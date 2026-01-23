Sociedad

Un fuerte temporal de lluvia y granizo afectó a varias ciudades de Mendoza

Las imágenes del fuerte temporal se viralizaron en redes sociales. La alerta por tormentas sigue activa en casi toda la provincia

Al menos diez ciudades del centro de la provincia se vieron afectadas por la caída de granizo, fuertes vientos y lluvia (Video X: @TendenciasMza)

Un intenso temporal de lluvia y granizo impactó en diversas ciudades del centro de la provincia de Mendoza, ocasionando daños en viviendas y dejando numerosas calles anegadas. El fenómeno se produjo durante la tarde del jueves, tras la emisión de una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió sobre la posibilidad de nuevos episodios similares.

La dimensión de las piedras y la fuerza con la que golpearon el suelo quedaron registradas en videos que rápidamente se difundieron a través de redes sociales. La tormenta tuvo su origen al oeste de El Nihuil y, tras alcanzar su pico máximo, avanzó hacia el noreste, afectando principalmente a los distritos de Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo.

En su paso, el temporal alcanzó otras localidades como Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena. En la ciudad de San Rafael, el fenómeno trajo lluvias intensas, mientras que en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte la situación fue similar, aunque sin reportes de granizo.

El piso estaba blanco de la cantidad de piedras que cayeron

Defensa Civil informó que hubo registros de caídas de árboles, viviendas anegadas y roturas de vidrios en algunas casas.

En la ruta provincial 150 interrumpieron la circulación debido a la crecida del río Diamante, lo que impidió la conexión entre Villa 25 de Mayo y Los Reyunos. En los badenes del Arroyo Salado, se detectó un abundante caudal de agua, lo que dificultó el paso de vehículos y obligó a extremar precauciones al circular por la zona.

El temporal ocurrió este jueves y se sintió en localidades como Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena

Las autoridades municipales advirtieron a quienes deban transitar por zonas cercanas a la mencionada; en tanto, por los daños ocasionados en las zonas agrícolas, el Gobierno de Mendoza habilitó el canal de denuncias para productores afectados por el granizo y la tormenta.

El plazo para presentar reclamos se extenderá hasta el 5 de febrero y podrá realizarse tanto de manera virtual a través del sistema SIA como en forma presencial en delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas, según consignó el portal Los Andes.

El Fondo Compensador, activado en esta oportunidad, busca dar respuesta a las pérdidas sufridas en los cultivos y la infraestructura rural, replicando el procedimiento implementado luego de las tormentas ocurridas a principios de enero en la misma región.

La tormenta estuvo acompañada por fuertes vientos

Ante este panorama, el SMN mantuvo las advertencias en el nivel amarillo por tormentas para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa en la provincia. Según el aviso del organismo publicado en el sistema de Alerta Temprana, la zona podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas localmente severas, acompañadas nuevamente de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos periodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora (Km/h).

Hubo calles anegadas y cortes de rutas (Video X: @TendenciasMza)

De acuerdo con las estimaciones, las precipitaciones acumularían alrededor de 50 milímetros, aunque en algunos sectores estos valores podrían ser superados. En los niveles más altos de la cordillera, especialmente en la zona de la puna, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo o nieve.

En lo que respecta al fin de semana, el mal tiempo se extenderá al menos hasta el domingo con temperaturas superiores a los 30 grados. Para hoy se espera que la máxima alcance los 32 grados, dados por una mínima de 20° C.

Las chances de que continúen los chaparrones son altas: entre un 40 y 70 por ciento. Para el sábado, la temperatura máxima descenderá a 30° C y la mínima se mantendrá en 20 °C, con probabilidad de lluvias desde la mañana hasta la noche. El domingo no será muy diferente dado que el SMN informó una temperatura máxima de 30° C, con probabilidad de lluvias durante la tarde y noche.

