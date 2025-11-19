Los videos de crueldad animal por los que detuvieron a dos hombres en Junín tras apuñalar y patear a perros

El perro Yorkshire, llamado Brunito, recibió atención veterinaria urgente tras convulsionar por la agresión sufrida

En la ciudad bonaerense de Junín dos episodios distintos de maltrato animal llevaron a la intervención de la Policía local. Ambos sucesos, ocurridos con menos de 10 días de diferencia, involucraron agresiones directas a perros en la vía pública y derivaron en actuaciones judiciales: un hombre hirió con un arma blanca a un Shar pei y otro pateó violentamente a un Yorkshire. Las imágenes son tremendas.

El primero de los casos se registró el 9 de noviembre pasado, alrededor de las 14, en la intersección de las calles Derqui y Gandini. La denuncia fue radicada por una mujer de 63 años, propietaria de un perro de raza Yorkshire de color gris.

El animal se encontraba en la vereda de su domicilio cuando, según el relato y registros de cámaras de seguridad que sirvieron de pruebas, un hombre desconocido que caminaba por el lugar le propinó una fuerte patada sin causa aparente.

Tras la agresión, el Yorkshire comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia por su dueña a una clínica veterinaria.

El intendente Pablo Petrecca repudió los hechos de crueldad animal y destacó la rápida respuesta de las autoridades locales

La denuncia, realizada el mismo día por la dueña de la mascota en la Comisaría 1ª de Junín, tiene la constancia fílmica del hecho. Intervino la UFI N°6, a cargo de la fiscal María Fernanda Sánchez, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes y la carátula bajo la Ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad hacia los animales.

El acusado, identificado como M.A.C., de 43 años, fue reconocido gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fue detenido y se encuentra imputado.

Pablo Petrecca, el intendente de Junín, a través de sus redes sociales repudió el hecho y celebró el accionar de las autoridades. “El ‘hombre’ que le pegó una fuerte patada a Brunito fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la Policía. Ahora deberá enfrentar los cargos por maltrato animal y pagar por lo que hizo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Gracias a la Policía, a Fiscalía, al equipo de seguridad municipal por el trabajo realizado, y a toda la comunidad que se preocupó y se contactó con nosotros. Brunito está mejor. Con los animales, no”, cerró.

Dos casos de violencia animal resultaron con dos detenidos: un perro fue apuñalado y otro brutalmente pateado

El segundo hecho se conoció este lunes, cerca de las 14, en la calle Falucho al 550. Personal del SCP Junín aprehendió a un hombre identificado como G.L.H., de 26 años, tras ser señalado como responsable de provocar una herida punzocortante a un perro de raza Shar pei, propiedad de una mujer de 64 años.

El can se encontraba en la vía pública cuando fue atacado en la zona delantera derecha con un arma blanca. En las imágenes se puede apreciar cómo el hombre encaró pasivamente al perro y, cuando estaba lo suficientemente cerca, lo atacó.

Luego de la intervención policial, la UFI N°8 , a cargo del fiscal Martín Laius, avaló el procedimiento. Se dispusieron las tareas habituales de investigación, con relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El sospechoso de apuñalar al Shar pei permanece detenido en la Comisaría 2ª por sus antecedentes

El sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría 2ª, a la espera de su primera audiencia judicial. Permanece detenido debido a sus antecedentes penales.

En relación con el estado del perro Shar pei, la información oficial certificada por este medio aseguró que continúa bajo tratamiento veterinario, aunque la lesión no afectó órganos vitales.