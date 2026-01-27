Sociedad

Una moza expuso ante los clientes las condiciones laborales de un restaurante y el local respondió

La trabajadora denunció que ellas y sus compañeros eran maltratados y que cobraban sueldos de miseria. Agregó que había “ratas y cucarachas” en la cocina. La empresa desmintió sus dichos en las redes

La empleada acusó al restaurante de explotación laboral, presencia de ratas y cucarachas, y acumulación de basura durante semanas

En Mar de Ajó, una escena surgida en restaurante del Partido de La Costa desató una polémica tras la difusión viral de un video en el que una empleada denunció, ante un local repleto de clientes, su desagrado por las condiciones de trabajo, el trato y la remuneración. En su queja incluyó problemas sanitarios del comercio.

Las imágenes, grabadas por los comensales y luego difundidas en redes sociales, muestran a una joven de pie entre las mesas, visiblemente enojada, mientras enumera una serie de señalamientos dirigidos contra los propietarios del establecimiento.

Durante su intervención, la trabajadora calificó el lugar como un sitio de “explotación”, y no dudó en advertir públicamente sobre supuestas infracciones en materia de higiene. “La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas”, expuso.

La moza apuntó que se
La moza apuntó que se manipulan productos vencidos y que las cervezas con fecha de caducidad borrada se sirven habitualmente

A esto sumó la afirmación de que en la parte trasera del local se acumulaban bolsas con basura y desechos “de toda la semana”, una situación que, a su entender, ponía en duda el cumplimiento de las normas de bromatología.

La queja pública avanzó sobre el manejo de los productos, al sostener que a las cervezas vencidas les borraban las fechas de caducidad con alcohol, una maniobra que, según su testimonio, formaría parte de prácticas habituales en el sitio.

La empleada también apuntó contra el modo en que se preparaban los alimentos. Aseguró que la comida era recalentada del mediodía y que las pastas no corresponden al día de la venta.

El reclamo no se limitó a la cuestión sanitaria. Según la empleada, las condiciones laborales de las mozas resultaban precarias, con sueldos de 25.000 pesos por jornadas de 12 horas. En el caso de la cajera, la remuneración alcanzaría los 30.000 pesos.

La joven, visiblemente indignada, expresó su descontento ante los clientes y, antes de retirarse, se dirigió a una cámara de seguridad del local para increpar al propietario del establecimiento. “Nos estás mirando por las cámaras. Así que vení, presentate acá”, aseguró.

En los instantes previos, había instado a los presentes, especialmente a quienes se encontraban de vacaciones, a levantarse y marcharse sin pagar la cuenta, al considerar que el restaurante “no lo merecía”.

En medio del revuelo generado por la denuncia pública y la amplia repercusión en redes sociales, la respuesta del comercio no tardó en llegar. Desde sus redes sociales, el restaurante difundió un comunicado oficial en el que rechazó de manera tajante todas las acusaciones formuladas por la ex empleada.

La administración de Terra Resto
La administración de Terra Resto Club rechazó las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias en un comunicado oficial

El texto subraya que las afirmaciones viralizadas constituyen “falsas acusaciones y material difamatorio” y busca transmitir tranquilidad a los clientes habituales y eventuales del local.

En el texto compartido ante la repercusión del video, la administración del restaurante aseguró que llevan más de diez años operando “respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad”. Además, advirtieron que la situación ya fue remitida a sus asesores legales, al considerar que se trata de “denuncias malintencionadas” con el objetivo de afectar una fuente de trabajo.

“Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos. Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy”, comenzó el comunicado.

“No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales. Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre, brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro. Gracias por el apoyo de siempre y por no hacerse eco de noticias falsas que solo buscan dañar una fuente de trabajo”, cerraron desde el local.

