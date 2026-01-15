Querían hacerse virales filmando videos en una fábrica abandonada, pero sufrieron una brutal caída y terminaron en el hospital

La municipalidad de La Plata había recibido advertencias previas sobre el estado del predio

Una tarde que prometía diversión y fama digital terminó en una sala de urgencias de La Plata. La búsqueda de ser virales en redes sociales llevó a dos adolescentes a terminar con varias lesiones tras caerse en el interior de una fábrica abandonada desde hace años en el cruce de Camino General Belgrano y 516.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde, cuando una chica de 14 años y un amigo de 15 años ingresaron al predio deshabitado, ubicado frente a un hipermercado, con el objetivo de filmar videos para publicar en sus perfiles sociales.

Según informó el medio platense El Día, ambos se encontraban explorando el primer piso del edificio cuando una estructura colapsó. El derrumbe parcial les provocó una caída abrupta hasta la planta baja.

La estructura cedió debido al avanzado deterioro del inmueble y la fragilidad de sus materiales, lo que provocó el accidente, que pudo haber tenido consecuencias más graves.

El agujero por donde cayeron los adolescentes

Testigos que transitaban por la zona escucharon los gritos de auxilio y no dudaron en alertar al 911. Al poco tiempo, llegaron patrulleros del Comando de Patrullas junto a una ambulancia del SAME, que brindó la primera atención médica a los menores.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata, donde recibieron asistencia especializada y, según fuentes sanitarias, se encuentran fuera de peligro.

Las lesiones derivadas de la caída no pasaron inadvertidas. La adolescente sufrió dolores corporales producto del impacto, mientras que su compañero presentó una fractura en la muñeca derecha.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 10 y la comisaría Sexta de La Plata

La gravedad del episodio llevó a que la UFI N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, tomara intervención directa y dispusiera medidas preventivas para evitar nuevos ingresos no autorizados. Entre las acciones implementadas, se ordenó reforzar la vigilancia y avanzar con el cierre total del predio.

La Municipalidad de La Plata había recibido advertencias previas sobre el estado de la estructura, aunque las primeras acciones concretas surgieron tras el accidente. La causa fue caratulada como ‘Lesiones por accidente’ y se ordenaron medidas para evitar que la situación se vuelva a repetir.

En el hecho intervinieron además efectivos de la Comisaría Sexta de La Plata, que colaboraron en la evacuación y en la preservación del lugar.

Una batalla campal entre adolescentes en pleno centro de La Plata terminó con siete detenidos

Entre los aprehendidos hay dos menores de edad

Un operativo policial desplegado en la ciudad de La Plata resultó en la aprehensión de siete jóvenes, entre ellos dos menores de edad, tras una pelea en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando efectivos del Comando de Patrullas recibieron un alerta radial sobre disturbios en la intersección de las calles 7 y 50. Al arribar al lugar, los agentes constataron que varios masculinos se encontraban involucrados en una confrontación.

La intervención de las autoridades permitió identificar y detener a cinco jóvenes de entre 18 y 21 años y dos de 17. Todos son oriundos de la ciudad.

En las imágenes capturadas por cámaras de seguridad se puede apreciar cómo parte de la pelea callejera comenzó sobre una de las calles mencionadas. Luego, en medio de automóviles que circulaban con normalidad por la zona, siguieron discutiendo en la senda peatonal, y desde allí se trenzaron a golpes, mientras los policías intentaban contener la pelea.

El procedimiento fue supervisado por personal de la Comisaría Primera de La Plata, que trasladó a los jóvenes involucrados hasta la sede policial jurisdiccional para su identificación y posterior realización de exámenes médicos.

De acuerdo con la información oficial, tras la práctica del Reconocimiento Médico Legal (RML), se determinó que las lesiones sufridas por los participantes fueron leves.

La causa fue caratulada como “lesiones en riña” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 16 y el Juzgado de Garantías N°5. En el caso de los menores de edad, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 junto al Juzgado de Garantías del Joven N°1.

Tras consultar con ambas fiscalías, las autoridades dispusieron la libertad de todos los aprehendidos mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. En el caso de los dos menores, ambos de 17 años, fueron entregados a sus progenitores.