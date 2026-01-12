Sociedad

Vuelve el calor: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana y cuándo regresan las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una secuencia de días marcados por el calor intenso en la Ciudad, con mínimas elevadas y un descenso térmico que solo se espera tras el paso de la lluvia hacia el final de la semana

Las altas temperaturas regresarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el arranque de la semana, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una serie de jornadas con máximas por encima de los 30° C y condiciones que irán variando entre el calor, el viento y la amenaza de lluvias.

El lunes se perfila como el día más caluroso, con el termómetro dispuesto a marcar hasta 35° C. El organismo nacional precisó que la mínima en Buenos Aires será de 22° C y que el cielo permanecerá despejado en las primeras horas, con vientos provenientes del norte.

Por la mañana y la tarde, las nubes comenzarán a ganar espacio y la sensación térmica se mantendrá elevada, mientras que, hacia la noche, se espera una baja de temperatura a 27° C. De acuerdo con el SMN, el calor sostenido marcará las próximas jornadas en la región.

Los días siguientes mantendrán la misma tendencia, aunque con algunas modificaciones. El martes, el cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado a medida que transcurran las horas. La mínima será de 23° C y la máxima de 32° C, con una probabilidad baja de precipitaciones (hasta un 10%).

Las previsiones del portal especializado Meteored coinciden en que el avance del primer frente frío de la semana podría favorecer la formación de tormentas aisladas en sectores cercanos al área metropolitana, especialmente desde el mediodía.

El miércoles, Buenos Aires volverá a experimentar temperaturas elevadas, con una mínima de 23° C y una máxima de 33° C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo de la jornada y no se esperan precipitaciones relevantes en la capital.

El jueves, el escenario meteorológico presentará mayores probabilidades de cambios. El SMN prevé chaparrones durante la madrugada y la mañana, y la aparición de tormentas aisladas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23° C de mínima y los 30° C de máxima. La posibilidad de lluvias se incrementará, en tanto que el viento y la humedad podrían modificar la percepción térmica.

El cierre de la semana traerá cierto alivio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viernes, la mínima bajará a 18° C y la máxima se ubicará en 28° C, con un cielo que transitará de parcialmente a algo nublado. El viento rotará al sector sur, lo cual podría contribuir a mejorar las condiciones generales.

Qué pasará en la Patagonia

Las alertas por calor se mantienen activas en distintas zonas del país, principalmente en el oeste de Chubut, donde se declaró alerta naranja debido al impacto moderado a alto en la salud. Esta situación ocurre en un contexto de incendios forestales en la región cordillerana, lo que mantiene en vilo a las comunidades locales. El viento constituye un factor clave en la evolución de estos eventos, mientras que la llegada de frentes fríos podría modificar el escenario, aunque con efectos aún inciertos para los equipos que trabajan en la zona.

El jueves, un nuevo frente frío avanzará por el centro del país y permitirá un descenso de las temperaturas mínimas en el norte de la Patagonia, con valores por debajo de los 20° C. Detrás del frente, las máximas no superarían los 30° C, aunque en el extremo norte podrían mantenerse por encima de los 37 °C.

El viernes, la llegada del frente al norte argentino marcará un descenso generalizado, mientras la región pampeana irá recuperando valores más moderados tras la secuencia de días calurosos. El SMN y Meteored coinciden en que el calor volverá a instalarse en sectores del centro y norte durante el fin de semana, lo que confirma el carácter fluctuante de las condiciones veraniegas.

