Crimen y Justicia

Tienen entre 19 y 23 años y los detuvieron por balear a una mujer para robarle su moto

Ocurrió en Mar del Plata. La víctima recibió dos disparos de arma de fuego, pero está fuera de peligro. El vehículo fue recuperado

La detención de uno de los sospechosos de cometer el asalto armado

Tres jóvenes de 23, 21 y 19 años fueron detenidos en Mar del Plata, acusados de tentativa de homicidio y encubrimiento respectivamente, por balear a una mujer durante el robo de su moto. Las detenciones se concretaron este viernes tras una investigación de varios días a cargo de la UFI N° 1 y la UFI Flagrancia. En los procedimientos, los agentes incautaron motocicletas, teléfonos celulares, prendas de vestir y una chapa patente con pedido de secuestro activo.

El caso se remonta al 11 de enero, cuando Y.S., de 29 años, denunció al 911 que había sido víctima de un robo en la intersección de las calles Galicia y Nápoles. Según relató a los efectivos, un grupo de hombres, cuya cantidad no logró precisar, la interceptó y le sustrajo su moto Honda XR. Durante el asalto, la chica recibió dos disparos de arma de fuego en el tórax, y uno en el brazo izquierdo. En consecuencia, fue trasladada de inmediato a un hospital local, quedando la investigación a cargo de la Comisaría Quinta.

Las cámaras de seguridad grabaron la fuga de la banda

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir que la víctima circulaba por la calle Galicia de norte a sur alrededor de las 22:39, cuando fue interceptada desde atrás por dos motos ocupadas por al menos dos personas en cada una. Gracias a las declaraciones de testigos, se pudo hacer una identificación parcial de los atacantes: uno vestía una campera roja y el otro una capucha negra.

Según se constató en la causa, el ataque ocurrió ante la negativa de la víctima a detener su marcha, cuando los agresores efectuaron varios disparos, provocaron que la mujer cayera al pavimento y le robaron el vehículo. Luego se dieron a la fuga, pero su huida quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Uno de los sospechosos detenidos

El 12 de enero, la DDI Mar del Plata localizó el lugar donde se hallaba la moto robada y, con autorización del Ministerio Público Fiscal, desplegó un operativo en la localidad de Batán. A las 16:45, en las calles 169 y 162 del Barrio Las Lomas, los agentes interceptaron el vehículo y detuvieron a A.N.S., de 19 años, por encubrimiento. La moto Honda XR fue recuperada en ese procedimiento.

La investigación avanzó el 15 de enero, cuando los detectives lograron identificar al joven de 21 como integrante de la banda vinculada al hecho y ubicaron su domicilio en Batán, donde lo detuvieron al día siguiente. Él fue señalado como la persona que vendió la moto robada por la suma de 2.500.000 pesos.

La moto robada

Además, se detectaron otros dos domicilios en el barrio Libertad de Mar del Plata, relacionados con la organización, dedicada al robo de motos. En uno de ellos estaba el sospechoso de 23 años, quien, según registros de cámaras de seguridad, habría sido el autor del robo armado a la víctima.

En su casa se secuestró la chapa patente de una motocicleta Mondial 110 azul con pedido de secuestro activo, además de otras motocicletas y prendas vinculadas al hecho. El Ministerio Público Fiscal ordenó la aprehensión del joven por homicidio en criminis causa en grado de tentativa y encubrimiento.

