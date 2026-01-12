Una argentina amenazó con un bate a un hombre en Punta del Este y generó caos en el tránsito

El enfrentamiento tuvo lugar el sábado en una transitada zona de la ciudad uruguaya (Video: gentileza de Marcelo Umpierrez, @emekavoces)

Una turista argentina fue protagonista de un violento episodio en Punta del Este que terminó con una violenta discusión y hasta amenazas con un bate de béisbol. En medio de la disputa, el tránsito se vio interrumpido y decenas de conductores mostraron su malestar. El momento circuló rápidamente por redes sociales.

La pelea ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, y generó una gran repercusión. De acuerdo con la información publicada por Montevideo.com.uy, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris —de matrícula argentina—, con un palo de madera en la mano.

Si bien se desconocen los motivos que llevaron a la turista a descender portando el bate, en las imágenes quedó registrado el intercambio de agresiones verbales con el acompañante del auto que estaba atrás. Fue en ese momento en que el hombre decidió comenzar a grabar la escena.

La mujer insultó al acompañante del vehículo que estaba atrás

El hecho ocurrió en pocos minutos pero generó un caos vehicular

El medio Punta del Este Portal precisó que el episodio tuvo lugar el sábado en una de las arterias de mayor circulación. Algunos testigos informaron que el tránsito se encontraba totalmente congestionado durante la tarde, justo en el momento en que se desató la pelea.

Mientras el hombre le recriminaba que todo Punta del Este, estaba “parado por la señora”, debido a que el vehículo se encontraba detenido, la conductora le respondía con ironías mientras sacudía su cuerpo. “Mira cómo tiemblo”, se burlaba, al mismo tiempo que lo agredía verbalmente. “Forro”, repetía.

Pese a que no se registraron heridos o daños materiales, hubo mucha tensión en el momento en que la agresora se acercó al hombre, levantando el bate y advirtiendo: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. El resto de los ocupantes del vehículo trataba de calmar la situación desde dentro.

Al final del video, la conductora regresó a su vehículo, se estacionó en parking de la calle y el otro auto continuó circulando.

El momento de mayor tensión se vivió cuando la mujer salió del vehículo con el bate (Video: gentileza de Marcelo Umpierrez, @emekavoces)

Golpearon a un turista argentino en una playa de Brasil

Un turista argentino fue atacado a golpes en Praia Central do Balneário Camboriú, en el litoral norte de Santa Catarina, Brasil, tras un conflicto originado por el precio de productos adquiridos en un quiosco de la playa. El episodio ocurrió la mañana del 31 de diciembre y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, según informaron medios locales como Jornal Razao y ND Mais.

El incidente involucró al puesto de comida “Ponto de Milho 69”. De acuerdo con la información publicada por CNN Brasil, la Municipalidad notificó esa misma noche al responsable del quiosco y abrió un procedimiento administrativo para investigar los hechos y determinar si hubo una conducta incompatible con la normativa que regula la actividad comercial en espacios públicos.

El Procurador General del Municipio, Diego Montibeler, declaró que la administración local “no tolera ningún tipo de violencia ni conducta inapropiada, especialmente en espacios públicos” y subrayó que el objetivo de la investigación es garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del comerciante.

Según la reconstrucción de los hechos, el turista argentino habría recibido una cuenta de 150 reales por los productos consumidos, lo que derivó en un reclamo por presunto sobrecargo. La discusión verbal escaló rápidamente y terminó en una agresión física, como puede verse en las imágenes difundidas. Tres empleados del puesto lo atacaron con una escoba y, posteriormente, un cuarto vendedor, aparentemente de otro quiosco, se sumó con una patada.

ND Mais consignó que la hija de la vendedora, identificada en redes sociales como “Sansan”, dio su versión sobre el incidente. La joven afirmó que el turista ingresó al puesto acusando de robo a la familia y que, durante el cruce verbal, golpeó a su madre en la cabeza. Según su relato, esa agresión motivó la reacción violenta de su padrastro, otro empleado y un sobrino. La familia sostiene que el monto correcto de la compra era de 30 reales y asegura contar con pruebas de la transacción.