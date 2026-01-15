Sociedad

“Nacho” Torres anunció que el incendio en Puerto Patriada fue contenido y reconoció a los equipos de emergencia

El gobernador de Chubut destacó el trabajo realizado por los brigadistas y adelantó el inicio de tareas de reconstrucción en la comarca

Brigadistas trabajan en el apagado
Brigadistas trabajan en el apagado de los focos de incendio, en Epuyen (REUTERS/Matias Garay/File Photo)

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció por redes sociales que el incendio en Puerto Patriada está completamente contenido tras varios días de intensos trabajos en la región de la Comarca Andina. El operativo, coordinado entre organismos provinciales y nacionales, movilizó a más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. Además, participaron ocho medios aéreos, maquinaria pesada, unidades móviles, equipos de salud y la Dirección de Vialidad Provincial.

Torres destacó que, si bien la lluvia registrada en las últimas horas contribuyó a controlar los focos, el mayor reconocimiento corresponde a quienes actuaron en terreno durante la emergencia. “El verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, espalda con espalda, con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”, expresó el gobernador a través de sus redes sociales.

Ignacio Torres anunció la contención
Ignacio Torres anunció la contención del incendio en Puerto Patriada por redes sociales

El Comité de Emergencia, conformado de manera conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, coordinó la respuesta ante uno de los incendios más extensos de los últimos años en la provincia patagónica. El mandatario provincial agradeció a los intendentes y a todos los equipos que colaboraron en la contención del siniestro, así como a la sociedad chubutense, que brindó apoyo desde el inicio del operativo.

De acuerdo con Torres, el despliegue permitió proteger la integridad de los habitantes de El Hoyo y Epuyén, dos de las localidades más afectadas. El funcionario remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y la solidaridad mostrada por la población local.

El gobernador de Chubut destacó
El gobernador de Chubut destacó la labor de los brigadistas

A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, anticipó el gobernador. Las tareas de recuperación se orientarán a restablecer los servicios y atender las necesidades de las comunidades damnificadas.

Ignacio Torres junto a brigadistas,
Ignacio Torres junto a brigadistas, en Epuyen

El incendio en Puerto Patriada se desarrolló durante varios días y se convirtió en uno de los más graves registrados en la región en los últimos años, poniendo en alerta a autoridades y organismos de emergencia de todo el país.

Durante la noche de ayer, la brigada nocturna empleó herramientas manuales y equipos de agua para controlar los focos activos, mientras que los medios aéreos se utilizaron a requerimiento del personal.

El clima en Epuyen

El pronóstico extendido para Epuyen,
El pronóstico extendido para Epuyen, según el Servicio Meteorológico Nacional

Durante la jornada de hoy y en los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional informó que no se esperan precipitaciones significativas. Esta situación, sumada a la intensificación de las ráfagas de viento, que pueden alcanzar hasta 40 km/h, sostiene un alto riesgo de propagación del fuego en la zona.

Si bien la mayoría de los sectores no presentaron reactivaciones, a partir del mediodía se detectó nueva actividad en Bahía Las Percas – La Condorera. Allí, 100 brigadistas, con apoyo de recursos aéreos, trabajaron de manera constante, en un contexto donde la intensidad del viento aumentó de forma considerable.

La reactivación en Bahía Las Percas – La Condorera generó focos secundarios que atravesaron las fajas cortafuegos, lo que exigió una intensa labor por parte de los equipos de emergencia, que continuaron las tareas hasta que las condiciones climáticas permitieron intervenir.

Para el día siguiente, los integrantes del ETAC (Córdoba) tienen previsto inspeccionar los sectores de El Coihue, Usina y Aserradero Franco para identificar puntos calientes y llevar a cabo acciones de enfriamiento. Por su parte, el resto de los brigadistas mantendrá el foco operativo en Bahía Las Percas – La Condorera, utilizando herramientas manuales y equipos de agua para controlar los focos activos.

Hasta el momento, el incendio afectó áreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo, generando un importante impacto ambiental en la región.

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”