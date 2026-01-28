Sociedad

Buscan a una joven argentina en Los Ángeles: tiene 21 años y desde hace cinco días está desaparecida

Narela Barreto fue vista por última vez el pasado 23 de enero. La familia denuncia que no tiene respuesta de la policía de EEUU

El cartel de búsqueda de la argentina (Fotos: @ayelen_priiii)

Una mujer argentina es buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que sus allegados perdieran contacto con ella hace cinco días. La alerta fue difundida por su familia a través de redes sociales, donde también comenzaron a compartir afiches de búsqueda con sus datos.

La joven, de 21 años, fue identificada como Narela Micaela Barreto, vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras informaciones, Barreto fue vista por última vez el 23 de enero. La preocupación entre sus familiares aumenta con el correr de las horas.

Ayelén tiene 21 años

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, indica el afiche de búsqueda que circula en redes sociales.

Una mujer identificada como Ayelén, quien aseguró ser prima de Barreto, también posteó en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

A través de sus historias, también difundió mensajes de profundo dolor: “Perdón por no tener las fuerzas para responder todos los mensajes que me mandan preguntándome por ella. Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma”.

Nada se sabe de ella desde el 23 de enero

Y siguió: “Lo único que pido es que aparezca y que vuelva con nosotros. ¡Te estamos esperando!“. Ayelén también pidió ayuda para difundir el caso, ya que cree que así las autoridades podrían intervenir.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una amiga de la joven desaparecida, identificada como Luján, contó que los seres queridos de Barreto ya se comunicaron con la Embajada Argentina en Estados Unidos.

Otro de los flyers de búsqueda de la argentina desaparecida en Los Angeles

“Tiene todos sus papeles y la VISA”, aseguró la joven, quien también reside en los Estados Unidos. Según su testimonio, también hubo contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Al cierre de esta nota, Infobae no había obtenido respuesta por parte de las autoridades oficiales de Los Ángeles ni de la Cancillería.

Preocupación y misterio en La Plata por otra mujer desaparecida

El paradero de Yanina Belén Correa, de 30 años, es un misterio. No se sabe nada de ella desde el 24 de diciembre, el último día en que fue vista en Abasto, La Plata, el barrio del que era vecina.

La joven convivía con su pareja en una vivienda de la calle 216 entre 517 y 518. Esa Nochebuena, ambos desaparecieron sin dejar rastro y, desde entonces, la preocupación y la incertidumbre son una constante en su círculo familiar, que reclama respuestas y denuncia ausencia de avances en la investigación.

Correa mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, un hombre de la misma edad, con quien se había ido a vivir. Según reconstruyó la familia, la pareja tenía antecedentes de problemas de adicciones y la convivencia estaba atravesada por disputas y episodios de violencia.

Yanina Correa, desaparecida desde Navidad

A pesar de ese contexto, la familia desconoce si el novio está implicado en la desaparición y remarcan que corresponde a la policía determinar su posible responsabilidad. No obstante, sospechan que pudo haber tenido algo que ver. La razón: en los días posteriores, el hombre realizó un único contacto con la familia en el que llamó a una de sus cuñadas para comunicarle que “Yanina ya no va a volver”.

Luego de ese llamado, tampoco se volvieron a tener noticias de él. Esta ausencia total de ambos incrementó la alarma entre sus amigos y familiares, que no encuentran ningún indicio que permita reconstruir lo sucedido.

La hermana de Yanina, Angélica Correa, relató a El Día que la situación resulta “rarísima” y que viven una espera angustiante desde la noche en que dejaron de saber de ellos.

El entorno más cercano subraya que ella nunca antes se había alejado tanto tiempo de su familia ni había cortado el contacto con ellos. La joven es madre de cuatro hijos: tres niñas de doce, ocho y dos años, actualmente a cargo de una tía, y un niño de cinco años, quien vive con su padre biológico. La familia remarcó su preocupación por el bienestar de los niños y el impacto que la desaparición de su madre tiene en ellos.

