Sociedad

Drama en Chubut: las llamas arrasaron 40 mil hectáreas y brigadistas de Chile se suman a combatir el fuego

El incendio mantiene un comportamiento extremo por las condiciones climáticas. Varias provincias argentinas enviaron gente para ayudar a contener el siniestro. Es severo el daño a la vegetación nativa y bosques implantados

Guardar
Incendios en Chubut

Con llamas que superan los 50 metros de altura y el avance acelerado por efecto del viento, cientos de brigadistas continúan trabajando en Chubut para resguardar poblaciones cercanas, inmuebles y animales.

Este lunes arribaron varios contingentes de brigadistas provenientes de distintas provincias del país y también de Chile, que envió cuadrillas para contribuir al combate por tierra.

Mientras tanto los medios aéreos operan de forma esporádica, según las condiciones climáticas y la visibilidad, que por momentos es nula por efecto del humo.

Con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas los brigadistas hace casi 50 días que no descansan. De hecho, en la tarde del lunes 26 mientras los medios aéreos aún podían seguir trabajando incansablemente en las ventanas de “buena meteorología”, el grupo de brigadistas en tierra tuvo que replegarse por las condiciones muy adversas.

“Dejamos de tratar de frenar el incendio y nos tuvimos que enfocar en la protección de las poblaciones cercanas, ese objetivo lo logramos pero el fuego avanza sin control” dijeron desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), e hicieron hincapié en que “la protección del ecosistema también forma parte de la lista de prioridades.

El fuego está ubicado en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Por la situación climática, los dos incendios activos avanzaron hacia los alrededores de Cholila, una villa turística ubicada en el perímetro del lago homónimo, y amenazaron con avanzar hacia Esquel.

Uno de los incendios, el que se desató en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó a principio de diciembre por razones naturales, durante una tormenta eléctrica. El fuego fue contenido en una primera instancia pero por las altas temperaturas y la falta de vigilancia, se reactivó con mayor intensidad.

Los lugareños trabajan día y noche movilizando sus animales a sitios seguros. “No tenemos opción, perdimos mucho ganado y tratamos de rescatar lo poco que nos queda” sostuvo Hugo Huenelaf, quien aseguró que está enfocado en esa labor desde hace una semana.

El último reporte que emitió Parques Nacionales señala que “la ventana de ventilación permitió las operaciones con medios aéreos desde la mañana sobre los sectores de Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte”. El informe reconoce que durante la tarde del lunes, el fuego incrementó su actividad.

Mientras los brigadistas trabajan en el terreno, empresarios turísticos de la zona denuncian “negligencia” y “falta de acompañamiento” al combate del fuego. “Vemos en los medios a las autoridades que siguen adelante con sus tareas proselitistas, tanto funcionarios del gobierno provincial como de la Nación” aseguran.

(Crédito Claudio Díaz)
(Crédito Claudio Díaz)

“El Presidente (Javier Milei) disfruta de la temporada de Mar del Plata y el gobernador (Ignacio Torres) se entusiasma con su proyección política, celebrando y sacándose fotos con los brigadistas que el fuego está bajo control, pero indudablemente no lo está. Estamos en una situación extrema, parece que no se enteraron” dijeron referentes turísticos de la provincia patagónica.

Los lugareños creen que “no hay forma de detener las llamas, sólo varios días de lluvia podrían aplacar su voracidad y contener el avance”.

Las ráfagas de viento, en las últimas horas, alcanzaron los 50 kilómetros por hora, con una temperatura cercana a los 28 grados. Esos factores provocaron un comportamiento extremo de los focos principales y su reactivación.

Los pobladores confían en que un descenso de la temperatura y una precipitación tenue, previstos para este martes, podría contribuir al combate del fuego. Sin embargo, el extendido anticipa jornadas calurosas para miércoles y jueves, con temperaturas que podrían superar los 30 grados.

Temas Relacionados

IncendiosIncendios forestalesChubutBrigadistasChile

Últimas Noticias

El macabro modus operandi de “Los Malditos”, la banda que secuestró y torturó a un matrimonio en San Isidro

Tras una investigación a cargo de la fiscal Natalia Castronovo, personal de la DDI de San Isidro capturó a dos hombres y a una mujer que recibió el dinero de las víctimas a través de billeteras virtuales

El macabro modus operandi de

De Villa Lugano a Villa Celina: la impactante persecución de dos delincuentes que circulaban en un auto robado

Uno de los detenidos por la Policía de la Ciudad es menor de edad y cuenta con antecedentes por robo con arma de fuego

De Villa Lugano a Villa

Córdoba: un hombre murió al chocar contra una casa cuando huía en una moto robada

Ocurrió el lunes por la mañana en barrio Villa Barranca Yaco. En otro hecho, una motociclista falleció al impactar contra un camión

Córdoba: un hombre murió al

Una jubilada de 85 años fue víctima del “cuento del tío” en Santa Fe: le robaron una suma equivalente a 90.000 dólares

Los estafadores se hicieron pasar por empleados de la ANSES. Cómo fue la maniobra

Una jubilada de 85 años

Continúa la alerta por calor extremo en Ciudad de Buenos Aires y 12 provincias

A lo largo de la semana, las temperaturas no bajarán de los 30 grados en el AMBA. Hay provincias en alerta por tormentas, lluvias y vientos fuertes

Continúa la alerta por calor
DEPORTES
Las bromas de un entrenador

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami

TELESHOW
Cande Tinelli adelantó imágenes de

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

Por qué es histórico el

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA

Fiscalía de Panamá solicita la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

Tras una década en el exilio, el artista disidente Ai Weiwei regresó a China