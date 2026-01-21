Se incendió un depósito de baños químicos en La Plata y evacuaron a decenas de vecinos

Se incendió un depósito de baños químicos en La Plata y obligó a evacuar varias viviendas (Video: Twitter - @MagazineGonnet)

Una espesa columna de humo negro sobresalió este martes en Barrio Norte, La Plata, tras el incendio de un depósito de baños químicos que llevó a la evacuación de los vecinos de la zona y la intervención de dotaciones de Bomberos, Policía y personal municipal.

El fuego, iniciado por causas no esclarecidas en un predio de la calle 33 entre 3 y 4, generó alarma entre los habitantes y obligó a las autoridades a desplegar un significativo operativo de seguridad y asistencia.

“Hay humo muy negro”, informaron testigos a Diario El Día, mientras otros reportaron una “espesa columna de humo negro” visible desde distintos puntos, como la zona de 6 y 32. De hecho, la magnitud del siniestro llevó a evacuar las viviendas de calle 33, calle 34 y calle 4.

La Plata: una densa humareda se elevó en Barrio Norte (Video: Twitter - @GuadalupeOses)

La edificación afectada funcionaba “en un edificio sin terminar”, señalaron, detalle que acrecentó la preocupación de los frentistas, quienes agregaron: “El lugar estaría apuntalado en los dos últimos pisos por peligro de derrumbe y están colgados de la red eléctrica”.

Según las mismas fuentes, “los vecinos hacen varias denuncias por malos olores y que no está habilitado para ese fin”. El local presentaba acceso a todo el pulmón de manzana, por lo que “quienes viven en la cuadra se vieron afectados en su totalidad, teniendo que dejar sus hogares de un momento a otro”.

Otro de los puntos que generó preocupación fue la proximidad del lugar de un depósito de autos oficiales de Vialidad provincial en calle 34 y 4, donde la presencia de “tanques de nafta y elementos inflamables podría provocar daños importantes”.

La magnitud del incendio forzó el desalojo de viviendas en calle 33, calle 34 y calle 4 por riesgo para los habitantes (Foto: @CN24NOTICIAS)

En pocas horas, los bomberos controlaron el avance de las llamas. Pasadas las 20, los vecinos comenzaron a regresar a sus casas, tras la confirmación oficial de que el incendio había quedado contenido, informó 0221. Por el momento, las autoridades mantienen bajo evaluación las pérdidas registradas.

Impactantes imágenes del incendio en un depósito de baños químicos ubicado en La Plata (Video: Twitter - @nandotocho)

Otro incendio en La Plata

Este mismo martes, el avance imprevisto de un incendio forestal cerca de una fábrica en La Plata obligó al despliegue de múltiples dotaciones de bomberos, quienes combatieron las llamas durante más de dos horas. El episodio elevó la alarma entre los vecinos de Lisandro Olmos, afectados directamente por el humo y las cenizas.

Los vecinos entrevistados por los medios locales, como 0221 y Diario El Día, coincidieron en que el fuego inició “al costado de Mafissa, más o menos por 183, se prendieron pastizales”. El foco ígneo avanzó sobre el sector de pastizales detrás de la planta, afectando áreas entre la avenida 185, de 47 a 52.

Uno de los residentes afectados advirtió: “El incendio ya está teniendo consecuencias directas en mi casa, con cenizas, polvillo y residuos arrastrados por el viento que comenzaron a afectar la propiedad mientras el fuego seguía activo”.

Otro frentista subrayó la dificultad de la situación. “Se está poniendo bravo”, declaró, en referencia al temor por una posible expansión hacia viviendas lindantes.

El operativo involucró al menos cuatro dotaciones de bomberos desplegadas en el perímetro para contener la propagación del incendio. Según narraron testigos a 0221, los equipos “trabajaron durante más de dos horas para intentar controlar las llamas, que avanzaron rápidamente sobre el ‘montecito’ lindero a la planta y los campos cercanos”.

El clima, marcado por altas temperaturas y baja humedad, contribuyó a un riesgo extremo de incendios en La Plata y otras zonas de la provincia de Buenos Aires, contexto que ya había provocado un incendio de grandes dimensiones en la misma área el pasado 28 de diciembre.

Para los habitantes, la situación continuaba generando ansiedad, mientras veían el “polvillo y todo lo que viene volando de lo que se quema y los árboles”, como describieron a Diario El Día.