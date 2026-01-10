Sociedad

Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

Las víctimas eran oriundas de Misiones. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron

El camionero, en tanto, resultó ileso

Dos personas murieron este viernes en la provincia de Corrientes tras un choque seguido de incendio sobre la Ruta Nacional 14. Las víctimas fueron encontradas calcinadas en su propio auto, luego de que chocaran frontalmente contra un camión.

El siniestro se produjo en horas de la mañana a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé, en la zona del Santuario del Gauchito Gil. Estuvieron involucrados un camión que llevaba un contenedor y un auto Fiat Siena en el que circulaban las víctimas.

El camión también fue tomado por las llamas (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes)

Según indicaron medios locales, el camión circulaba en sentido norte-sur, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario al momento del siniestro. Tras el choque frontal, ambos vehículos terminaron sobre una de las banquinas, donde se desató un voraz incendio que redujo a cenizas al auto y a la cabina del camión.

En un primer momento, se confirmó una sola víctima fatal: el conductor del Fiat Siena, quien murió en el acto, mientras que el chofer del camión resultó ileso. Sin embargo, una vez controlado el fuego, fue hallado el cuerpo calcinado de la pareja de la víctima, según reconstruyó el Diario Digital Santo Tomé.

El operativo del equipo de Bomberos Voluntarios de la zona (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes)

El equipo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, que intervino en el siniestro, indicó que recibió ayer un llamado de un vecino de la zona que alertaba sobre un choque entre un camión y un auto a la altura del kilómetro 693 de la ruta. Ambos vehículos se encontraban en llamas.

“Inmediatamente, se procede a llamar personal. Sale la primera dotación autobomba grande, y llegando al lugar, viendo la dimensión del incendio, se pide apoyo de agua y personal. Luego de un arduo trabajo, se logró extinguir el foco”, explica el comunicado, publicado en Facebook.

El lugar del accidente (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes)

Luego, los brigadistas lograron extraer del auto a las dos víctimas, que fueron halladas calcinadas por las llamas. Las personas fallecidas eran un matrimonio oriundo de la localidad misionera de San Vicente.

En el lugar también intervino personal de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial. Luego del siniestro, el tránsito fue interrumpido en ambas manos hasta que efectivos de la Comisaría Primera realizaron las pericias correspondientes.

El accidente se produjo a unos 10 kilómetros de Santo Tomé (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes)

Según una de las principales hipótesis, el Fiat Siena habría intentado adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo sentido y, al hacerlo, no advirtió la presencia de un camión que venía en sentido contrario, que lo embistió de frente.

El Fiat Siena habría intentado adelantarse a otros vehículos (Bomberos Voluntarios Santo Tome Corrientes)

Trágico accidente en Corrientes: murieron tres personas, entre ellos un nene de 6 años y una embarazada

El pasado 1 de diciembre, tres personas fallecieron -entre ellas, un niño de seis años y una mujer embarazada de ocho meses- tras un accidente en una ruta secundaria de la localidad correntina de Esquina.

El accidente, que involucró a un automóvil y una camioneta, ocurrió a unos tres kilómetros del centro urbano, cuando las víctimas se dirigían hacia su residencia, en el paraje Santa Librada.

Según la reconstrucción de los hechos, una camioneta Chevrolet S10 circulaba en dirección a la ruta nacional 12 y, al llegar al cruce, embistió a un Volkswagen Gol que salía de Esquina con tres pasajeros a bordo. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo del automóvil, lo que provocó la muerte inmediata de Marisol Villalba, de veintisiete años.

Las otras dos personas que viajaban en el remís, Johana Patricia Aranda, de treinta y un años y embarazada de ocho meses, e Iván Tiziano Villalba, de seis años, sobrevivieron al choque inicial, pero fallecieron poco después en el Hospital de Esquina debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El conductor del remís también resultó herido, con fracturas y lesiones que motivaron su internación, aunque su vida no corre peligro. La Justicia ordenó la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para la realización de pericias mecánicas.

