Murió la única sobreviviente del accidente en Entre Ríos en el que se calcinaron cuatro personas

Pasó dos días internada en grave estado al tener el 95% de su cuerpo comprometido por quemaduras. La despedida de su colegio en Río Negro

Astrid Martínez falleció tras dos días de internación crítica por quemaduras en el 95% de su cuerpo, según el reporte hospitalario

La ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, atravesó horas de enorme pesar luego conocerse la muerte de Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del accidente ocurrido en la Autovía 14 de la provincia de Entre Ríos. El hecho había destruido a la familia ya que los ocupantes del auto murieron incendiados.

La adolescente, de 17 años, murió este miércoles en el Hospital San Martín de Paraná después de permanecer cerca de 48 horas internada en estado crítico, señaló el medio entrerriano Ahora.

La joven presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo. Tras casi dos días de internación, la adolescente no logró superar la gravedad de las heridas. El deceso de Astrid se produjo en horas del mediodía.

El siniestro vial había sucedido en la madrugada del lunes y había dejado un saldo inicial de cuatro víctimas fatales, todos familiares directos de la joven. Estos fueron identificados como Nora del Carmen Techeira, de 44 años, Omaira Ruth Martínez (17), Gabriela Liz Martínez (20), todas domiciliadas en General Roca, Río Negro, y David Techeira (30), con domicilio en Posadas, Misiones.

La tragedia impactó de lleno en la ciudad rionegrina, ciudad de donde era oriunda la familia Martínez. La ESRN 1, escuela a la que asistía Astrid, difundió un comunicado institucional dirigido a la comunidad educativa y vecinos del municipio.

La comunidad educativa de la ESRN N° 1 de General Roca expresó su pesar y acompañamiento a la familia Martínez durante el duelo (ESRN 1)

“Querida comunidad educativa y vecinos de General Roca: con el corazón roto y una profunda tristeza que nos invade como institución, el Equipo directivo, Cuerpo Docente y No Docente de la ESRN N° 1 lamenta informar el fallecimiento de nuestra querida estudiante Astrid Raquel Martínez”, señaló la institución.

En palabras del comunicado, “tras días de una lucha heroica, Astrid nos ha dejado para reunirse con sus hermanas, Omaira Ruth y Gabriela Liz, su madre, Nora del Carmen, y su tío, David”. La escuela expresó su acompañamiento al padre de Astrid y a toda la familia en el duelo, al tiempo que puso de relieve el acompañamiento brindado durante los días de internación.

“Acompañamos con toda nuestra fuerza al padre de Astrid y Omaira, y a toda su familia que hoy atraviesa este duelo impensable. Guardaremos en nuestra memoria la actitud atenta y mediadora de las chicas ante los conflictos; eran almas que traían calma y luz a nuestra querida escuela”, escribieron en el mensaje compartido a través de la cuenta oficial de Facebook.

El accidente se produjo alrededor de la 1:15 de la madrugada del último lunes, en la intersección de la calle 25 de Mayo y la colectora de la ruta nacional 14, a la altura de la ciudad entrerriana de Chajarí. Las cinco personas viajaban a bordo de un Volkswagen Suran cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control en una curva, impactó contra una alcantarilla y el vehículo terminó volcado sobre la calzada. En cuestión de segundos, el rodado fue consumido por las llamas.

Personal de Bomberos y policías de la zona llegaron rápidamente hasta el lugar, pero hallaron la escena completamente devastada.

Cuatro personas murieron calcinadas en el interior del automóvil, mientras que Astrid, la única sobreviviente hasta ese entonces, había sido extraída del auto con vida y trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa de Chajarí. Luego, su cuadro obligó luego a una derivación a la capital provincial.

La reconstrucción de lo ocurrido en la Autovía 14 continúa bajo investigación. El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, declaró que el Volkswagen Suran “siguió de largo en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó”.

Las autoridades de Entre Ríos mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el despiste y posterior incendio del vehículo familiar.

