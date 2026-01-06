Sociedad

Trágico accidente en Entre Ríos: cuatro muertos calcinados y una adolescente en estado crítico

Ocurrió este lunes a la madrugada sobre la Autovía 14. La única sobreviviente es una chica de 17 años, que quedó internada con quemaduras en el 95% del cuerpo

El choque fatal ocurrió sobre la Autovía 14, a la altura de Chajarí.

La Autovía 14 de Entre Ríos, también llamada “José Gervasio Artigas”, fue escenario este lunes a la madrugada de un trágico accidente vial: por causas que aún se encuentran bajo investigación, un auto con cinco ocupantes a bordo despistó en una curva, chocó contra el guardrail lateral, volcó sobre la calzada y se incendió en cuestión de segundos. Producto del siniestro, cuatro personas murieron calcinadas en el interior del rodado, mientras que la restante, de 17 años, pudo ser extraída del mismo y continúa internada en grave estado.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el accidente vial se registró cerca de la 1.15 en la intersección de 25 de Mayo y la colectora de la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad de Chajarí, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del Volkswagen Suran donde viajaban las víctimas perdió el control del vehículo y terminó tumbado sobre la calzada.

Casi de inmediato, el fuego tomó el auto por completo y terminó destruido en pocos minutos.

Tras controlar las llamas, personal de Bomberos que trabajó en el lugar logró extraer a cuatro cuerpos, tres mujeres y un varón, mientras que la quinta ocupante, una adolescente de 17 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la complejidad de su cuadro, la chica luego fue derivada a Paraná.

Las autoridades locales confirmaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Nora del Carmen Techeira, de 44 años, Omaira Ruth Martínez (17), Gabriela Liz Martínez (20), todas domiciliadas en General Roca, Río Negro, y David Techeira (30), con domicilio en Posadas, Misiones.

Por su parte, Astrid Raquel Martínez (17), melliza de Omaira, es la única sobreviviente del trágico siniestro y permanece internada con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo, según consignan medios provinciales.

A la espera de conocer los resultados de las pericias accidentológicas realizadas en el lugar del hecho, el subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, afirmó a la prensa local que el VW Suran siguió de largo en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó.

Este lamentable episodio ocurrió apenas 24 horas después del impactante choque frontal registrado sobre la Ruta Provincial 20, en el Departamento de Gualegaychú, también en Entre Ríos.

Allí, tres personas murieron y al menos cuatro resultaron con heridas de gravedad como consecuencia del impacto de frente.

El siniestro vial se registró
El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert

El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, y movilizó a un amplio operativo de emergencia que se extendió por varias horas debido a la magnitud del impacto y la complejidad de las tareas de rescate y peritaje.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en el sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y en el que viajaban tres personas jóvenes. El otro vehículo fue un Volkswagen Suran que circulaba en dirección contraria y transportaba a tres ocupantes.

El impacto fue de tal violencia que el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo del automóvil. Personal de Bomberos Voluntarios debió trabajar con herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo, mientras los servicios médicos constataron el deceso en el lugar del hecho.

En el mismo vehículo viajaban dos adolescentes. Una joven de 17 años, que ocupaba el asiento delantero como acompañante, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú, donde quedó internada bajo estricta observación médica.

La tercera ocupante del Palio, una adolescente de 16 años que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para una evaluación más exhaustiva.

El Volkswagen Suran involucrado en el choque era conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, departamento Colón. Como consecuencia del impacto frontal, el conductor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain. Al igual que la joven herida del otro vehículo, posteriormente fue derivado a Gualeguaychú para recibir atención especializada.

