Sociedad

Se incendió un edificio en Monserrat y tuvieron que evacuar a 70 personas: hubo tres atenciones urgentes

Un oficial de la Policía superó los niveles de inhalación de humo, por lo que fue derivado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. La dueña del inmueble tuvo una crisis nerviosa

Tres heridos fueron atendidos en el lugar, solamente uno de ellos debió ser trasladado a un hospital

Un incendio en una especie de casilla situada en la terraza de un edificio de dos pisos generó una intensa movilización de los equipos de emergencia en la tarde de este miércoles. Ocurrió en México al 1600, entre Solís y Virrey Cevallos, en el barrio porteño de Monserrat. En total, unas 70 personas fueron evacuadas y tres tuvieron que ser atendidas.

El foco ígneo, que afectó un ambiente utilizado como dormitorio, fue rápidamente controlado por los Bomberos de la Ciudad mediante el uso de una línea de 38 mm, lo que permitió evitar daños mayores. El ambiente afectado medía aproximadamente 5 por 3 metros y tenía una altura de 2,80 metros.

El episodio desencadenó un despliegue coordinado entre Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que arribaron al lugar tras recibir alertas a través de los sistemas 911 y 107.

Según relató Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con la señal TN, el incendio ocurrió en el PH. Según detalló, las primeras informaciones indicaron que se trataba de una construcción ubicada en la terraza. Sin embargo aclaró que “se va a peritar para ver lo que pasó”. La Policía, por su parte, indicó que se trataba de una casilla. Aún se investiga.

El funcionario precisó que la magnitud del humo obligó a evacuar a 70 personas del inmueble, mientras ocho ambulancias se posicionaron en el lugar para realizar tareas de oxigenación y triaje.

El fuego, que se desató en un ambiente utilizado como dormitorio, fue rápidamente controlado por los Bomberos de la Ciudad

Durante la intervención, la propietaria del departamento donde comenzó el fuego fue asistida por una crisis nerviosa y un hombre recibió atención médica sin requerir traslado. Además, un efectivo policial fue derivado al Hospital Ramos Mejía debido a que había superado los niveles tolerables de inhalación de humo, indicó Crescenti.

Crescenti subrayó que la situación se tornó compleja por la densidad del humo, que llenó no solo la propiedad horizontal, sino también gran parte de la cuadra. La cantidad de humo dificultó las tareas de evacuación y verificación de posibles víctimas.

La Policía de la Ciudad destacó que los ambientes no presentaron daños estructurales de gravedad y que no se registraron víctimas fatales. Además, tampoco se vio comprometido ningún edificio lindante.

El titular del SAME indicó que los bomberos lograron extinguir las llamas y ahora procederán a ventilar los ambientes antes de autorizar el regreso de los habitantes. Las autoridades indicaron que hasta que los Bomberos de la Ciudad no completen las pericias y habiliten la zona, los residentes deberán aguardar fuera del inmueble.

Sin embargo, en cuanto al riesgo por la salud, Crescenti indicó: “El sitio ya es seguro. Por suerte, ya estamos volviendo a la base con nuestras ambulancias”.

Alrededor de las 20:30, los vecinos permanecían en la calle, aguardando para poder volver a ingresar a sus casas. Dos vecinos dieron sus versiones de los hechos y explicaron cómo funciona el edificio, en diálogo con un móvil de TN.

Los ambientes afectados no sufrieron daños estructurales graves y no se registraron víctimas fatales ni heridos en los edificios lindantes

“En el momento no escuché nada, empecé a oler humo. Lo que pasó fue que vi a gente salir afuera, llegó la Policía y después los Bomberos. Les abrí mi departamento para que vieran que había fuego en el departamento de al lado, como no había nadie, rompieron la puerta y entraron a la casa. Yo me evacué con mi perro y mi mamá”, explicó un joven que vive en el edificio.

“Desde mi casa no se veía el fuego, pero me subí por una escalera al techo y de ahí se podía ver. Se veía como una terraza y que se quemaba una chapa”, detalló a TN.

“No había nadie en el departamento. Justo cuando llegué me encontré con los bomberos y con todo esto que está pasando acá”, relató otra vecina. “Somos ocho departamentos, seis abajo y dos arriba. Por suerte, nada de heridos”, indicó sobre cómo está organizada la edificación.

“Un momento muy feo”, cerró angustiada.

