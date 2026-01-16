Video: se incendia un depósito de garrafas en Tucumán

Las autoridades dispusieron el corte del tránsito en el lugar

Un importante incendio ocurre este mediodía en la localidad tucumana de Famaillá, ubicada a 36 kilómetros de la capital provincial y conocida popularmente como “la capital de la empanada”. El episodio se desató en un depósito de garrafas, en donde se desplegó un operativo de emergencia.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se inició en un local ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 900. En estos momentos, trabajan dotaciones de bomberos, efectivos de la policía y personal especializado para controlar las llamas.

Se incendió un depósito de garrafas en Famaillá

Como parte del operativo, se dispuso el corte del tránsito en las inmediaciones del depósito. También se les solicitó a los vecinos que eviten circular por ese sector.

Algunas garrafas habrían salido volando hasta cuatro o cinco cuadras del local debido a las explosiones, según testimonios reportados por La Gaceta.

La magnitud de la explosión fue tal que el fuego se vio desde lejos

Una explosión de pirotecnia en Mendoza provocó un incendio y murió una mujer

La explosión de pirotecnia en una casa de la calle Jorge Newbery, en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, desató un incendio semanas atrás cerca de las 16:15, generando alarma entre los vecinos por la aparición de llamas y una densa columna de humo. El hecho ocurrió en diciembre, durante los días previos a Nochebuena y Navidad.

En la vivienda, que albergaba un depósito y punto de venta de pirotecnia ilegal -se encontraba sin carteles identificatorios-, vivían de manera permanente el propietario, que se trata de un hombre con discapacidad, y una mujer.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron las detonaciones y el avance de las llamas, lo que llevó a varios residentes de la zona a autoevacuarse y abandonar sus hogares por precaución ante el riesgo de nuevas explosiones que amplíen el rango de impacto del fuego.

Cuatro personas resultaron heridas en el siniestro de Mendoza, incluyendo dos menores y un bombero sufriendo descarga eléctrica durante el rescate

El fuego destruyó la casa principal, compuesta por nueve ambientes en total, y afectó parcialmente la propiedad contigua. Equipos de Bomberos, apoyados por los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y de Luján de Cuyo, junto a efectivos policiales, rescataron a Ángela Daniela Prado del techo, donde había quedado atrapada.

El incendio dejó cuatro heridos: dos menores derivados al Hospital Notti por lesiones, un adulto atendido por intoxicación por humo y un bombero que sufrió una descarga eléctrica durante las tareas de rescate, según el Servicio de Emergencias Coordinado.

Ángela Daniela Prado resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo y permaneció internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore. Al día siguiente, su fallecimiento fue registrado alrededor de las 19:00, de acuerdo con lo informado por El Sol. Inicialmente no se habían reportado heridos de gravedad, pero el estado de salud de Prado se complicó y se convirtió en la única víctima fatal del siniestro.

Ángela Daniela Prado, rescatada con quemaduras graves tras el incendio en Mendoza, falleció al día siguiente en el Hospital Lagomaggiore

Las investigaciones buscan esclarecer las causas del incendio y las condiciones de almacenamiento y habilitación de la pirotecnia. El encargado del local declaró ante las autoridades, según consignó El Sol, que una chispa habría detonado el material inflamable acumulado en la vivienda.

Días más tarde del incendio y la muerte de Prado, la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados imputó a Natalio Federico Quiroga por incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra, según comunicó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Quiroga permanece detenido, señalado “prima facie” como autor del hecho, mientras la Justicia avanza en la investigación y definirá su situación procesal en las próximas horas.