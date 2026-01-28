Delincuentes asaltaron un club de Ensenada, destrozaron el lugar y se llevaron hasta las pelotas de fútbol

Desde la institución solicitaron a otros clubes de la región que denuncien si reciben ofertas de objetos sospechosos

En Ensenada, el Club Recreativo Infantil (CRI) Catella enfrentó un hecho de delincuencia que impactó de lleno en el funcionamiento de sus actividades. Desconocidos ingresaron al predio, se llevaron pelotas y herramientas, y causaron daños en varias áreas de las instalaciones.

El episodio de inseguridad ocurrió durante la noche del sábado en el predio ubicado en 529 y 127, Villa Catella.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los responsables del club advirtieron que los autores del robo, además de llevarse elementos de trabajo y pelotas, provocaron roturas en varias áreas del establecimiento. “Es lamentable porque se meten con las cosas de los chicos y chicas”, expresaron en las redes sociales de la organización.

De hecho, comunicaron que, tras el robo, será necesario “volver a empezar”. “Vamos a seguir trabajando para volver a tener todo de nuevo”, señalaron, haciendo pública la dificultad que afrontan después de la sustracción de materiales imprescindibles para el desarrollo de las actividades deportivas.

El club quedó con la necesidad de reorganizarse para recuperar lo perdido y reparar los espacios dañados

En medio de la conmoción, el club destacó la colaboración de la comunidad al mencionar que el padre de uno de los jugadores se acercó de manera voluntaria para arreglar las ventanas que fueron destrozadas durante el suceso.

Por otro lado, el CRI Catella solicitó ayuda a otras instituciones y ligas de la región para identificar y frenar la circulación de los objetos robados. “Si a algún club les ofrecen pelotas y herramientas de trabajo, ya saben. ¡Con los chicos no!”, advirtieron en un mensaje que busca evitar la comercialización de los elementos sustraídos. Además, pidieron a quienes reciban ofertas sospechosas que se comuniquen inmediatamente con ellos.

Las imágenes del robo que sufrió Maravilla Martínez en su complejo deportivo

El delantero de Racing, a través de su empresa, compartió un llamativo comunicado con las imágenes del momento del robo

El complejo deportivo de Adrián “Maravilla” Martínez, ubicado en el partido bonaerense de Campana, fue escenario de un robo durante el último mes. Sin embargo, el club optó por hacer pública la situación y no realizar la denuncia formal, a fin de evitar mayores consecuencias judiciales para los responsables. Por el contrario, solicitaron la devolución de los elementos sustraídos.

Esta postura quedó plasmada en el mensaje divulgado en la cuenta oficial de Instagram del complejo, donde enfatizaron: “Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron... los esperamos”.

Pocas horas después de que el hecho se viralizara en redes sociales, la Policía bonaerense se presentó en el establecimiento para iniciar las tareas de investigación. Las imágenes de los patrulleros recorriendo el predio se sumaron al material difundido en redes, lo que evidenció que, a pesar del llamado al entendimiento y la restitución de los elementos robados, la intervención policial ya estaba en marcha.

El robo ocurrió entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes accedió al predio por la fuerza. Las cámaras internas registraron a los intrusos desplazándose por las instalaciones y forzando la entrada a la cocina a través de una ventana. Los videos muestran cómo los responsables se llevaron elementos de uso cotidiano y herramientas claves para el funcionamiento de las actividades deportivas, entre ellos un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y la suma de 1.500.000 pesos en efectivo.