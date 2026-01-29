Un hombre murió tras un brutal choque frontal entre un auto y una camioneta en Entre Ríos

El accidente ocurrió en una curva de la Ruta 18 en jurisdicción de General Campos

Un choque en plena Ruta Nacional 18, dentro del departamento San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre tras un choque frontal entre un automóvil y una camioneta.

La mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 216,5, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos impactaron de frente en una curva. El hecho involucró a un Fiat Uno, conducido por un hombre oriundo de Concordia, quien viajaba junto a su esposa y su hija en dirección a la ciudad de San Salvador. En sentido contrario, una Volkswagen Amarok era manejada por un hombre domiciliado en la misma localidad.

Según detalló el comisario a cargo del operativo en diálogo con el medio local El Once, las condiciones de la ruta y la visibilidad eran adecuadas, pero las causas exactas del accidente permanecen bajo análisis. En ese sentido precisó que no se descarta la hipótesis de un intento de sobrepaso, aunque no se confirmó la intervención de un tercer vehículo.

El brutal impacto terminó con la muerte instantánea del conductor del Fiat Uno. Su esposa e hija, al igual que el conductor de la Volkswagen Amarok, sufrieron lesiones consideradas leves y fueron derivados para recibir atención médica en el Hospital San Miguel de San Salvador y el Hospital Eva Perón de General Campos, respectivamente.

Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas (Fotos: El Once)

Los equipos de Bomberos Voluntarios debieron emplear herramientas especiales para extraer el cuerpo del conductor del Fiat, que había quedado atrapado. El fiscal en turno ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial de Concordia para realizar la autopsia.

Personal de Policía Científica y del Gabinete Criminalístico intervino en la escena del siniestro para llevar a cabo pericias orientadas a determinar las circunstancias precisas del hecho. Mientras tanto, la circulación en la zona quedó restringida a un solo carril con paso asistido para permitir las tareas de auxilio y recolección de pruebas.

Con esta víctima suman 22 muertes en siniestros viales en la provincia de Entre Ríos en lo que va del año.

Trágico accidente en Entre Ríos: cinco personas murieron calcinadas

Astrid Martínez falleció tras dos días de internación crítica por quemaduras en el 95% de su cuerpo, según el reporte hospitalario

La Autovía 14 de Entre Ríos, también llamada “José Gervasio Artigas”, fue escenario de un trágico accidente vial: por causas que aún se encuentran bajo investigación, un auto con cinco ocupantes a bordo despistó en una curva, chocó contra el guardrail lateral, volcó sobre la calzada y se incendió en cuestión de segundos. Producto del siniestro, cinco personas murieron calcinadas en el interior del rodado.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el accidente vial se registró cerca de la 1.15 en la intersección de 25 de Mayo y la colectora de la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Chajarí, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del Volkswagen Suran donde viajaban las víctimas perdió el control del vehículo y terminó tumbado sobre la calzada.

Casi de inmediato, el fuego tomó el auto por completo y terminó destruido en pocos minutos.

Tras controlar las llamas, personal de Bomberos que trabajó en el lugar logró extraer a cuatro cuerpos, tres mujeres y un varón, mientras que la quinta ocupante, una adolescente de 17 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la complejidad de su cuadro, la chica luego fue derivada a Paraná.

Las autoridades locales confirmaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Nora del Carmen Techeira, de 44 años, Omaira Ruth Martínez (17), Gabriela Liz Martínez (20), todas domiciliadas en General Roca, Río Negro, y David Techeira (30), con domicilio en Posadas, Misiones.

Por su parte, Astrid Raquel Martínez (17), melliza de Omaira, era la única sobreviviente del trágico siniestro y permaneció internada con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo, pero murió a los pocos días.

A la espera de conocer los resultados de las pericias accidentológicas realizadas en el lugar del hecho, el subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, afirmó a la prensa local que el VW Suran siguió de largo en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó.