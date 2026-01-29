Sociedad

Corrientes prohibió el uso del fuego en zonas urbanas y rurales ante el alto riesgo de incendios

Las autoridades reforzaron controles y piden extremar precauciones frente a la sequía y el riesgo ambiental. Bomberos ya trabajaron por dos pequeños focos

La Dirección de Recursos Forestales
La Dirección de Recursos Forestales advierte sobre el aumento del riesgo de incendios rurales por abundante material combustible (Dirección de Recursos Forestales Corrientes)

Las autoridades de Corrientes resolvieron intensificar las restricciones ambientales al prohibir de manera total el uso del fuego en la provincia, en respuesta a temperaturas extremas y un déficit hídrico persistente. La Dirección de Recursos Forestales dispuso esta medida luego de analizar los pronósticos que anticipan lluvias mínimas, con acumulados que no superarían los 5 milímetros.

Según informó El Litoral desde las primeras horas de este jueves, el objetivo central es prevenir desastres ambientales ante un escenario de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con lo comunicado por la Dirección de Recursos Forestales, la prohibición se extiende a cualquier tipo de quema, tanto en áreas urbanas como rurales. El organismo recordó que el riesgo de incendios rurales se encuentra en valores críticos debido a la abundancia de material combustible y las condiciones climáticas adversas.

El Ministerio de Producción monitorea
El Ministerio de Producción monitorea a diario los índices de riesgo de incendios con más de 50 estaciones meteorológicas activas (Dirección de Recursos Forestales Corrientes)

El Ministerio de Producción monitorea diariamente estos índices a partir de los datos recogidos en más de 50 estaciones meteorológicas distribuidas en el territorio provincial.

El titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, subrayó la gravedad del momento tras una reunión del Comando Operativo de Emergencias (COE). En declaraciones reproducidas por El Litoral, Lovinson sostuvo: “Estamos pidiendo no quemar”, en alusión al pedido de máxima precaución dirigido a la población.

El funcionario remarcó que toda quema requeriría permisos específicos y condiciones controladas, requisitos que hoy no pueden garantizarse por la sequedad de los suelos y la inestabilidad del clima. Las autoridades consideran que cualquier uso del fuego agrava la posibilidad de incidentes de magnitud.

En los últimos días, la fragilidad del ecosistema provincial quedó expuesta a través de dos siniestros de importancia. El primero se produjo en la segunda sección de Curuzú Cuatiá, donde el trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios, la Brigada de Incendio y productores rurales permitió contener el avance de las llamas.

Lovinson explicó que se construyeron sistemas de cortafuegos utilizando motoniveladoras como parte del operativo, aunque el viento y el calor dificultaron las tareas. La rápida propagación del fuego puso en evidencia el alto grado de peligrosidad que afrontan los equipos de emergencia.

En tanto, durante la madrugada, un incendio impactó una forestación en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá. En ese episodio, 11 bomberos trabajaron durante cinco horas para controlar el fuego, que afectó un área de 16 hectáreas. El despliegue involucró cuatro móviles y logró terminar con el foco ígneo recién a las 8:30 del jueves, tras una extensa labor. El Litoral detalló que la coordinación de los cuerpos de emergencias resultó clave para evitar mayores daños en la zona.

El contexto regional no ofrece señales de alivio. Los pronósticos anticipan algunas lluvias puntuales recién para la semana del 6 de febrero, aunque la situación meteorológica permanece inestable y mantiene en alerta a las autoridades provinciales. La falta de humedad y la rotación constante del viento elevan el índice de peligrosidad a niveles críticos, según el análisis de la Dirección de Recursos Forestales.

El gobierno en Corrientes advirtió
El gobierno en Corrientes advirtió por el riesgo crítico de incendios

El Ejecutivo provincial recordó que existen canales habilitados para reportar cualquier foco ígneo o columna de humo. Entre ellos, la aplicación Alertas Corrientes, disponible las 24 horas, la línea de Defensa Civil (379 450-4697) y el número de emergencias 100 de Bomberos.

Las autoridades insisten en que la responsabilidad civil de los habitantes es fundamental para evitar que la situación derive en episodios similares a los registrados en temporadas anteriores, donde la superficie afectada por incendios rurales alcanzó cifras récord en la provincia.

La Dirección de Recursos Forestales también difundió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población. El organismo sugiere mantenerse informado sobre los índices de riesgo, publicados a diario, y conocer los medios disponibles para reportar incendios.

En zonas cercanas a viviendas, se aconseja mantener el pasto corto por medios mecánicos y podar los árboles próximos a las casas. Asimismo, se recomienda eliminar hojas y ramas secas de los techos y evitar el uso del fuego para la eliminación de residuos domiciliarios.

En áreas rurales, es clave mantener los cortafuegos limpios y libres de material combustible, en tanto que para predios con forestaciones o uso ganadero se recomienda priorizar las tareas de poda y pastoreo en los límites perimetrales.

Para aquellos que dispongan de reservorios de agua, la sugerencia es tenerlos listos para una eventual emergencia. Quienes cuenten con equipos de combate contra incendios, deben mantenerlos en condiciones y preparados para su uso inmediato.

