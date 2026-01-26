La ANMAT prohibió la venta de un alcohol sanitizante y de productos capilares por ser un riesgo para la salud

La medida se publicó en Boletín Oficial (Shutterstock)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dictó dos disposiciones que ordenan el retiro de dos productos cosméticos en todo el territorio nacional, tras detectar irregularidades en su inscripción sanitaria que ponen en riesgo la salud de la población.

La medida se tomó luego de investigaciones iniciadas por reportes y denuncias por parte de los consumidores, y quedó plasmada en Boletín Oficial en la madrugada de este lunes.

La primera de las normativas alcanzó a una amplia gama de productos capilares de la marca Diamonds Professional, tras constatarse que se comercializaban sin inscripción sanitaria y, en muchos casos, a través de plataformas de venta en línea.

El relevamiento incluyó desde shampoos, acondicionadores y desenredantes hasta tratamientos intensivos, aceites, matizadores y alisadores, todos sin datos de inscripción en sus rotulados. La ANMAT verificó la inexistencia de estos productos en su base de datos y documentó su oferta en sitios web y mercados digitales y “dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia, a fin de que gestionen las bajas de las mismas”.

La disposición 100/2026 prohibió el uso de al menos 60 artículos de una marca de productos capilares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como suele suceder en este tipo de productos, las autoridades hicieron énfasis en la peligrosidad de aquellos productos destinados al alisado capilar, ya que podrían contener formol, un ingrediente prohibido por el riesgo de exposición a vapores tóxicos. En este sentido, el organismo recordó que este compuesto puede provocar irritaciones oculares, cutáneas y respiratorias, así como alergias, sensibilización y, en exposiciones crónicas, aumento de probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

En consecuencia, la Anmat determinó la prohibición de un total de 60 productos capilares de la marca “Diamonds Professional” detectados sin inscripción sanitaria en su rotulado en todas sus presentaciones, lotes y contenidos netos. La decisión incluyó la instrucción de retirar todas las publicaciones y ofertas en plataformas digitales y la notificación a las autoridades sanitarias jurisdiccionales para garantizar su cumplimiento.

En paralelo, la disposición 100/2026 avanzó de igual manera sobre un alcohol sanitizante para manos y piel, listo para usar, sin acción terapéutica, correspondiente a la marca G-I-G.

La publicación del artículo destacaba que la presentación era en envases de 5 litros, elaborados por Quality Clean S.A. para Adserco S.A. La investigación se inició a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la sospecha de legitimidad de este producto, el cual carecía de datos de lote y fecha de vencimiento.

Al consultar la base de datos oficial, el producto figuraba inscripto, pero la empresa elaboradora indicó que dejó de fabricarlo en 2022 y que su vida útil es de dos años, por lo que toda unidad en circulación estaría fuera de plazo. “Todas las unidades del producto elaboradas en instalaciones del establecimiento Quality Clean S.A., de permanecer en el mercado, ya no se encuentran dentro del plazo de vida útil. Asimismo, cabe señalar que la unidad remitida por el denunciante carece de datos referidos a lote y vencimiento”, afirmó la normativa.

No obstante, la fiscalización constató que la unidad denunciada no fue producida por Quality Clean S.A., pese a que el rótulo utilizaba su legajo de habilitación, configurando un uso indebido de datos y la declaración de información sanitaria falsa. Durante la inspección al domicilio de Adserco S.A., los inspectores no hallaron actividad vinculada a la empresa. Ante la falta de garantías sobre la legitimidad, composición y seguridad del producto, la Anmat dispuso su prohibición en todas las presentaciones y contenidos netos, y ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias del país.

Las disposiciones dictadas por la Anmat se enmarcaron en las facultades conferidas por el Decreto 1490/92, que asigna al organismo la competencia para regular y fiscalizar productos de uso y consumo humano que puedan implicar riesgos para la salud pública.