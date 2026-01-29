Incendios en Chubut: para cuándo se esperan nuevas precipitaciones que ayuden a combatir las llamas

El operativo de combate contra el incendio en la Patagonia reúne más de 550 personas y refuerzos aéreos en una acción coordinada

Las llamas no dan tregua en el corazón de la Patagonia. Más de 45 mil hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego en la provincia de Chubut y el Parque Nacional Los Alerces durante enero, según indicaron desde la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Incendios. La coordinación para frenar el avance del incendio involucra a más de 550 personas, apoyadas por medios aéreos, fuerzas federales y organismos provinciales, en uno de los operativos más extensos de la región.

El reporte diario difundido este jueves desde Villa Futalaufquen señala que el clima condiciona cada movimiento de los brigadistas, mientras la temperatura máxima prevista para la jornada ronda los 30 °C y la humedad mínima desciende al 25 %. El viento, leve a moderado del sector oeste y sudoeste, mantiene en vilo a las cuadrillas, ya que cualquier cambio de dirección puede complicar la tarea.

Según la Administración de Parques Nacionales, la visibilidad se vio reducida durante la mañana por inversión térmica y humo, dificultando la operación de los helicópteros y aviones. A pesar de los obstáculos, seis helicópteros y tres aviones permanecen activos para apoyar las tareas en los diferentes frentes.

El clima adverso, con temperaturas cercanas a 30 °C y baja humedad, condiciona la labor de los brigadistas en Chubut (Martin LEVICOY / AFP)

Si bien durante este jueves y viernes las condiciones climáticas seguirán siendo adversas en Cholila y Villa Futalaufquen, a partir del fin de semana la situación cambiará, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la primera localidad chubutense el viernes tendrá una máxima de 28 grados, con mínima de 14 grados. Las probabilidades de precipitaciones no superan el 40%. A partir del sábado, la temperatura comenzará a descender de forma marcada: máxima de 24 °C, domingo de 22 °C, lunes de 13 °C, martes de 16 °C y miércoles de 14 °C.

Sin embargo, las chances de lluvia nunca superan el 40%. Durante el lunes las complicaciones podrían llegar con el viento: la primera mitad del día las ráfagas podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora, mientras que luego llegarían a los 69 km/h.

En Villa Futalaufquen se esperan días similares. El viernes la máxima será de 27 °C, con una mínima probabilidad de tormentas que recién por la noche llegará al 40%. Luego, el sábado el termómetro marcará una caída clara de la temperatura: máxima de 21 grados, luego el domingo de 23 °C, el lunes y martes 16 °C, y miércoles 14 grados.

La visibilidad reducida por humo y la inversión térmica dificultan el trabajo de helicópteros y aviones en la zona del incendio (Martin LEVICOY / AFP)

Lunes y martes hay probabilidad de lluvia, aunque en esta localidad tampoco superará el 40%. A su vez, el inicio de la semana se verá marcado por el viento: ráfagas que irán desde los 42 km/h hasta los 69.

La magnitud del incendio se refleja en el despliegue de recursos. Dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, 287 personas participan en el operativo, mientras que en las zonas bajo control provincial otras 250 están abocadas a las tareas de combate, detalló la Agencia Federal de Emergencias en coordinación con el Gobierno de Chubut.

El accionar de los brigadistas incluye vuelos de drones para evaluar la evolución del incendio y vuelos de observación a cargo de AEROTEC Argentina, que realizan barridos de 360 grados al cierre de cada jornada. La operación se lleva adelante bajo una estricta organización logística, con la colaboración de fuerzas de seguridad, bomberos y habitantes de la zona, según destacó la Agencia Federal de Emergencias.

El viento continúa representando un factor de riesgo, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h según los pronósticos (Martin LEVICOY / AFP)

Las autoridades remarcaron la necesidad de respetar las restricciones impuestas en el área. La Portada Norte del parque continúa cerrada, la Ruta 71 registra tránsito restringido y la navegación en el Lago Futalaufquen permanece prohibida debido a la actividad aérea, indicó ADN Sur.

La situación de emergencia se extiende a zonas rurales cercanas, donde numerosas familias intentaron resguardar sus pertenencias y animales ante la amenaza de las llamas. “Termina enero y estuvimos todo el mes bajo fuego”, expresó Luciana Estevez, vecina de la zona, a Infobae. Ella logró salvar su casa pero perdió gran parte de sus animales.

Las lluvias de comienzos de semana ofrecieron una tregua pasajera, aunque su escasa cantidad resultó insuficiente para frenar el avance del incendio. “Si no llueve pronto, difícilmente podamos detener los incendios”, advirtieron desde el Servicio Provincial de Incendios de Chubut en diálogo con Infobae.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de seguridad.