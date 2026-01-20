Sociedad

Imprudencia en Pinamar: le quitaron la licencia a un hombre por conducir su camioneta en los médanos mientras se filmaba

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dictó la medida contra un sujeto que iba grabando a su esposa y a su hijo que andaban en cuatriciclo sin casco

El empresario filmó a su esposa y a su hijo manejando cuatriciclos sin casco ni la antena obligatoria en la playa

Un episodio en los médanos de Pinamar puso el foco sobre la seguridad vial y la responsabilidad al volante. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de M.P., dueño de una agencia de vehículos de Pilar, luego de constatarse una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en la playa.

De acuerdo con la información de la agencia NA, el incidente involucró a la familia del empresario y se viralizó rápidamente por su alto potencial de riesgo.

Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales, el episodio se registró cuando el hombre conducía una camioneta por los médanos de Pinamar y grababa con su celular a su esposa y a su hijo menor, quienes circulaban en cuatriciclos.

La falta de medidas de
La falta de medidas de seguridad expuso a la familia a riesgos graves y puso en peligro a otros veraneantes, según las autoridades

Las imágenes captadas muestran a la mujer sin casco y al menor al mando de uno de los vehículos, ambos sin la antena alta con banderín obligatoria, elemento clave para la visibilidad en zonas de dunas. El informe de la cartera advierte que estos descuidos expusieron a la familia a un riesgo grave e innecesario, además de poner en peligro a terceros.

Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, indicaron desde la cartera en un comunicado oficial levantado por NA.

El Ministerio de Transporte también subrayó la falta de registro de los rodados a nombre del infractor y puntualizó que el empresario utilizó vehículos de su propia agencia para estas maniobras.

El caso cobró notoriedad en redes sociales, donde el propio organismo provincial remarcó: “Un cuatriciclo no es un juguete para chicos y una 4x4 no te da vía libre para el descontrol”.

El resultado inmediato de la intervención fue la inhabilitación de la licencia de conducir de M.P., una sanción que busca desalentar este tipo de prácticas y remarcar la importancia de respetar las normas de tránsito en contextos recreativos. “Que tu diversión no ponga en riesgo el derecho a viajar de los demás”, insistió la cartera en su publicación, reforzando el mensaje de responsabilidad.

La ANSV registró casi mil alcoholemias positivas en la primera quincena de enero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a 966 personas conduciendo con niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido durante los primeros quince días de enero en rutas de todo el país, y en uno de los casos, el valor medido rebasó la capacidad máxima del equipo utilizado.

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción

Este resultado corresponde a los operativos desplegados diariamente en 39 lugares estratégicos de alta circulación, incluyendo rutas nacionales, autopistas y accesos a destinos turísticos populares.

La magnitud de estos controles se refleja en los datos oficiales: a lo largo de 2.913 procedimientos, se revisaron 231.962 vehículos, de acuerdo al reporte difundido por la entidad.

Como consecuencia de estos operativos, se emitieron 5.085 actas por diversas infracciones a las normas vigentes, predominando la conducción bajo los efectos del alcohol. Desde la agencia señalaron que estas acciones se coordinaron junto a provincias y municipios, cubriendo corredores viales clave y garantizando presencia durante toda la temporada de verano.

Respecto a los niveles más altos de alcoholemia detectados, la agencia detalló los siguientes casos: más de 3 gramos por litro (superando el umbral máximo registrable) en Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos. 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones. 2,56 g/l también en Gualeguaychú. 2,48 g/l en rutas de Corrientes.

A pesar de que los controles de alcoholemia recibieron la mayor atención, la Agencia Nacional de Seguridad Vial también registró otras infracciones, como 838 casos por no contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), 586 actas por falta de documentación y la misma cantidad por no usar el cinturón de seguridad.

Además, se identificaron 372 vehículos con patentes ausentes o cubiertas intencionalmente y 30 infracciones por transitar por banquinas, una maniobra que las autoridades califican de riesgosa por su impacto en la circulación y la seguridad vial.

