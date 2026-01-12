Se registraron incendios de pastizales en Berisso y Ezeiza: los bomberos lograron controlar las llamas

Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de Berisso, La Plata, Ensenada y Ezeiza durante los operativos

En la provincia de Buenos Aires, la presencia de altas temperaturas y vegetación seca durante el fin de semana disparó la alerta por incendios de pastizales, generando operativos de gran magnitud en Berisso y Ezeiza.

Durante la tarde del domingo, un importante incendio forestal afectó grandes extensiones de pastizales y varias hectáreas en Berisso, en la zona de la calle 611, ubicada entre la Ruta 15 y la Ruta 11.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, el siniestro comenzó alrededor de las 19.30 y movilizó a los equipos de emergencia locales, que lograron extinguir el fuego cerca de las 22.30.

La magnitud del incendio en Berisso provocó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Berisso, quienes desplegaron seis móviles, entre ellos una autobomba, un camión cisterna y tres unidades forestales, además de un transporte de personal. El operativo, que contó con la participación de 20 efectivos, se realizó en coordinación con Defensa Civil de Berisso, que sumó tres móviles —una unidad de comando, un vehículo 4×4 y un cuatriciclo— y seis agentes, tal como detalló Noticias Argentinas. La intervención conjunta permitió controlar el avance de las llamas y evitar que el fuego llegara a zonas habitadas.

Bomberos voluntarios y Defensa Civil participaron en la extinción de incendios de pastizales en Berisso (Foto: 0221)

A pesar de la intensidad del foco ígneo, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos debido a la extensión del área afectada. El incidente generó densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de Berisso, así como desde La Plata y Ensenada, lo que puso en alerta a los vecinos y motivó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. De acuerdo con declaraciones recogidas por ese medio, el jefe de los bomberos voluntarios y director de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, precisó que “el fuego se desató en una zona de descampados ubicada en 611 entre las Rutas 11 y 15, en cercanías del barrio El Carmen”.

El operativo llevado a cabo en Berisso incluyó tareas de apoyo, control del perímetro y trabajos de prevención para evitar la reactivación del fuego. Las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar el origen del incendio, sin descartar que pudiera haber sido provocado intencionalmente. Las actuaciones continuaban a fin de establecer responsabilidades y evitar nuevos focos en la zona.

Mientras tanto, unas horas después, la localidad de Ezeiza enfrentó un nuevo episodio de incendio de pastizales, esta vez en una zona cercana a la Autopista Ezeiza–Cañuelas, sobre la colectora a la altura de la calle Juan Gálvez, detrás del cementerio local.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Tristán Suárez a El Diario Sur, varias dotaciones se abocaron a controlar el fuego y frenar su propagación. Las columnas de humo alcanzaron tal intensidad que pudieron observarse desde diversos puntos del distrito, incluyendo el centro de Ezeiza. Además, se reportó la caída de cenizas en varios barrios de la localidad.

Los equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas y evitar la propagación del fuego en áreas de pastizales (Foto: El Diario Sur)

El foco ígneo en Ezeiza se presentó en una amplia superficie de pastizales, un tipo de incendio que suele requerir tareas prolongadas debido a la extensión del terreno y la vegetación seca, agravada por las altas temperaturas de los últimos días. El Diario Sur consignó que el operativo hídrico incluyó la intervención de varias unidades de Bomberos y un equipo de Defensa Civil de Ezeiza, que coordinaron esfuerzos para contener las llamas en el sector ubicado detrás del cementerio.

No solo en Buenos Aires persisten los desafíos por el fuego: los graves incendios forestales que afectan a la región patagónica mantienen la atención de las autoridades nacionales.

Justamente, el domingo por la noche, el Gobierno de Javier Milei anunció que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se encuentran completamente extinguidos, como resultado del operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la región patagónica.