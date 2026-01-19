Sociedad

Tras el calor extremo, llega un leve alivio al AMBA: cuándo volverá a subir la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional descartó lluvias para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Clima primaveral en el AMBA
Clima primaveral en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un domingo con un cielo mayormente nublado y una temperatura que no llegó a los 30 °C, el inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá unas condiciones similares: estable, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos predominantes del este.

Según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este lunes iniciará con una temperatura de 15° C y con un cielo mayormente nublado. Hacia la tarde, la máxima será de 25° C y la nubosidad disminuirá. Los datos del SMN destacan que la humedad será de 52 %. Además, la visibilidad será de en 10 kilómetros, lo que garantiza buenas condiciones para el tránsito y las actividades al aire libre.

Para esta mañana, se esperan ráfagas de viento del este que podrían alcanzar velocidades entre 23 y 31 km/h, generando un ambiente ventoso en la ciudad y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que no se anticipan lluvias en ninguna franja horaria del día.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán durante la semana. Sin embargo, a partir del martes, la tendencia indica un paulatino ascenso térmico, donde la mínima estipulada es de 23° C y la máxima de 29 °C, con el cielo algo nublado. A su vez, se reporta que el miércoles, jueves, viernes y sábado se registrarán máximas de hasta 31 °C y 32 °C, con un cielo parcialmente nublado.

El pronóstico en CABA
La estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias permiten planificar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda precaución respecto a la intensidad del viento durante la mañana. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional sugiere que las temperaturas elevadas y la suba de la nubosidad persistirán hacia el final de la semana, consolidando una tendencia propia de la temporada estival en la región metropolitana.

Las alertas para el resto del país

De acuerdo con el último parte del SMN, el norte del país se encuentra bajo alertas por tormentas, donde un total de 8 provincias están directamente implicadas.

Las alertas para el resto
Jujuy, Salta y Tucumán están bajo alerta naranja, puesto que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero están bajo alerta amarilla. Estos se basan en “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este punto, el instituto indicó:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

