Sociedad

Continúa el calor en el AMBA: cuándo llegaría el alivio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa valores térmicos, que superarán los 33 grados hasta el jueves

El pronóstico anticipa jornadas calurosas
El pronóstico anticipa jornadas calurosas seguidas de alivios térmicos durante la segunda mitad de la semana

El regreso del calor extremo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se hace sentir durante los primeros días de la semana, con temperaturas que rozan y superan los 30° C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Hasta cuándo persistirá esta seguidilla de jornadas calurosas?

Durante el martes, el SMN anticipa otro día de altas temperaturas, aunque el avance de nubosidad y el corte en la circulación de aire cálido hacia el mediodía evitarán que el calor se torne extremo. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del norte y mínima de 24° C.

Ya en la tarde, el ingreso de aire fresco desde el este sumará nubosidad alta, lo que funcionará a modo de “media sombra” y frenará el ascenso térmico. De acuerdo con el pronóstico extendido, la temperatura máxima rondará los 33° C, manteniendo a la región lejos de los picos más sofocantes registrados en otras zonas del país.

Las proyecciones para el miércoles señalan que el calor persistirá, aunque será la última jornada de la saga de máximas elevadas de la semana. El día comenzará con viento del noreste, cielo parcialmente nublado y mínima de 23° C. El desarrollo del día estará marcado por nubosidad variable y la continuidad del aire cálido, impulsando al mercurio nuevamente hasta los 33° C en horas de la tarde. El SMN detalla que, hacia el atardecer, se producirá una rotación del viento, lo que permitirá una leve disminución térmica en la noche, con 27° C de mínima.

Las temperaturas en el AMBA
Las temperaturas en el AMBA alcanzarán máximas cercanas a los 33 grados

El jueves marca un cambio en la tendencia. El viento comenzará a rotar desde diferentes sectores, lo que favorecerá condiciones de mayor inestabilidad. El pronóstico prevé un amanecer con viento desde el norte, cielo mayormente nublado y mínima de 23° C. A lo largo de la mañana, la posibilidad de chaparrones no queda descartada.

Antes del mediodía, el viento pasará por el oeste, evitando que ingrese aire muy cálido. Por la tarde, se espera la continuidad de las precipitaciones, lo que mantendrá la máxima en 30° C. Según el SMN, hacia el atardecer habrá un ingreso de aire frío desde el sur que abrirá la puerta a tormentas aisladas y lluvias débiles durante la noche, con 24° C de mínima.

El viernes se perfila como el día de mayor alivio, con viento sur moderado a regular desde temprano y una mínima de 18° C. El cielo lucirá ligeramente nublado y la mañana ofrecerá sol, lo que, sumado al aire frío, mantendrá el termómetro controlado. De acuerdo con el pronóstico, la tarde presentará poca nubosidad y viento del sudeste con menor intensidad, alcanzando una máxima de 28° C. El cierre del día se anticipa tranquilo, sin lluvias y con 24° C de mínima.

El fin de semana, el panorama vuelve a cambiar. El sábado se reactivará el ingreso de aire cálido, lo que llevará al mercurio hasta 32° C en una jornada mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre. En tanto, el domingo se espera la llegada de aire frío y un descenso marcado en la temperatura, con un cielo despejado y máximas que no superarán los 28° C.

Hay alerta amarilla que rige
Hay alerta amarilla que rige para 7 provincias durante este martes

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por tormentas fuertes en sectores del centro-este de Mendoza, el sur de San Luis y regiones de La Pampa, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo, ráfagas y lluvias intensas en cortos períodos. Las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 30 y 60 mm, con puntuales superiores en áreas donde las tormentas se mantengan activas.

En el contexto del AMBA, la alternancia de calor intenso y descensos térmicos parece consolidarse como la tónica durante el resto del mes, con cada semana mostrando tres días de temperaturas elevadas seguidos de un alivio rápido.

