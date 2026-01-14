En medio de la polémica por el traslado de carpinchos, aparecieron chanchos salvajes sueltos en Nordelta

Los vecinos capturaron las imágenes de los animales y se viralizaron en redes

La inesperada irrupción de chanchos salvajes dentro de un barrio privado de Nordelta, en el partido de Tigre, generó inquietud entre los residentes en medio de la polémica por el traslado de ejemplares de carpinchos. La presencia de estos animales en manada causó sorpresa y temor, especialmente al observar que destrozaban plantas y residuos domiciliarios. El episodio tomó fuerza en redes sociales, donde varios habitantes compartieron imágenes y comentarios sobre el singular hecho.

La situación se produce en un contexto marcado por operativos para el traslado de carpinchos, una temática que ya venía ocupando la agenda del consorcio y las autoridades provinciales.

La aparición de los chanchos se detectó en las últimas horas y no pasó inadvertida. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, los vecinos formalizaron una denuncia ante las autoridades del country. Se desconoce si los animales continúan dentro del predio.

La aparición de chanchos salvajes en Nordelta genera preocupación entre vecinos por el avance de la fauna silvestre en barrios privados de Tigre

Sin una explicación oficial sobre el ingreso de los chanchos salvajes al barrio, algunas voces atribuyen el fenómeno a la remoción de suelo y árboles para la construcción de nuevas viviendas en Nordelta. Esta actividad estaría alterando el hábitat natural de distintas especies, favoreciendo el desplazamiento de fauna silvestre hacia zonas urbanizadas, según consignó Noticias Argentinas.

En los videos captados por los vecinos del barrio se puede escuchar cómo, con asombro, uno de ellos dice “esto no me lo esperaba”, mientras que una mujer expresó: “No lo puedo creer, ¿qué hacen estos chanchitos acá? Chicos es un montón, acá están”.

En las imágenes se aprecia cómo caminan por las calles y estacionamientos del country sin ningún tipo de intimidación por la presencia de las personas. También se ve cómo pasan por las plantas y luego por un sector con bolsas de basura.

Videos e imágenes compartidas en redes sociales muestran a los chanchos salvajes caminando sin intimidación entre calles, plantas y residuos del country

Qué sucedió con los carpinchos en Nordelta

La reciente disputa entre los residentes de Nordelta y la población de carpinchos comenzó días atrás. Las manadas habitualmente circulaban en zonas internas del barrio, donde el límite de velocidad es de 60 km/h.

No obstante, tal argumento es contrapuesto con la idea inversa, la que señala que es el hábitat natural de los animales el que fue invadido.

Se realizó una demanda judicial promovida por doce vecinos de Nordelta que solicitaron la intervención de las autoridades provinciales debido a las molestias y el presunto aumento de la población de carpinchos. A partir de ese pedido, se requirió a Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires que procediera con la relocalización de los animales.

Ante el incremento de reclamos por molestias y una supuesta sobrepoblación, el operativo para capturarlos comenzó el lunes pasado. Los métodos iniciales con trampas tradicionales no tuvieron éxito ni recibieron el respaldo de los defensores de animales. Por este motivo, acordaron otros métodos.

Sin embargo, el dispositivo dispuesto para retirar a los carpinchos, mostró uno de sus momentos más notorios el último martes, cuando seis ejemplares fueron extraídos. Según los registros, los animales fueron sedados y trasladados dentro de jaulas, una acción que ocasionó descontento entre vecinos y agrupaciones ambientalistas.

Organizaciones defensoras denunciaron la falta de comunicación oficial y la ausencia de protocolos claros durante el operativo de relocalización de carpinchos

Testigos aseguraron que el procedimiento transcurrió sin la supervisión de veedores, lo que desató una fuerte controversia en la comunidad local.

En ese contexto, integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz expresaron a la agencia Noticias Argentinas: “Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, puso dos jaulas trampa para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”.

De las declaraciones recogidas se desprende que las organizaciones protectoras habían acordado que cualquier extracción debía contar con la presencia de testigos para asegurar la transparencia y el seguimiento del destino de los animales.

A pesar de ello, la remoción de tres hembras y tres machos se realizó en la mañana del martes, sin previo aviso ni la participación de los veedores pactados, según denunciaron ambientalistas.

“Se había iniciado una demanda, pero se los llevaron a la fuerza, sin avisar nada, por medio de la justicia, hoy (martes) entre las 10 y las 11 de la mañana”, detalló Federico, integrante de una de las asociaciones defensoras, en declaraciones televisivas levantadas por Noticias Argentinas.

Residentes y agrupaciones critican la gestión ambiental del municipio de Tigre y exigen medidas para preservar la naturaleza y la fauna local de Nordelta

Durante la intervención, las organizaciones manifestaron que la Flora y Fauna no emitió comunicado alguno. “Desde Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires no hubo ningún aviso. Desde la fundación, cuatro veedores debían estar presentes, pero no dieron aviso”, insistió Federico.

La agrupación La Voz de los Carpinchos difundió el video del traslado en jaulas y escribió en su cuenta de Instagram: “¡¡¡Se llevan nuestra fauna!!! Sin cumplir el protocolo que nos habían enviado, sin la participación de los veedores para asegurarnos que no haya maltrato, sin respetar el amparo…”.

“La fauna y flora de este lugar lleva más de 80 años, el humedal es de ellos, de los animales. Las personas son quienes vinieron a ocupar este territorio y se tienen que acomodar a los animales”, afirmó Federico.

Además, la administración de Nordelta recibió pedidos para implementar corredores biológicos y crear una reserva natural que preserve las especies autóctonas. Entre las medidas sugeridas, también se incluyó la colocación de lomas de burro y reductores de velocidad en los accesos principales al barrio.

La crítica hacia la gestión ambiental local se reflejó en los testimonios vecinales. “El principal culpable es el municipio de Tigre que hace desastre con la naturaleza del partido porque es única en el mundo”, concluyó.