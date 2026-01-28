Video: un rayo cayó sobre una palmera y la prendió fuego en medio de una intensa tormenta en Mendoza

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a vecinos de Guaymallén cuando un rayo impactó de lleno sobre una palmera y desató un incendio en plena vía pública

Una descarga eléctrica alteró la localidad mendocina de Guaymallén durante la noche del martes, cuando un rayo cayó sobre una palmera y la incendió en plena vía pública. El fenómeno ocurrió mientras una tormenta intensa con fuerte actividad eléctrica sorprendía a varias localidades de la provincia de Mendoza, donde los registros oficiales confirmaron decenas de intervenciones por emergencias derivadas del temporal.

La escena fue registrada en el Barrio Patrono Santiago. El rayo impactó directamente en la copa de una palmera de gran altura, lo que provocó una combustión inmediata y una columna de fuego visible desde distintos puntos del vecindario

La proximidad de la palmera a una vivienda particular elevó la preocupación entre quienes presenciaron el hecho. Las llamas y el desprendimiento de material encendido pusieron en riesgo la estructura de la propiedad más cercana.

Frente a la tardanza en la llegada de los bomberos, testigos contaron que los propios residentes intentaron contener el avance del fuego utilizando mangueras y baldes para mojar los alrededores y reducir la intensidad de las llamas. Solo la lluvia, que en ese momento era persistente, contribuyó a que el fuego no se propagara.

Poco después, personal de Bomberos se presentó en el lugar y completó las tareas de enfriamiento, asegurando que no quedara riesgo de reinicio. Según información del portal mendocino El Nueve, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración en la vivienda afectada, aunque sí se registró un corte de luz de importancia en la zona.

La intensa tormenta afectó a gran parte de Mendoza durante la tarde y noche del martes, y dejó a su paso múltiples incidentes. Según un relevamiento de Defensa Civil, se contabilizaron 44 intervenciones en distintos puntos del territorio. El Valle de Uco y el Gran Mendoza resultaron las áreas más perjudicadas, con árboles caídos, calles anegadas y rutas provinciales intransitables. En Tupungato, el impacto fue mayor, con familias asistidas por anegamientos y la entrega de colchones y nailon, mientras que en Godoy Cruz se registró la mayor cantidad de incidentes por caída de árboles.

La actividad eléctrica también generó otros problemas, como cortocircuitos en transformadores en Lavalle, lo que derivó en un incendio estructural controlado por bomberos. En Maipú, una vivienda sufrió una inundación y varios postes cayeron por ráfagas de viento, mientras que en el este provincial solo se reportó la caída de un árbol. Los videos del rayo incendiando la palmera en Guaymallén circularon rápidamente en redes sociales y reflejaron el nivel de impacto que la tormenta tuvo en vecinos y autoridades.

El Servicio de Contingencias Climáticas había emitido una alerta amarilla por tormentas, que advertía sobre la posibilidad de precipitaciones fuertes y caída de granizo en gran parte del territorio provincial. Las previsiones se cumplieron y dejaron un saldo de daños materiales con interrupciones del suministro eléctrico.

Un jubilado de 76 años murió en un incendio en Tunuyán: investigan si fue por fumar dentro de la casa

El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este miércoles

En las primeras horas de este miércoles, un incendio en una vivienda de Colonia Las Rosas, en el departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza, terminó con el desenlace de un hombre de 76 años fallecido.

El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda ubicada en calle Tabanera s/n, próxima a la Ruta Provincial N.º 92. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán (UEP) acudió rápidamente al sitio y confirmó la gravedad del incendio, solicitando la colaboración urgente de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Familiares del hombre fallecido, identificado como C. L. R., informaron al medio local Los Andes que la víctima utilizaba oxígeno domiciliario debido a una enfermedad respiratoria crónica, específicamente EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Además, señalaron que en el pasado ya se habían registrado incendios en la misma vivienda, presuntamente vinculados con el hábito de fumar dentro del inmueble. La vivienda ya había sido escenario de otros incidentes similares, siempre asociados a la costumbre de fumar del septuagenario.

Tras controlar el fuego, los efectivos de la Policía Científica comenzaron a trabajar en el lugar, con el objetivo de determinar las causas exactas del siniestro y establecer el motivo del fallecimiento del jubilado. La intervención policial incluyó peritajes exhaustivos en la vivienda y la participación de la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor en la causa.

El cuerpo de la víctima fue hallado dentro del inmueble una vez sofocadas las llamas, mientras los familiares reiteraron que el uso de oxígeno asistido y el hábito de fumar podrían haber sido determinantes en el desenlace.