la atención, evitar desplazamientos innecesarios y acatar todas las recomendaciones oficiales, a la espera de una mejora en las condiciones climáticas para avanzar con la recuperación de las zonas dañadas.

Hubo ráfagas superiores a los
Hubo ráfagas superiores a los 80 Km/h (Foto: @Limiteinforma)
Posadas padeció las temperaturas más altas de todo el país (Video: Canal12misiones)

El fenómeno no se limitó solamente a la localidad ubicada en el límite con Brasil. Posadas, la capital provincial, también fue azotada por una tormenta severa, calificada como microexplosión, de acuerdo a los meteorólogos de la estación del Aeropuerto de Posadas consultados por el portal El Territorio. Todo comenzó poco antes de las 19, donde las ráfagas de viento fueron superiores a los 70 km/h y en algunos casos indicaron que habían llegado a los 100. Hubo daños en varios sectores como la ex ruta 213 y el hipermercado Chango Más.

La ciudad vivió una jornada extrema en medio de la ola de calor que afecta a gran parte del país y se ubicó, según el Servicio Meteorológico Nacional, como la más calurosa. Seguida por Puerto Iguazú, donde las máximas llegaron a 35,5 grados y la sensación térmica a 39,5.

Hubo árboles arrancados de raíz (Video: canal12misiones)
Las consecuencias del temporal
Las consecuencias del temporal

El pronóstico emitido por la Dirección General de Alerta Temprana ya había advertido para la jornada la combinación de un ambiente muy caluroso e inestabilidad progresiva hacia la tarde, con posibilidad de lluvias y tormentas. Las imágenes de radar permitieron identificar tormentas de gran intensidad cerca de El Soberbio, dentro del Alto Uruguay, en coincidencia con el horario en el que se produjeron los destrozos más graves en Colonia Aurora.

El clima este jueves

El pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, en donde habrá nuevamente lluvias y tormentas desde el mediodía. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en algunas localidades.

Las imágenes del temporal en
Las imágenes del temporal en Misiones

En San Javier se esperan hasta 34 grados, y la sensación térmica podría rozar los 39 °C. Los vientos soplarán de direcciones variables, predominando el noreste, noroeste, suroeste y sureste, con velocidades entre leves y moderadas, y posibilidad de ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información recopilada por Primera Edición, el clima experimentará un aumento de la inestabilidad debido a la influencia de un sistema de baja presión centrado sobre Paraguay. Esta situación favorecerá el desarrollo de núcleos de tormenta en distintos puntos de la provincia.

