Sociedad

Este domingo vuelve el calor al AMBA y cómo seguirá el tiempo esta semana

Tras unos días con bajas temperaturas y lluvias, el clima veraniego regresa al área metropolitana. ¿Cuándo se esperan las lluvias?

Este domingo vuelve el calor
Este domingo vuelve el calor al AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de una semana atípica, donde hubo temperaturas por debajo del promedio para esta época del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y dos días lluviosos, el fin de semana cierra con un panorama totalmente diferente y marca el inicio de unas jornadas agradables, más propias del verano.

Este domingo tendrá una mínima de 17 °C, la cual se registrará durante la madrugada. Hacia la tarde la temperatura subirá significativamente y la máxima será de 30 °C. Además, el cielo estará despejado y, a diferencia del día sábado, habrá poco viento. Por lo tanto, será un día ideal para realizar planes al aire libre.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se vienen unos días calurosos y con muy pocas probabilidades de lluvias. De hecho, este lunes se registrará la temperatura más alta de la semana, debido a que se espera que la máxima alcance los 34 °C. En paralelo, indicaron que la mínima será de 20 °C.

Tanto el martes como el miércoles serán días similares, la temperatura oscilando entre 23 °C de mínima y 33 °C de máxima. Además de notarse una leve presencia de vientos provenientes del este y el norte, el cielo estará mayormente nublado.

El pronóstico de la semana
El pronóstico de la semana en CABA

Si bien se espera que toda la semana esté parcialmente nublado, recién el jueves aparecen las primeras posibilidades de precipitaciones: hay entre un 10 y un 40% de probabilidades de tormentas aisladas. Esto provocará que se dé un descenso en la temperatura para el día viernes, donde la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C, aunque el cielo estará despejado y no se esperan más lluvias.

Activaron alertas por viento en el sur

Desde el SMN emitieron una alerta de nivel amarillo para Santa Cruz y Tierra del Fuego por viento para las primeras horas del domingo.

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

Alertas en dos provincias por
Alertas en dos provincias por viento

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

  1. Evitá salir.
  2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  5. Tené precaución al conducir.

Por otro lado, para el lunes 12 de enero el SMN ya emitió cuatro alertas amarillas.

Las alertas del SMN para
Las alertas del SMN para el lunes 12 de enero

Las primeras tres son por tormenta y rigen sobre gran parte de La Pampa, San Luis y Mendoza, mientras que la última es por lluvia en todo Tierra del Fuego.

El área de La Pampa, San Luis y Mendoza será afectada en las últimas horas del día por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Desde el SMN recomiendan:

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por último, Tierra del Fuego será afectada por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Para esta caso, las recomendaciones del SMN son las siguientes:

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura.
  3. Limpiá desagües y sumideros.
  4. Alejate de zonas inundables.
  5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

