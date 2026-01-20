El Gobierno envió asistencia a los evacuados por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

Las tareas de ayuda comenzaron este lunes en Comodoro Rivadavia (Foto: AFE_Arg)

Debido al deslizamiento registrado en la ladera sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, durante la madrugada del domingo, varias familias debieron ser evacuadas en los barrios Sismográfica, Los Tilos, Médanos y El Marquesado. Ante esta situación, en donde muchas de las viviendas quedaron con daños severos, las fuerzas federales emprendieron un operativo de ayuda nacional para colaborar con los afectados.

Los vecinos relataron que escucharon crujidos y vibraciones antes de notar la magnitud de los daños y, ante la amenaza inminente de un derrumbe, los equipos de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fuerzas de seguridad coordinaron una evacuación urgente, que derivó en la concentración de los damnificados en distintos espacios habilitados por las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por ADNSur, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, informó que actualmente hay más de 190 personas distribuidas entre el Club Talleres, el Club Ameghino, el Albergue Municipal y en el dispositivo instalado en barrio Saavedra.

Instalaron una cocina móvil para abastecer con comida a los afectados por el desplazamiento (Foto: @MinDefensa_Ar)

Por un lado, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) inició este lunes con la asistencia junto a fuerzas federales y provinciales. Mientras que el Ejército Argentino desplegó vehículos de apoyo y una cocina móvil Shacman, garantizando la elaboración y distribución de comida caliente en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos.

“Se distribuyen 300 raciones diarias”, indicaron. “La Base de Apoyo Logístico Comodoro Rivadavia activó el protocolo de ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas”, escribieron desde la cuenta de X del Ministerio de Defensa.

En tanto, anunciaron que este martes llegará en un avión de la Policía Federal “la Brigada USAR (búsqueda y rescate) con oficiales de comando, ingeniero, arquitecto, piloto, copiloto y mecánicos”.

Se distribuyen 300 raciones diarias en tres puntos de entrega en los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos (Foto: @MinDefensa_Ar)

Paralelamente, el Comando de Incidentes trabaja de manera conjunta con la AFE, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Defensa Civil municipal y provincial, Desarrollo Social, Salud municipal, Cruz Roja Argentina y Policía de la Provincia.

El deslizamiento no solo afectó viviendas, sino también infraestructura esencial como cañerías de gas y agua, incrementando el riesgo en la zona. Las autoridades implementaron cortes nocturnos parciales del suministro de agua y se instalaron sensores automáticos para monitorear cualquier anomalía en el sistema de gas, con tecnología de corte inmediato ante eventuales fugas.

El Comando de Incidentes trabaja de manera conjunta con la AFE, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Defensa Civil municipal y provincial, Desarrollo Social, Salud municipal, Cruz Roja Argentina y Policía de la Provincia (Foto: @MinDefensa_Ar)

Los equipos de Defensa Civil y técnicos municipales se encontraban trabajando en monitoreos permanentes del terreno y de los servicios básicos para minimizar el riesgo y garantizar la seguridad. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas del municipio, Fernando Ostoich, informó que el corrimiento del talud alcanzó una extensión de 1.500 metros y que el sector presenta antecedentes de inestabilidad, aunque la magnitud de este episodio fue calificada como inusual.

Algunos residentes habían advertido previamente sobre la expansión de grietas y derrumbes parciales, cuestiones que se agravaron en las últimas horas y terminaron por detonar el episodio de mayor gravedad. Muchas casas presentan daños estructurales graves y son objeto de relevamientos diarios por parte de equipos municipales, en coordinación con las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Humano y Defensa Civil.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo. Así quedó una de las tantas viviendas afectadas

El testimonio de los afectados

“Mi casa se abrió por la mitad”, relató uno de los damnificados a un portal local, en referencia a la urgencia con la que debieron abandonar la zona. La evacuación se produjo en medio de la oscuridad; muchas familias salieron con lo puesto, apenas con documentos y algo de ropa, mientras intentaban rescatar a sus mascotas.

Uno de los jóvenes afectados contó: “Volví solo por el perro”. Esta situación se repitió en otras familias, que buscaron a sus mascotas antes de dejar la zona. Durante la tarde siguiente, equipos municipales y voluntarios organizaron un operativo en la calle Cerro Dragón para rescatar a cerca de 20 animales que quedaron atrapados en los patios y viviendas evacuadas. “Nadie se olvida de sus perros”, expresó uno de los rescatistas, mientras los reencuentros entre dueños y mascotas ofrecían alivio ante la pérdida material.

La imposibilidad de regresar a las viviendas quedó reflejada en el relato de Jorge, uno de los evacuados, quien manifestó: “No se puede volver. No es como una inundación, que baja el agua y uno vuelve. Aquí ya no hay vuelta atrás, no hay forma de reconstruir ni de regresar porque es muy peligroso”.