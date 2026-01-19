Video: con una moto robada, atravesaron una vidriera al querer escapar de la Policía en San Clemente del Tuyú

En San Clemente, robaron una moto, intentaron escapar, pero chocaron contra una vidriera y los detuvieron

La policía detuvo a una pareja señalada por el robo de motocicletas, en la localidad costera de San Clemente del Tuyú. Fuentes policiales informaron a Infobae que la intervención comenzó tras recibir la denuncia por la sustracción de una moto ubicada en el interior de una vivienda donde la víctima se alojaba temporalmente.

Según detallaron, la búsqueda del vehículo llevó a los agentes hasta una estación de servicio situada en la intersección de Avenida San Martín y Avenida Naval. Allí, el vehículo fue localizado ocupado por un joven de 18 años y una adolescente de 15. Al percatarse de la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron huir, pero impactaron directamente contra una vidriera del comercio y generaron daños en su interior, para luego abandonar el lugar y escapar a pie.

De acuerdo con el reporte policial, el personal de la dependencia, con apoyo de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) y agentes de Institutos, logró interceptarlos y arrestarlos a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron guantes y herramientas manuales, los cuales fueron remitidos a la Policía Científica para su análisis.

La autoridad judicial estableció la formación de una causa por el delito de encubrimiento, ordenó la liberación de la menor y mantuvo la detención del joven adulto conforme al Código Procesal Penal. Además, se dispuso la devolución de la moto recuperada a su legítimo propietario.

Uno de los sospechosos intentó escapar a pie, luego de chocar contra una vidriera

Tras analizar material probatorio, testimonios y registros fílmicos, se estableció que los detenidos estarían implicados en otros hechos delictivos recientes en la jurisdicción. El procedimiento formó parte del Operativo Verano Sol 2025/2026, impulsado por el gobierno provincial.

Detenidos por balear y robar a una mujer

La detención de uno de los sospechosos

Tres jóvenes de 23, 21 y 19 años fueron detenidos en Mar del Plata acusados de tentativa de homicidio y encubrimiento tras el asalto a una mujer para robarle la moto. Las detenciones se realizaron el viernes pasado luego de una investigación dirigida por la UFI N° 1 y la UFI Flagrancia. Durante los operativos, la policía secuestró motocicletas, teléfonos celulares, prendas de vestir y una chapa patente con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió el 11 de enero, cuando Y.S., de 29 años, denunció al 911 que había sido atacada en Galicia y Nápoles. La víctima relató que fue interceptada por dos motos, cada una ocupada por al menos dos personas, y que al negarse a detenerse le dispararon, provocándole dos heridas de bala en el tórax y una en el brazo izquierdo. La mujer fue hospitalizada de inmediato y la investigación quedó a cargo de la Comisaría Quinta.

La moto robada

Las cámaras de seguridad registraron la huida de los agresores. El 12 de enero, la DDI Mar del Plata localizó la moto robada en Batán y detuvo a A.N.S., de 19 años, por encubrimiento. El 15 de enero, los investigadores identificaron y detuvieron al joven de 21 años, acusado de vender la moto por 2.500.000 pesos. Posteriormente, en el barrio Libertad, fue arrestado el sospechoso de 23 años, señalado como el presunto autor del robo armado.

En el domicilio del mayor se secuestró la chapa patente de una Mondial 110 azul con pedido de secuestro, además de otras motos y ropa vinculada al hecho. El Ministerio Público Fiscal ordenó la detención del joven de 23 años por homicidio en criminis causa en grado de tentativa y encubrimiento.