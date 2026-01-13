Sociedad

Un hombre le dio una paliza brutal a un perro que le ladró a su hija: “Que se mueran todos”

Ocurrió en San Miguel de Tucumán. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Además de agredir a la mascota, lanzó frases de odio que causaron alarma entre los vecinos y derivaron en la internación de la dueña del animal

Un hombre agredió a un perro delante de una menor, lanzó expresiones de odio y generó conmoción entre los vecinos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad

Un episodio de violencia sacudió la tranquilidad de Barrio Norte, en San Miguel de Tucumán, durante la siesta del pasado domingo. Las cámaras de seguridad de un edificio registraron una brutal y violenta reacción de un hombre hacia una vecina y su perro, desencadenando conmoción y alarma en redes sociales.

La secuencia comenzó cuando un vecino descendía junto a su hija menor del ascensor del complejo, ubicado en la calle Santa Fe al 200, y se encontró en el ingreso al inmueble con otra residente que paseaba a su mascota.

En ese instante, el perro logró escapar del control de su dueña y le ladró a la niña. Lo que siguió fue inesperado: el padre, lejos de apaciguar la situación, salió corriendo tras el animal y lo pateó delante de su propietaria. El impacto de la escena afectó de inmediato a la mujer, quien sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada a una clínica.

En el video que encabeza esta nota, se observa cómo el hombre no se conformó con patear y darle trompadas al perro de tamaño pequeño. Cada vez que parecía que la espeluznante escena finalizaba, el agresor volvía a emprender contra el animal, al que llegó incluso a ahorcar.

Testigos que presenciaron los hechos relataron a Canal 10 de Tucumán que, tras el incidente con el animal, la tensión se incrementó. El hombre comenzó a gritarle a la vecina frases de odio perturbadoras, como “¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!”.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad y provocó alarma entre los residentes del edificio

La conmoción entre los habitantes del edificio se incrementó por el contenido de esas expresiones. Uno de los residentes expresó: “Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, preocupa también el hecho de tener un vecino nazi. Fue terrible lo que hizo y lo que dijo”.

La situación desató un profundo malestar en la comunidad del edificio. Los vecinos manifestaron su preocupación por el nivel de violencia y las consignas pronunciadas durante el episodio.

Frente a los hechos, el consorcio del edificio evalúa la posibilidad de aplicar sanciones al agresor. Ya se convocó a una asamblea extraordinaria para analizar lo sucedido y determinar los pasos a seguir. Esta medida busca responder a la magnitud del episodio y restablecer la seguridad y confianza en la vecindad.

Mientras tanto, en Barrio Norte persiste la preocupación por el desenlace del caso y por el clima de tensión que se instaló en la comunidad tras la agresión. La internación de la vecina, el estado emocional de la niña y las expresiones de odio lanzadas en público son ahora parte de la agenda inmediata de los residentes, quienes esperan una resolución por parte de las autoridades del consorcio.

Detuvieron a dos hombres en Junín tras apuñalar y patear a perros

Dos casos de violencia animal resultaron con dos detenidos: un perro fue apuñalado y otro brutalmente pateado

En la ciudad bonaerense de Junín, dos episodios distintos de maltrato animal llevaron a la intervención de la Policía local. Ambos sucesos, ocurridos con menos de 10 días de diferencia, involucraron agresiones directas a perros en la vía pública y derivaron en actuaciones judiciales: un hombre hirió con un arma blanca a un Shar pei y otro pateó violentamente a un Yorkshire.

El primero de los casos se registró el 9 de noviembre pasado, alrededor de las 14, en la intersección de las calles Derqui y Gandini. La denuncia fue radicada por una mujer de 63 años, propietaria de un perro de raza Yorkshire de color gris.

El animal se encontraba en la vereda de su domicilio cuando, según el relato y registros de cámaras de seguridad que sirvieron de pruebas, un hombre desconocido que caminaba por el lugar le propinó una fuerte patada sin causa aparente.

Tras la agresión, el Yorkshire comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia por su dueña a una clínica veterinaria.

La denuncia, realizada el mismo día por la dueña de la mascota en la Comisaría 1ª de Junín, tiene la constancia fílmica del hecho. Intervino la UFI N°6, a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes y la carátula bajo la Ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad hacia los animales.

El acusado, identificado como M.A.C., de 43 años, fue reconocido gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fue detenido y se encuentra imputado.

El segundo hombre fue identificado como G.L.H., de 26 años, tras ser señalado como responsable de provocar una herida punzocortante a un perro de raza Shar pei, propiedad de una mujer de 64 años.

