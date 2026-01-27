Incendios en Chubut: qué dice el pronóstico del tiempo para la zona afectada y para cuándo se esperan lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica probabilidades de lluvias en Cholila entre el 40 y el 70% para la tarde y noche del martes

El combate contra los incendios forestales en la zona de Cholila, localidad de Chubut, continúa en un estado crítico. La evolución del fuego mantiene en vilo a bomberos y habitantes, ya que la posibilidad de controlar la situación depende en gran medida de las condiciones climáticas.

Darío Bahamonde, integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de Sarmiento, se encuentra prestando servicios en el área afectada desde hace varios días y ofreció un panorama detallado sobre el operativo.

El foco principal de los esfuerzos se concentra en la zona de Aldea Escolar, donde las viviendas se ubican a escasa distancia del bosque y el avance de las llamas representa una amenaza constante.

Bahamonde describió la situación actual al aire de Radio del Mar: “Estamos trabajando hace tres días, principalmente en la zona de Aldea Escolar, donde hay viviendas muy cerca del bosque. Ahí es donde el incendio estuvo pegando fuerte, porque el fuego sigue activo y no está lloviendo”.

El resultado de los esfuerzos para controlar el fuego depende principalmente de la llegada de precipitaciones y de la colaboración comunitaria en la región

El avance del fuego se produce desde dos direcciones distintas, generando preocupación por un posible encuentro de ambos frentes. “Uno viene desde La Patriada y el otro desde la zona del lago Rivadavia. Si no llueve, esos dos frentes pueden juntarse”, advirtió Bahamonde durante la entrevista.

En sus palabras dejó en claro que uno de los puntos más importantes para combatir estos nuevos focos es la llegada de precipitaciones a la zona. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es alentador.

El ente nacional indicó que para la tarde y noche de este martes las probabilidades de lluvia en Cholila van entre un 40% y un 70%. Ya para el miércoles, durante la madrugada y la mañana, las chances bajan: de 10% a 40%.

Luego, según los datos del SMN, habría que esperar al viernes para que la lluvia reaparezca por la región. Durante la jornada habrá entre un 10% y un 40% de las chances, situación que se mantendrá hasta el sábado. El lunes se podría repetir el panorama. El domingo serían de apenas 10%.

La labor de bomberos y brigadistas lleva casi 50 días continuos, recurriendo a maquinaria pesada y autobombas para enfrentar las llamas de más de 50 metros

A pesar del descenso de la temperatura registrado el lunes, la labor no cesó. “Ayer estuvo más calmo porque bajó la temperatura hasta las 16, pero igual trabajamos hasta las 5 de la mañana”, relató, reflejando la intensidad de las jornadas y el nivel de exigencia que enfrentan los equipos desplegados.

El operativo de combate al fuego incluye recursos distribuidos en distintos puntos estratégicos. Bahamonde precisó: “Nosotros estamos en Cholila y las brigadas trabajan fuerte en la zona del lago Rivadavia. Recursos hay en todos los lugares necesarios”.

Las necesidades materiales de los bomberos, por ahora, parecen cubiertas gracias a la colaboración de la comunidad local. “No necesitamos nada más que llueva”, afirmó, y sumó que el acompañamiento de la gente se hace sentir: “La gente siempre nos alcanza agua, ayuda con bombas y con el abastecimiento rápido. El apoyo está”.

Finalmente, sobre la rotación de brigadistas, Bahamonde explicó que la permanencia en la zona depende del comportamiento del incendio: “Generalmente trabajamos entre cinco y siete días cuando la situación es compleja. Si llueve, el fuego podría aplacarse bastante y quizás nos liberen para volver, porque en nuestros lugares también nos necesitan”.

El avance de los incendios forestales en Cholila, Chubut, mantiene en alerta a brigadistas y comunidades locales por la cercanía del fuego a viviendas

Las llamas que alcanzan más de 50 metros y el rápido avance del fuego causado por el viento mantienen movilizados a cientos de brigadistas en Chubut, quienes buscan proteger a las comunidades cercanas, las viviendas y los animales.

Durante la jornada del lunes, arribaron nuevos grupos de brigadistas desde varias provincias del país, junto a cuadrillas enviadas desde Chile para sumarse a las tareas en tierra.

Las aeronaves participan solo cuando las condiciones climáticas y la visibilidad lo permiten, ya que el humo, en ocasiones, impide cualquier vuelo.

Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso y recurren a maquinaria pesada para abrir cortafuegos, además de autobombas para enfrentar el incendio.

Alerta por peligro extremo de incendios forestales en Neuquén

El índice FWI (Fire Weather Index), difundido este martes por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, advierte sobre un peligro extremo de incendios en distintas zonas de la provincia.

Foto archivo de un incendio en Neuquén

El FWI, que evalúa la influencia de la temperatura, humedad, viento y precipitaciones sobre el comportamiento del fuego, sirve para anticipar la posibilidad de inicio, propagación e intensidad de los incendios, según la información compartida por el organismo.

Las localidades que se encuentran en peligro son: Aluminé, Zapala, Las Lajas, Chos Malal, Huinganco, Loncupué, Manzano Amargo y Junín de los Andes.

En los sectores donde el índice marca valores extremos, cualquier chispa representa un riesgo considerable. Así lo indica la Secretaría en su comunicado, que subrayó: “Cuando el FWI alcanza valores extremos, cualquier chispa puede convertirse en un incendio”.

Debido a este escenario, las autoridades prohibieron encender fuego, realizar fogatas y la quema de residuos, e instaron a tomar precauciones máximas durante actividades que puedan generar chispas.

La comunicación del organismo enfatiza que la prevención es una responsabilidad compartida. Además, el llamado se extiende al cuidado del ambiente, la protección de las comunidades y el apoyo al trabajo de quienes resguardan el territorio.