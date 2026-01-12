Sociedad

Se registraron incendios de pastizales en Berisso y Ezeiza: los bomberos lograron controlar las llamas

Las altas temperaturas y la vegetación seca favorecieron la aparición del fuego durante el fin de semana, donde varias dotaciones y equipos de Defensa Civil desplegaron operativos para controlar las llamas y evitar daños mayores

Guardar
Las columnas de humo fueron
Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de Berisso, La Plata, Ensenada y Ezeiza durante los operativos

En la provincia de Buenos Aires, la presencia de altas temperaturas y vegetación seca durante el fin de semana disparó la alerta por incendios de pastizales, generando operativos de gran magnitud en Berisso y Ezeiza.

Durante la tarde del domingo, un importante incendio forestal afectó grandes extensiones de pastizales y varias hectáreas en Berisso, en la zona de la calle 611, ubicada entre la Ruta 15 y la Ruta 11.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, el siniestro comenzó alrededor de las 19.30 y movilizó a los equipos de emergencia locales, que lograron extinguir el fuego cerca de las 22.30.

La magnitud del incendio en Berisso provocó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Berisso, quienes desplegaron seis móviles, entre ellos una autobomba, un camión cisterna y tres unidades forestales, además de un transporte de personal. El operativo, que contó con la participación de 20 efectivos, se realizó en coordinación con Defensa Civil de Berisso, que sumó tres móviles —una unidad de comando, un vehículo 4×4 y un cuatriciclo— y seis agentes, tal como detalló Noticias Argentinas. La intervención conjunta permitió controlar el avance de las llamas y evitar que el fuego llegara a zonas habitadas.

Bomberos voluntarios y Defensa Civil
Bomberos voluntarios y Defensa Civil participaron en la extinción de incendios de pastizales en Berisso (Foto: 0221)

A pesar de la intensidad del foco ígneo, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos debido a la extensión del área afectada. El incidente generó densas columnas de humo negro visibles desde distintos puntos de Berisso, así como desde La Plata y Ensenada, lo que puso en alerta a los vecinos y motivó un despliegue inmediato de los servicios de emergencia. De acuerdo con declaraciones recogidas por ese medio, el jefe de los bomberos voluntarios y director de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, precisó que “el fuego se desató en una zona de descampados ubicada en 611 entre las Rutas 11 y 15, en cercanías del barrio El Carmen”.

El operativo llevado a cabo en Berisso incluyó tareas de apoyo, control del perímetro y trabajos de prevención para evitar la reactivación del fuego. Las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar el origen del incendio, sin descartar que pudiera haber sido provocado intencionalmente. Las actuaciones continuaban a fin de establecer responsabilidades y evitar nuevos focos en la zona.

Mientras tanto, unas horas después, la localidad de Ezeiza enfrentó un nuevo episodio de incendio de pastizales, esta vez en una zona cercana a la Autopista Ezeiza–Cañuelas, sobre la colectora a la altura de la calle Juan Gálvez, detrás del cementerio local.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Tristán Suárez a El Diario Sur, varias dotaciones se abocaron a controlar el fuego y frenar su propagación. Las columnas de humo alcanzaron tal intensidad que pudieron observarse desde diversos puntos del distrito, incluyendo el centro de Ezeiza. Además, se reportó la caída de cenizas en varios barrios de la localidad.

Los equipos de emergencia trabajaron
Los equipos de emergencia trabajaron para contener las llamas y evitar la propagación del fuego en áreas de pastizales (Foto: El Diario Sur)

El foco ígneo en Ezeiza se presentó en una amplia superficie de pastizales, un tipo de incendio que suele requerir tareas prolongadas debido a la extensión del terreno y la vegetación seca, agravada por las altas temperaturas de los últimos días. El Diario Sur consignó que el operativo hídrico incluyó la intervención de varias unidades de Bomberos y un equipo de Defensa Civil de Ezeiza, que coordinaron esfuerzos para contener las llamas en el sector ubicado detrás del cementerio.

No solo en Buenos Aires persisten los desafíos por el fuego: los graves incendios forestales que afectan a la región patagónica mantienen la atención de las autoridades nacionales.

Justamente, el domingo por la noche, el Gobierno de Javier Milei anunció que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se encuentran completamente extinguidos, como resultado del operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la región patagónica.

Temas Relacionados

Incendios forestalesQuema de pastizalesIncendiosBerissoEzeiza

Últimas Noticias

“Una tocada de pelo”: seguirán presos dos de los rugbiers acusados de golpear a tres santafesinos en Ostende

Se trata de los cordobeses que tienen 18 años y que se negaron a declarar. Este viernes se define si continúan detenidos. Ambos juegan en el Uru Cure Rugby Club de Río Cuarto y uno integró el seleccionado juvenil provincial

“Una tocada de pelo”: seguirán

“Los Peluches”: el chat de los narcogendarmes que compartían audios sobre cómo ocultar la droga

Son siete los integrantes de la banda, entre oficiales activos, ex y aspirantes a la Gendarmería, que están siendo sometidos a juicio por haberles hallado 334 kilos de cocaína

“Los Peluches”: el chat de

Incendios en Chubut: el fiscal que investiga cómo comenzaron los focos dio nuevos detalles de la investigación

Carlos Díaz Mayer brindó precisiones sobre el inicio de las llamas que azotan en la zona cordillerana. Descartó que haya sido una acción realizada por miembros de la comunidad mapuche o para proyectos inmobiliarios

Incendios en Chubut: el fiscal

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

El informe lo hicieron los profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal que se entrevistaron con la actriz

“Alto riesgo”: la conclusión de

Susto en Parque Chacabuco: un colectivo escolar con 28 niños chocó contra un contenedor

Ocurrió al mediodía en la esquina porteña de Asamblea y Carabobo. Una docente sufrió traumatismos en el cuello. Los menores fueron asistidos y ninguno presentó daños físicos

Susto en Parque Chacabuco: un
DEPORTES
El gigante de Brasil que

El gigante de Brasil que rompería el récord de la compra más cara del fútbol sudamericano: la impactante oferta

El recorrido inesperado del Rally Dakar tras abandonar África y los factores que determinaron su desembarco en Sudamérica

El problema de las escuderías de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento técnico que podría cambiar el curso de la temporada

El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil

Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

TELESHOW
La China Suárez mostró su

La China Suárez mostró su noche junto a Rufina: patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

El tierno gesto de Carmen Barbieri ante un video de Fede Bal y Evelyn Botto en la playa: “¡Qué pareja!"

La furiosa respuesta de Natalie Weber en vivo ante las acusaciones de María Fernanda Callejón: “Me dan vergüenza”

Araceli González abrió su álbum de fotos inéditas del pasado: “Me hace muy feliz por todo lo que transité”

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo cerró con un

El petróleo cerró con un leve aumento ante la situación en Irán y Venezuela

El fenómeno de la onda de choque multicolor redefine teorías sobre enanas blancas

Protestas en Irán: líderes europeos rechazaron la brutal represión del régimen

Suecia aumentará su gasto en Defensa ante la creciente amenaza rusa

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura