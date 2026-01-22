Sociedad

Secuestraron una ambulancia trucha con medicación vencida: el chofer tenía una credencial falsa y un chaleco del SAME

Ocurrió en el barrio porteño de Constitución. El hombre, de 68 años, no contaba con seguro ni con VTV para la Peugeot Partner con ploteo alusivo a ser un vehículo de emergencias

El conductor del vehículo, un ciudadano boliviano de 68 años, presentó una credencial médica vencida y un chaleco con inscripciones del SAME

El operativo de control desplegado por la Policía de la Ciudad en diferentes accesos, peajes y puntos estratégicos de Buenos Aires dejó un saldo llamativo: una ambulancia trucha secuestrada y 200 vehículos remitidos. Así lo informó el Ministerio de Seguridad porteño, que supervisó más de 630 controles preventivos en la ciudad.

La atención de las autoridades se centró en un episodio ocurrido en Salta al 1400, en el barrio de Constitución. Durante el despliegue de los dispositivos policiales, un móvil identificado como ambulancia privada -una Peugeot Partner con ploteo alusivo- fue hallado obstruyendo una boca de tormenta.

El conductor, un hombre boliviano de 68 años, aseguró ser médico y presentó una credencial vencida hacía más de dos años. Además, manifestó trabajar en el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Provincia de Buenos Aires, concretamente en el partido de Tres de Febrero. Sin embargo, tras una consulta de rutina, desde esa entidad pública informaron que el sujeto no figuraba como empleado.

Al revisar el interior del vehículo, los agentes hallaron una gran cantidad de insumos médicos vencidos, entre ellos 18 ampollas de medicación inyectable sin receta, 129 cajas de medicamentos de distinto tipo, ocho agujas hipodérmicas y solución fisiológica.

Todo el material se encontraba fuera de fecha de validez. Además, se detectó un chaleco refractario con inscripciones del SAME PBA. El supuesto profesional no contaba con seguro ni Verificación Técnica Vehicular (VTV), elementos obligatorios para circular y prestar servicios sanitarios.

La intervención quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, conducida por el Dr. Carlos Caputto, quien dispuso el secuestro del vehículo por falta de documentación, ausencia de habilitación como ambulancia y por el hallazgo de insumos médicos en condiciones irregulares. El caso fue reportado por el Ministerio de Seguridad porteño, que subrayó la coordinación de distintas áreas policiales y de tránsito.

El megaoperativo abarcó 633 controles preventivos en accesos y puntos neurálgicos de la ciudad. Este despliegue se enfocó, entre otros objetivos, en la prevención del delito de motochorros.

De acuerdo con el comunicado oficial, 165 motos fueron retiradas de circulación por irregularidades o carencia de documentación, y trasladadas por grúas a las playas de la Policía de la Ciudad. Otros 35 vehículos, entre autos y camionetas, fueron remitidos por infracciones a las normas de tránsito.

En los controles participaron efectivos de las comisarías jurisdiccionales de las comunas 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13 y 14, el personal de Motorizada, la División Patrulla Control de Accesos, la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 31-31 Bis y el cuerpo de Agentes de Tránsito de Seguridad. El trabajo conjunto permitió detectar y remover vehículos con irregularidades en distintos barrios.

El operativo incluyó 297 controles en puentes e ingresos a la avenida General Paz, desde Puente La Noria hasta Lugones, abarcando áreas como Villa Riachuelo, Villa Lugano, Mataderos, Liniers, Versalles, Villa Real, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Saavedra y Núñez. En esa zona se remitieron 88 vehículos: 62 motocicletas y 26 autos, precisaron las autoridades.

Los dispositivos de control también se desplegaron en el peaje de la autopista 25 de Mayo y en la autopista Dellepiane, donde se realizaron 154 controles junto al personal de Motorizada, con 46 remisiones, de las cuales 37 correspondieron a motos.

En el Barrio 31 de Retiro se efectuaron 182 controles de motos, con un saldo de 24 unidades retiradas, mientras que otros 42 operativos se concretaron en puntos como Carlos Pellegrini y Córdoba en el centro porteño, Las Heras al 1800 en Recoleta y Scalabrini Ortiz al 1300 en Palermo.

Los 200 vehículos remitidos -entre ellos la ambulancia trucha- forman parte de una estrategia integral de control y prevención en la ciudad, con la participación de fuerzas policiales y de tránsito en colaboración permanente.

