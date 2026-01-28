Murió el adolescente que se arrojó a un canal de Mendoza para salvar a su hermano de 5 años

El adolescente de 13 años que permanecía internado luego de arrojarse a un canal en Godoy Cruz, en Mendoza, para salvar a su hermano de cinco años, murió este martes en el centro de salud.

El Hospital Notti confirmó que, luego de permanecer cuatro días en estado crítico, el menor -cuya identidad no fue difundida- falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el incidente ocurrido durante una intensa tormenta.

De acuerdo con la comunicación oficial emitida por el nosocomio, “el cuadro clínico del paciente no presentó mejorías y se constató el fallecimiento durante la jornada”.

El adolescente sufrió el accidente cerca de las 23:57 del sábado, en inmediaciones de la calle Einstein. Los registros indicaron que las lluvias provocaron una fuerte crecida en la acequia.

El niño de cinco años había caído accidentalmente al agua, lo que motivó que su hermano mayor se arrojara al canal para rescatarlo. Sin embargo, el adolescente fue arrastrado por la corriente y quedó atascado debajo del puente del canal.

El pronóstico extendido para la localidad mendocina de Godoy Cruz

Permaneció sumergido durante unos diez minutos. La situación se vio agravada por la imposibilidad de comunicarse con el 911, ya que las líneas se encontraban colapsadas debido al temporal. Ante la urgencia, los vecinos colaboraron para levantar el puente y rescatar al chico que no presentaba signos vitales.

Minutos después, personal de Bomberos Voluntarios y de la Policía llegó al lugar e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron por más de 25 minutos. Finalmente, el adolescente recuperó el pulso tras recibir descargas eléctricas.

El parte del hospital detalló que el paciente ingresó en “estado sumamente delicado, bajo código rojo”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados tanto en el área como durante la internación, no lograron revertir el cuadro.

Córdoba: se arrojó al río a nadar con su hijo y murió ahogado

Un hombre de 50 años murió ahogado el jueves pasado, en el río Anisacate, en el límite entre Villa La Bolsa y Anisacate, provincia de Córdoba, después de ingresar al agua junto a su hijo de 11 años. Según informó La Voz del Interior, la víctima, oriunda de la ciudad de Córdoba capital, había acudido al balneario acompañado por su esposa y el menor en una jornada familiar.

El hecho ocurrió durante la hora de la siesta en la zona de piletones del río, donde la profundidad oscila entre dos y dos metros y medio.

Testigos relataron que el hombre dejó de salir a la superficie, lo que provocó una reacción inmediata entre los presentes. El guardavidas del lugar, voluntarios y miembros de la Guardia Urbana lograron extraerlo del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos.

Pese a los esfuerzos, el equipo médico no consiguió restablecer los signos vitales de la víctima.

La Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, encabezada por Luciana Sosa, inició una investigación para esclarecer las causas del deceso y espera los resultados de la autopsia. Se evalúa si el hombre tenía antecedentes de salud que hayan influido en el desenlace.

La intendente de Anisacate, Natalia Contini, comunicó que se activó un protocolo de contención para asistir emocionalmente a la familia, especialmente al menor, testigo del hecho.