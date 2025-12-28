Deportes

Las imágenes del robo que sufrió Maravilla Martínez en su complejo deportivo: el llamativo comunicado que se volvió viral

La decisión del delantero de Racing, basada en su propio pasado, marcó el modo en que enfrentaron el delito

El delantero de Racing, a través de su empresa, compartió un llamativo comunicado con las imágenes del momento del robo

El complejo deportivo de Adrián “Maravilla” Martínez, ubicado en el partido de Campana, fue escenario de un robo en la madrugada del domingo, episodio que no solo puso en alerta a la comunidad deportiva, sino que también expuso la estrategia adoptada para enfrentar la situación: el propio establecimiento identificó a los responsables mediante las grabaciones de seguridad y, en lugar de avanzar de inmediato con una denuncia formal, decidió exigir públicamente la devolución de los objetos sustraídos, a fin de evitar mayores consecuencias judiciales.

Esta postura quedó plasmada en el mensaje divulgado en la cuenta oficial de Instagram del complejo, donde enfatizaron: “Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron... los esperamos”.

Pocas horas después de que el hecho se viralizara en redes sociales, la policía bonaerense se presentó en el establecimiento para iniciar las tareas de investigación. Las imágenes de los patrulleros recorriendo el predio se sumaron al material difundido en redes, lo que evidenció que, a pesar del llamado al entendimiento y la restitución, la intervención policial ya estaba en marcha. En los comunicados emitidos desde el complejo, se remarcó el propósito de evitar una escalada legal, aunque la aparición de las fuerzas de seguridad señaló la seriedad del caso y la posible apertura de una causa judicial.

El posteo del complejo de
El posteo del complejo de Maravilla Martínez tras sufrir un robo (@complejo_adrianmartinez09)

El delito se perpetró entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes accedió al predio por la fuerza. Las cámaras internas registraron a los intrusos desplazándose por las instalaciones y forzando la entrada a la cocina a través de una ventana. Los videos muestran cómo los responsables se llevaron elementos de uso cotidiano y clave para el funcionamiento de las actividades deportivas, entre ellos un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y la suma de 1.500.000 pesos en efectivo. Además de las canchas de fútbol y pádel, el complejo cuenta con vestuarios inclusivos, una parrilla y espacios para eventos. La repercusión de los hechos fue notable tanto en el entorno de Racing como en el ambiente futbolístico, ya que Martínez volvió a situarse en el centro de la escena, aunque en esta ocasión fuera de los campos de juego.

La decisión de visibilizar el episodio y apelar a la restitución voluntaria respondió a la propia historia de vida de Adrián Martínez, quien en reiteradas ocasiones hizo público cómo su pasado marcado por la privación de la libertad influyó en su perspectiva ante situaciones conflictivas. El atacante suele referirse a ese tramo de su biografía como una enseñanza e intenta, desde su rol, gestionar los conflictos sin recurrir de inmediato a la vía punitiva. De hecho, el mensaje dirigido a los jóvenes que cometieron el robo, lejos de resultar amenazante, buscó prevenir acciones legales y brindar la oportunidad de reparo comunitario.

Maravilla Martínez cuando inició el
Maravilla Martínez cuando inició el proyecto junto a su esposa Anabella (@complejo_adrianmartinez09)

La publicación con el pedido de devolución y la advertencia de que los responsables fueron plenamente identificados —no solo por las cámaras del complejo, sino también por grabaciones de las calles aledañas— se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras tanto, desde la cuenta @complejo_adrianmartinez09 se compartieron registros visuales clave del salto a la cocina y del desplazamiento de los autores por el predio, replicando el mensaje de fondo: “Los esperamos”.

Estrenado oficialmente en abril de 2024, el Complejo Adrián Martínez se convirtió en un referente para la zona. El propio delantero compartió en su momento el proceso de transformación del terreno y el crecimiento del espacio, reflejando en publicaciones anteriores el orgullo familiar y el objetivo comunitario detrás del emprendimiento. En palabras del deportista en un posteo reciente: “Mucho trabajo, esfuerzo y negarnos a muchas cosas, pero lo logramos juntos y hoy ya no es un callejón, sino un complejo, un lugar que va a dejar muchas anécdotas e historias futboleras”.

Mientras la causa policial avanza, el club y la comunidad aguardan la reacción de los responsables identificados, dando prioridad a la restitución de lo robado y apostando —por decisión explícita de Maravilla Martínez y su entorno— por agotar las instancias de reparación directa antes de llegar a los tribunales.

